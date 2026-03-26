Однако для того, кто хотел бы понять Его как то, что Он есть, - разве Он не Пневма, что вводит нас в Его истину и тем самым в Его отношение к Отцу? С одной стороны, Логос обещает нам Пневму как своего толкователя на время своего возвращения к Отцу; но, с другой стороны, все, что Он прежде в своем пришествии во плоти и в своих страстях и воскресении сделал и пережил, Он совершает в Духе, которого Отец ниспослал Ему без меры. Таким образом, разграничительная линия между делом Логоса и делами Пневмы искусственна. Есть такие дела, как установление евхаристии и ее продолжение в течение столетий, и есть многие другие, подобные этому, которые мы не можем приписать ни одному, ни другому. Поэтому-то мы и придерживаемся апостольского символа веры, который истолкование дел Сына - Церковь, оправдание и освящение в таинствах, тайны общения святых, воскресение из мертвых и вечную жизнь - причисляет к делам Духа, причем нельзя забывать, что неделимый триединый Бог все дела спасения совершает в единстве, хотя каждая Ипостась действует в своем собственном бытии.

Но поскольку здесь речь идет о теологике, то прежде всего возникает центральный вопрос - как вечный Логос Бога может выражать себя в конечности творения, а раз Он это может, то (как бесконечный отзвук) следует все то, что Святой Дух через пространства и времена развертывает из единого события.

Ганс Урс фон Бальтазар - Теологика - том 2 - Истина Бога

Пер. с нем. Андрей Лукьянов

(Серия «Современное богословие»).

М.: Издательство ББИ, 2018. - 430 с.

ISBN 978-5-89647-357-2

Ганс Урс фон Бальтазар - Теологика - том 2 - Истина Бога - Содержание

Предварительное замечание

Иоанново восхождение

1. «Я есмь истина»

2. Истина как «слава» и «благо»

3. Истина как полнота

Глава I. Божественная и человеческая логика

A.Логика и любовь

1. Требование Логоса

2. Логика любви

B.Ана-логическая логика в мирской сфере

1. Триадическая структура мирской логики

2. Imagines Trinitatis в конечном бытии

3. Диалектика и диалогика как теологика a) Гегель b) Диалогики

4.Плодоносность

Глава II. Возможность христологии

A.Самовыражение Логоса

1. Неудача образов

2. Христос как истолкователь невидимого

3. Иисус как совершенно иной и подобный

4. Истина в подобии

5. Трансцендирующая имманентность и имманирующая .. трансцендентность

B.Негативное богословие?

1. Место негативного богословия

2. Поиск Бога в свете Библии

3. К церковной рецепции негативного богословия

4. Не-слово и сверх-слово

Глава III. Логос и логика в Боге

A.Подходы, разграничения

1. Отношение Иисуса к Отцу и Духу

2. Тождество и различие в Боге a) Сущность Бога в ипостасях b) Непостижимость любви c) Свойства сущности в свете ипостасей



B.Положение Логоса в Боге

1. Логос между Отцом и Духом

2. Определение исхождений a) Проблематика b) Слово, Сын, образ, выражение



Глава IV. Каталогические аспекты

A.Тринитарное различие и различие бытия

1. Троица и трансценденталии

2. Божественное и тварное различие

B.Завершения от Бога свыше

1. Христос объединяет космические полюсы

2. Христос - завершитель всех наук

3. Тринитарная структура истории

4. Бог, космос, Богочеловек

Глава V. Слово стало плотью

А. Verbum-Caro

1.Заострение проблемы a) «Плоть» b) Почему «плоть»? c) Слово как противоречие d) Трансцендентальное ожидание? e) Ожидающая тщета

2.Язык плоти a) Язык как выражение b) Язык и образ c) Рождение слова d) Миф e) Икона f) Символ, метафора

3. Молчаливое деяние

B.Factum est

1.Факт a) Как отправной пункт всего богословия b) В вечном источнике c) В переходе d) Видение и вера e) Свобода и искушение

2.Измерения a) Verbum-Caro в тринитарном измерении b) Verbum-Caro как единство c) Verbum-Caro во всечеловеческом измерении d) Verbum-Caro в церковном и космическом измерениях... e) Verbum-Caro и аналогия



C.Caro Peccati

1.Противоречие a) Диалектика и ложь b) Дьявольское и негативность

2. "Caro peccati"

3. Теологика как диалектика? a) Язык Писания b) Богословие противоречия c) Ад и Троица



Заключение

Именной указатель