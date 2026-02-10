Балыбердин Александр - Былинки

«Былинки» — это книга о том, как небо просвечивает сквозь землю. Александр Балыбердин учит видеть чудо в обыденности и слышать голос Бога в шепоте ветра или случайном слове незнакомца. Это очень «человечная» книга, которая помогает согреть сердце и вернуть вкус к жизни в её самых простых проявлениях.

Александр Балыбердин – Былинки - Истории из жизни священника

«Издательские решения», 2023. – 174 с.

ISBN 978-5-00-591763-8

Александр Балыбердин – Былинки – Содержание

Предисловие

Часть 1. Давайте, познакомимся!

1. Как-нибудь попроще

2. На своем языке

3. Огурцы в рассоле

4. Надо ли любить себя?

5. Зачем освящать квартиру?

6. Пять за нищету духа

7. Шутка

8. Поповская болезнь

9. Бывают ли чудеса?

10. Вырастет и сам разберется

11. Если интересен человек?

12. Слабый пол

13. Кто любит, тот посуду моет

14. Когда власть всласть?

15. Патриотический шаблон

Часть 2. Когда это началось?

16. Как я упал с колокольни?

17. Впервые в церкви

18. Тоненький канатик

19. Когда это началось?

20. Нужные слова

21. Они мешали строить социализм

22. Как для меня умер коммунизм?

23. Перестройка себя

24. Первое причастие

25. А сам не плошай!

Часть 3. Рядом с владыкой

26. Кто не волнуется?

27. Девятый час

28. Праздник или похороны?

29. Спасение парня

30. Надо, ребята, надо!

31. Выборы в Думу

32. Что можно сделать с человеком?

33. Кого ты хочешь обмануть?

34. Не масса, а человек

35. Рядом с преподобным Трифоном

36. Свобода и любовь

Часть 4. Крест с украшениями

37. Где живет Христос?

38. Святые классики

39. Крест с украшениями

40. Можно петь проще?

41. Хитроумный воришка

42. День Победы

43. Жаль парня!

44. Дымовая завеса

45. Как проходит мирская слава?

46. Почему церковь деревянная?

47. Зачем нужны старцы?

48. Секретарская молитва

49. На что надеяться?

50. В трех словах

51. Слово из пяти букв

52. В поисках хорошего человека

Часть 5. На отдыхе и в пути

53. Профессиональная деформация

54. Отец Павлин

55. Смотрите, не подеритесь!

56. Терновый венец

57. Город-сад

58. Поезд на Мо

59. Зачем куда-то ездить?

60. Версаль

61. Очень по-европейски

62. Никульчино

63. Важное открытие

64. Байдарки

65. Может, надо быть скромнее?

66. Три шестерки

67. Зачем не надо идти в крестный ход?

Часть 6. Без фанатизма

68. Трезвость и смирение

69. Давайте, без фанатизма

70. Бес платно

71. Дневник писателя

72. Господи, помилуй!

73. Звонок из прошлого

74. Лекарство от страха

75. Мирское поражение

76. Блаженны миротворцы

77. Кого не возьмут в Рай?

78. Путь к язычеству

79. Чем темнее вокруг

Часть 7. Почувствуйте разницу!

80. Здоровый бухгалтер

81. Без глянца

82. Гаджеты

83. Почувствуете разницу!

84. Страшнее сами знаете чего

85. Не «должны», а «можете»

86. Христос и пионеры

87. Спасибо за диагноз!

88. Чего не хватает?

89. Сверху вниз

90. Что в этом интересного?

91. Верный признак болезни

92. Кто живет своим и для себя?

93. Кому сказать спасибо?

94. Исторические танцы

95. Папин секрет

96. Ангелы все видят

97. Когда знания не на пользу?

98. Как остаться живым?

99. Быль и пыль

100. Спасибо, друзья!

Часть 8. Сверхъестественный отбор

101. Первая молитва

102. Что нужно для счастья?

103. Праздник веры в человека

104. Какой должна быть Церковь?

105. Не только купание

106. После окунания

107. Почему не Вятка?

108. Три события

109. Спасибо за доверие

110. Отец Иван

111. Апостол наших дней

112. Эффект бабочки

113. Оставьте кролика в покое

114. Звонок с того света

115. Снимок из будущего

116. Ободок с бананами

117. Чего боимся?

118. Война и мир

119. Надо ли пыжиться?

120. За что я люблю Великий пост?

121. С трибуны ООН

122. Сверхъестественный отбор

Часть 9. Что останется после меня?