Однако для того, кто хотел бы понять Его как то, что Он есть, - разве Он не Пневма, что вводит нас в Его истину и тем самым в Его отношение к Отцу? С одной стороны, Логос обещает нам Пневму как своего толкователя на время своего возвращения к Отцу; но, с другой стороны, все, что Он прежде в своем пришествии во плоти и в своих страстях и воскресении сделал и пережил, Он совершает в Духе, которого Отец ниспослал Ему без меры. Таким образом, разграничительная линия между делом Логоса и делами Пневмы искусственна. Есть такие дела, как установление евхаристии и ее продолжение в течение столетий, и есть многие другие, подобные этому, которые мы не можем приписать ни одному, ни другому. Поэтому-то мы и придерживаемся апостольского символа веры, который истолкование дел Сына - Церковь, оправдание и освящение в таинствах, тайны общения святых, воскресение из мертвых и вечную жизнь - причисляет к делам Духа, причем нельзя забывать, что неделимый триединый Бог все дела спасения совершает в единстве, хотя каждая Ипостась действует в своем собственном бытии.
Но поскольку здесь речь идет о теологике, то прежде всего возникает центральный вопрос - как вечный Логос Бога может выражать себя в конечности творения, а раз Он это может, то (как бесконечный отзвук) следует все то, что Святой Дух через пространства и времена развертывает из единого события.
Ганс Урс фон Бальтазар - Теологика - том 2 - Истина Бога
Пер. с нем. Андрей Лукьянов
(Серия «Современное богословие»).
М.: Издательство ББИ, 2018. - 430 с.
ISBN 978-5-89647-357-2
Ганс Урс фон Бальтазар - Теологика - том 2 - Истина Бога - Содержание
Предварительное замечание
Иоанново восхождение
1. «Я есмь истина»
2. Истина как «слава» и «благо»
3. Истина как полнота
Глава I. Божественная и человеческая логика
A.Логика и любовь
1. Требование Логоса
2. Логика любви
B.Ана-логическая логика в мирской сфере
1. Триадическая структура мирской логики
2. Imagines Trinitatis в конечном бытии
3. Диалектика и диалогика как теологика
a) Гегель
b) Диалогики
4.Плодоносность
Глава II. Возможность христологии
A.Самовыражение Логоса
1. Неудача образов
2. Христос как истолкователь невидимого
3. Иисус как совершенно иной и подобный
4. Истина в подобии
5. Трансцендирующая имманентность и имманирующая .. трансцендентность
B.Негативное богословие?
1. Место негативного богословия
2. Поиск Бога в свете Библии
3. К церковной рецепции негативного богословия
4. Не-слово и сверх-слово
Глава III. Логос и логика в Боге
A.Подходы, разграничения
1. Отношение Иисуса к Отцу и Духу
2. Тождество и различие в Боге
a) Сущность Бога в ипостасях
b) Непостижимость любви
c) Свойства сущности в свете ипостасей
B.Положение Логоса в Боге
1. Логос между Отцом и Духом
2. Определение исхождений
a) Проблематика
b) Слово, Сын, образ, выражение
Глава IV. Каталогические аспекты
A.Тринитарное различие и различие бытия
1. Троица и трансценденталии
2. Божественное и тварное различие
B.Завершения от Бога свыше
1. Христос объединяет космические полюсы
2. Христос - завершитель всех наук
3. Тринитарная структура истории
4. Бог, космос, Богочеловек
Глава V. Слово стало плотью
А. Verbum-Caro
1.Заострение проблемы
a) «Плоть»
b) Почему «плоть»?
c) Слово как противоречие
d) Трансцендентальное ожидание?
e) Ожидающая тщета
2.Язык плоти
a) Язык как выражение
b) Язык и образ
c) Рождение слова
d) Миф
e) Икона
f) Символ, метафора
3. Молчаливое деяние
B.Factum est
1.Факт
a) Как отправной пункт всего богословия
b) В вечном источнике
c) В переходе
d) Видение и вера
e) Свобода и искушение
2.Измерения
a) Verbum-Caro в тринитарном измерении
b) Verbum-Caro как единство
c) Verbum-Caro во всечеловеческом измерении
d) Verbum-Caro в церковном и космическом измерениях...
e) Verbum-Caro и аналогия
C.Caro Peccati
1.Противоречие
a) Диалектика и ложь
b) Дьявольское и негативность
2. "Caro peccati"
3. Теологика как диалектика?
a) Язык Писания
b) Богословие противоречия
c) Ад и Троица
Заключение
Именной указатель
