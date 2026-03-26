Бальтазар - Слава Господа - Том 2 - Часть 1 - Клерикальные стили

Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, CATHOLICISM, Theology, Philosophy
Series Современное богословие ББИ (31 books)

Предметом внимания этого тома будет слава божественного откровения, какой она раскрывается и предстает в многогранном богословии церкви. То есть мы не будем говорить непосредственно (и сужающим образом) о форме и красоте богословия.

Нас интересует лежащая в библейском откровении объективная первопричина в ее формообразующем воздействии на богословие. Таким способом историческое расследование создает переход от представления исторической формы откровения в себе (первый том) к ее внутрибогословской догматической обработке (третий том). Сейчас речь пойдет о способах видения, которые должны быть многообразными вследствие не только человеческой ограниченности, но и все более возрастающего проявления и могучего действия полноты откровения. Кроме того, исследование этого множества точек зрения подготовит нас к тому, чтобы мы не пропустили ничего существенного в догматике славы и смогли на широком пространстве индукции в церковно-богословской традиции сформулировать основные принципы этой богословской дисциплины, пренебрежение которой сделало ее сегодня практически несуществующей.

Ганс Урс фон Бальтазар - Слава Господа. Богословская эстетика. Том 2: Сферы стилей - Часть 1: Клерикальные стили

Перевод с немецкого - Ольга Хмелевская

Серия «Современное богословие»

М.: Издательство ББИ, 2020. - viii + 380 с.

ISBN: 978-5-89647-38 1-7

Ганс Урс фон Бальтазар - Слава Господа. Богословская эстетика. Том 2: Сферы стилей - Часть 1: Клерикальные стили - Содержание

Введение

  • 1. Замысел

  • 2. Избранное, недостающее

  • 3. Формы, стили

Ириней

  • 1. Эстетический миф

  • 2. Рождение богословской формы

  • 3. Стилизованная середина

  • 4. Искусство Бога во времени

  • 5. Граница и поступательное движение

Августин

  • 1. Глаз, свет и единство

  • 2. Истинное и благое

  • 3. Прекрасное

  • 4. Реальность образа

  • 5. Динамика и преобразование идеи красоты

  • 6. Созвучие и аналогия

Дионисий

  • 1. Феномен

  • 2. Структура работы

  • 3. Эстетика и литургика

  • 4. Богословская символика

  • 5. Богословская эйдетика

  • 6. Богословская мистика

Ансельм

  • 1. Эстетический разум

  • 2. Сияние свободы

  • 3. Торжество молитвы

Бонавентура

  • 1. Серафим и стигматы

  • 2. Троица, идея, reductio

  • 3. Первый и второй Адам

  • 4. Текстура красоты

  • 5. Сердце, крест и слава

