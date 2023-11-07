Бальтазар - Теологика - том 1 - Истина мира

Третья часть нашей трилогии посвящена богословской «логике», то есть просто вопросу о том, что означает «истина» в событии Божьего откровения через вочеловечение Логоса и через излияние Святого Духа. Это понимание «логики» связано также с проблемой, каким законам мышления и языка подчиняются высказывания о воспринимаемом и познаваемом в «Эстетике», о переживаемом при столкновении свободы божественной и человеческой в «Драме», но такую проблему корректно поставить можно лишь в том случае, если за ней кроется вопрос о Логосе, стало быть — об истине самого бытия как такового.

Вся трилогия с самого начала подразделяется согласно трансцендентальным определениям бытия, а именно в зависимости от аналогичного соотношения их значения и формы в мировом и в божественном бытии: так, в «Эстетике» друг другу соответствуют мировая «красота» и божественная «слава», в «Драме» — конечная мировая и бесконечная божественная свобода. Здесь, в теологической логике, соответственно, продумывается связь между структурами тварной и божественной истин. А затем — и вопрос о том, может ли божественная истина представлять себя и (в различных формах) выражать себя в пределах структур тварной истины. Богословские знания о славе, благе и истине Бога предполагают естественным образом не только формальную или гносеологическую, но и онтологическую структуру мирового бытия: без философии нет богословия.

Здесь же, где должна вестись речь об истине, самое место вновь особо поразмыслить о рассматриваемых трансценденталиях, при этом будет правильно — коль скоро они все вместе царят над всем бытием — не только выявить их неразлучность (ср.: Платон, «Филеб» 64е), их взаимопроникновение и взаимообусловленность, но тем самым — и фундаментальную трансценденталию единства, о тварной структуре которого мы размышляем в первом томе и на божественной структуре которого («Как абсолютное единство может быть троичным?») следует подробно остановиться. При этом станет ясно, что о единстве как трансценденталии речь вообще может зайти не раньше, чем будут тематизированы остальные трансценденталии.

Чтобы продумывание аналогии истины бытия не потерялось в абстракциях, мы должны — по крайней мере, как в «Эстетике» и «Драме», — поставить перед собой наиболее сущностные вопросы христианской веры и жизни: как, в онтологическом смысле, Бог может стать человеком — иначе говоря: вполне ли способен мировой Логос вместить в себя Логос божественный? Если нам удастся до некоторой степени приподнять завесу над этой главной тайной, то каким образом можно будет помыслить в пределах мира и его логики нечто подобное «следованию за Христом» в отношении существ, которые совсем не участвуют в свершении таинства Боговочеловечения? Как, в качестве обрамляющей предпосылки для подобного следования, можно онтологически обосновать такой образ, как «Церковь» (в смысле «Тела» и «Невесты» Христа)? Круговое выступание–следование — circuminsessio[1] — трансценденталии делает необходимым (и этим оправдывает) тот факт, что в предыдущих частях нашего триптиха в определенной мере вновь затрагиваются уже рассмотренные ранее вопросы; иначе как путем кружного повторения частей в их соотнесенности с целым вообще невозможно богословствовать; фрагментация богословия в лишенный контактов отдельный трактат есть его верная смерть.

[1] Буквальный смысл этого средневекового латинского термина — взаимное пребывание; сосуществование [в данном случае — Лиц Троицы]. Часто используется греческий термин перихорезис (περιχώρησις).

Ганс Урс фон Бальтазар - Теологика - том 1 - Истина мира

Пер. с нем. Андрей Лукьянов

Серия «Современное богословие»

М.: Издательство ББИ, 2013. - xxiv + 301 с.

ISBN 978–5-89647–297–1

Ганс Урс фон Бальтазар - Теологика - том 1 - Истина мира - Содержание

Глава I. Истина как природа

Глава II. Истина как свобода

Глава III. Истина как тайна

Глава IV. Истина как участие

Бальтазар создал богословскую трилогию Теологика для исследования истины - как одной из сущностей Бога. Благу он посвятил 5 томов Теодрамы, красоте - 7 томов Богословской эстетики.

Как Бог соотносится с миром, как Он постижим для этого мира - главные вопросы Теологики.