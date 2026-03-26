Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Бальтазар - Теологика - том 2 - Истина Бога

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Theology, Philosophy
Series Современное богословие ББИ (31 books)

Однако для того, кто хотел бы понять Его как то, что Он есть, - разве Он не Пневма, что вводит нас в Его истину и тем самым в Его отношение к Отцу? С одной стороны, Логос обещает нам Пневму как своего толкователя на время своего возвращения к Отцу; но, с другой стороны, все, что Он прежде в своем пришествии во плоти и в своих страстях и воскресении сделал и пережил, Он совершает в Духе, которого Отец ниспослал Ему без меры. Таким образом, разграничительная линия между делом Логоса и делами Пневмы искусственна. Есть такие дела, как установление евхаристии и ее продолжение в течение столетий, и есть многие другие, подобные этому, которые мы не можем приписать ни одному, ни другому. Поэтому-то мы и придерживаемся апостольского символа веры, который истолкование дел Сына - Церковь, оправдание и освящение в таинствах, тайны общения святых, воскресение из мертвых и вечную жизнь - причисляет к делам Духа, причем нельзя забывать, что неделимый триединый Бог все дела спасения совершает в единстве, хотя каждая Ипостась действует в своем собственном бытии.

Но поскольку здесь речь идет о теологике, то прежде всего возникает центральный вопрос - как вечный Логос Бога может выражать себя в конечности творения, а раз Он это может, то (как бесконечный отзвук) следует все то, что Святой Дух через пространства и времена развертывает из единого события.

Ганс Урс фон Бальтазар - Теологика - том 2 - Истина Бога

Пер. с нем. Андрей Лукьянов

(Серия «Современное богословие»).

М.: Издательство ББИ, 2018. - 430 с.

ISBN 978-5-89647-357-2

Ганс Урс фон Бальтазар - Теологика - том 2 - Истина Бога - Содержание

Предварительное замечание

Иоанново восхождение

  • 1. «Я есмь истина»

  • 2. Истина как «слава» и «благо»

  • 3. Истина как полнота

Глава I. Божественная и человеческая логика

A.Логика и любовь

  • 1. Требование Логоса

  • 2. Логика любви

B.Ана-логическая логика в мирской сфере

  • 1. Триадическая структура мирской логики

  • 2. Imagines Trinitatis в конечном бытии

  • 3. Диалектика и диалогика как теологика

    • a) Гегель

    • b) Диалогики

  • 4.Плодоносность

Глава II. Возможность христологии

A.Самовыражение Логоса

  • 1. Неудача образов

  • 2. Христос как истолкователь невидимого

  • 3. Иисус как совершенно иной и подобный

  • 4. Истина в подобии

  • 5. Трансцендирующая имманентность и имманирующая .. трансцендентность

B.Негативное богословие?

  • 1. Место негативного богословия

  • 2. Поиск Бога в свете Библии

  • 3. К церковной рецепции негативного богословия

  • 4. Не-слово и сверх-слово

Глава III. Логос и логика в Боге

A.Подходы, разграничения

  • 1. Отношение Иисуса к Отцу и Духу

  • 2. Тождество и различие в Боге

    • a) Сущность Бога в ипостасях

    • b) Непостижимость любви

    • c) Свойства сущности в свете ипостасей

B.Положение Логоса в Боге

  • 1. Логос между Отцом и Духом

  • 2. Определение исхождений

    • a) Проблематика

    • b) Слово, Сын, образ, выражение

Глава IV. Каталогические аспекты

A.Тринитарное различие и различие бытия

  • 1. Троица и трансценденталии

  • 2. Божественное и тварное различие

B.Завершения от Бога свыше

  • 1. Христос объединяет космические полюсы

  • 2. Христос - завершитель всех наук

  • 3. Тринитарная структура истории

  • 4. Бог, космос, Богочеловек

Глава V. Слово стало плотью

А. Verbum-Caro

  • 1.Заострение проблемы

    • a) «Плоть»

    • b) Почему «плоть»?

    • c) Слово как противоречие

    • d) Трансцендентальное ожидание?

    • e) Ожидающая тщета

  • 2.Язык плоти

    • a) Язык как выражение

    • b) Язык и образ

    • c) Рождение слова

    • d) Миф

    • e) Икона

    • f) Символ, метафора

  • 3. Молчаливое деяние

B.Factum est

  • 1.Факт

    • a) Как отправной пункт всего богословия

    • b) В вечном источнике

    • c) В переходе

    • d) Видение и вера

    • e) Свобода и искушение

  • 2.Измерения

    • a) Verbum-Caro в тринитарном измерении

    • b) Verbum-Caro как единство

    • c) Verbum-Caro во всечеловеческом измерении

    • d) Verbum-Caro в церковном и космическом измерениях...

    • e) Verbum-Caro и аналогия

C.Caro Peccati

  • 1.Противоречие

    • a) Диалектика и ложь

    • b) Дьявольское и негативность

  • 2. "Caro peccati"

  • 3. Теологика как диалектика?

    • a) Язык Писания

    • b) Богословие противоречия

    • c) Ад и Троица

Заключение

Именной указатель

Views 47
Rating
Added 26.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

