Бальтазар - Слава Господа - Том 2 - Часть 2 - Мирянские стили

Сам Данте воспринимал свой труд как неотделимый от его уникальной божественной миссии и жизни, возвышающейся, как памятник или изваяние для потомков, как прорыв в новое, неисследованное. «...Я возымел желание... принести полезный плод обществу, открыв ему истины, не исследованные другими (intemptatas ab aliis ostendere veritates). Ведь какой плод принесет тот, кто вновь докажет одну из теорем Евклида? Тот, кто попытается вновь показать состояние блаженства, уже показанное Аристотелем?». И это - во вступительном слове к Монархии! В самом начале трактата О народном красноречии он пишет: «Так как нам не известно, чтобы кто-нибудь раньше нас излагал учение о народном красноречии, а таковое именно красноречие, мы видим, совершенно необходимо всем...». Мы обнаруживаем множество образов, связанных с путешествиями, как будто бы Данте жил в век Великих географических открытий. Снова и снова, вплоть до самых вершин рая, он вдохновляется легендой об Аргонавтах: в Аду его восхищенный взгляд прикован к Ясону, а еще более к Одиссею, который представляется ему совершенным образцом отчаянного первооткрывателя, - предвкушая то, чем станет для Блуа и Клоделя фигура Колумба. Никто не мог «смирить [в нем] голод знойный a divenir del mondo experto, изведать мира дальний кругозор», «и я в морской отважился простор, на малом судне выйдя одиноко с моей дружиной, верной с давних пор», при этом совершая свой шальной полет, folle volo, минуя Геркулесовы столбы, чтобы, солнцу вслед, diretro alsol, увидеть мир безлюдный. И сам Данте ходит по аду безумным путем, per la folle strada, предпринимает путь «среди глухих стремнин», lo cammino alto e silvestro; он призывает толпу, пытающуюся следовать за ним в «челне зыбучем», вернуться к берегу, и только «вы, немногие», можете «смело сквозь морские дали свой струг вести там, где мой след вскипел, доколе воды ровными не стали», ибо «морской простор не для худого струга - тот, что отважным кораблем вспенен, не для пловца, чья мысль полна испуга». Затем следует реалистическое, захватывающее описание опасных переходов по скалам в глубинах преисподней, крутого восхождения по горным обвалам и обрывам и еще более головокружительного - на отвесный утес Чистилища. Данте знает и передает чувство запредельного изнеможения, когда все телесные силы отказывают, и остаются только резервы воли: «Идем, я бодр и смел!». И, наконец, картины полета: полет на спине чудовища Гериона, перед которым Данте испытывал больший страх, maggior paura, нежели Фаэтон и Икар перед испепелявшим их пламенем - два образа роковой гордыни. Да, призыву бесконечного пространства следуют немногие,

A questo invito vengon molto radi:

O gente umana, per volar su nata,

Perche apoco vento cost caldi?

Ганс Урс фон Бальтазар - Слава Господа. Богословская эстетика. Том 2: Сферы стилей. Часть 2: Мирянские стили

М.: Издательство ББИ, 2022. - viii + 567 с.

Ганс Урс фон Бальтазар - Слава Господа. Богословская эстетика. Том 2: Сферы стилей. Часть 2: Мирянские стили - Содержание

Данте

1. Непроторенные пути

2. Eros и Agape, или кто такая Беатриче?

3. Чистилище. Покаяние и вдохновение

4. Рай. Античный и христианский космос

5. Ад. Межвременье

6. Вечно-женственное

Иоанн Креста

1. Совершенное приключение

2. Парадокс мистической поэзии

3. Значимость и границы

Паскаль

1. Основные мотивы

2. Форма в бесконечном

3. Соразмерность несоразмерностей

4. Сокровенность и любовь

5. Эстетика Паскаля

Гаман

1. В преддверии идеализма

2. Красота и кенозис

3. Евангельская аналогия

Соловьев

1. Визионерство и текстуальная форма

2. Логика и метафизика

3. Этика и экклезиология

4. Эстетика и апокалиптика

Хопкинс

1. Оксфорд, Игнатий и Скот

2. Божественное мышление и усмотрение о мире

3. Сакраментальная поэзия

Пеги

1. Основной элемент

2. Истинный Израиль и пророчество

3. Метаморфозы ада

4. Укоренение христианства

5. Сердце Бога

6. Эстетика и святость

Именной указатель