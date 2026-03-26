Бальтазар - Слава Господа - Том 2 - Часть 1 - Клерикальные стили

Предметом внимания этого тома будет слава божественного откровения, какой она раскрывается и предстает в многогранном богословии церкви. То есть мы не будем говорить непосредственно (и сужающим образом) о форме и красоте богословия.

Нас интересует лежащая в библейском откровении объективная первопричина в ее формообразующем воздействии на богословие. Таким способом историческое расследование создает переход от представления исторической формы откровения в себе (первый том) к ее внутрибогословской догматической обработке (третий том). Сейчас речь пойдет о способах видения, которые должны быть многообразными вследствие не только человеческой ограниченности, но и все более возрастающего проявления и могучего действия полноты откровения. Кроме того, исследование этого множества точек зрения подготовит нас к тому, чтобы мы не пропустили ничего существенного в догматике славы и смогли на широком пространстве индукции в церковно-богословской традиции сформулировать основные принципы этой богословской дисциплины, пренебрежение которой сделало ее сегодня практически несуществующей.

Перевод с немецкого - Ольга Хмелевская

Серия «Современное богословие»

М.: Издательство ББИ, 2020. - viii + 380 с.

ISBN: 978-5-89647-38 1-7

Ганс Урс фон Бальтазар - Слава Господа. Богословская эстетика. Том 2: Сферы стилей - Часть 1: Клерикальные стили - Содержание

Введение

1. Замысел

2. Избранное, недостающее

3. Формы, стили

Ириней

1. Эстетический миф

2. Рождение богословской формы

3. Стилизованная середина

4. Искусство Бога во времени

5. Граница и поступательное движение

Августин

1. Глаз, свет и единство

2. Истинное и благое

3. Прекрасное

4. Реальность образа

5. Динамика и преобразование идеи красоты

6. Созвучие и аналогия

Дионисий

1. Феномен

2. Структура работы

3. Эстетика и литургика

4. Богословская символика

5. Богословская эйдетика

6. Богословская мистика

Ансельм

1. Эстетический разум

2. Сияние свободы

3. Торжество молитвы

Бонавентура