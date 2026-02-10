Балыбердин Александр - Былинки

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, *Biographies Memoirs

«Былинки» — это книга о том, как небо просвечивает сквозь землю. Александр Балыбердин учит видеть чудо в обыденности и слышать голос Бога в шепоте ветра или случайном слове незнакомца. Это очень «человечная» книга, которая помогает согреть сердце и вернуть вкус к жизни в её самых простых проявлениях.

Александр Балыбердин – Былинки - Истории из жизни священника

«Издательские решения», 2023. – 174 с.

ISBN 978-5-00-591763-8

Александр Балыбердин – Былинки – Содержание

Предисловие

Часть 1. Давайте, познакомимся!

  • 1. Как-нибудь попроще

  • 2. На своем языке

  • 3. Огурцы в рассоле

  • 4. Надо ли любить себя?

  • 5. Зачем освящать квартиру?

  • 6. Пять за нищету духа

  • 7. Шутка

  • 8. Поповская болезнь

  • 9. Бывают ли чудеса?

  • 10. Вырастет и сам разберется

  • 11. Если интересен человек?

  • 12. Слабый пол

  • 13. Кто любит, тот посуду моет

  • 14. Когда власть всласть?

  • 15. Патриотический шаблон

Часть 2. Когда это началось?

  • 16. Как я упал с колокольни?

  • 17. Впервые в церкви

  • 18. Тоненький канатик

  • 19. Когда это началось?

  • 20. Нужные слова

  • 21. Они мешали строить социализм

  • 22. Как для меня умер коммунизм?

  • 23. Перестройка себя

  • 24. Первое причастие

  • 25. А сам не плошай!

Часть 3. Рядом с владыкой

  • 26. Кто не волнуется?

  • 27. Девятый час

  • 28. Праздник или похороны?

  • 29. Спасение парня

  • 30. Надо, ребята, надо!

  • 31. Выборы в Думу

  • 32. Что можно сделать с человеком?

  • 33. Кого ты хочешь обмануть?

  • 34. Не масса, а человек

  • 35. Рядом с преподобным Трифоном

  • 36. Свобода и любовь

Часть 4. Крест с украшениями

  • 37. Где живет Христос?

  • 38. Святые классики

  • 39. Крест с украшениями

  • 40. Можно петь проще?

  • 41. Хитроумный воришка

  • 42. День Победы

  • 43. Жаль парня!

  • 44. Дымовая завеса

  • 45. Как проходит мирская слава?

  • 46. Почему церковь деревянная?

  • 47. Зачем нужны старцы?

  • 48. Секретарская молитва

  • 49. На что надеяться?

  • 50. В трех словах

  • 51. Слово из пяти букв

  • 52. В поисках хорошего человека

Часть 5. На отдыхе и в пути

  • 53. Профессиональная деформация

  • 54. Отец Павлин

  • 55. Смотрите, не подеритесь!

  • 56. Терновый венец

  • 57. Город-сад

  • 58. Поезд на Мо

  • 59. Зачем куда-то ездить?

  • 60. Версаль

  • 61. Очень по-европейски

  • 62. Никульчино

  • 63. Важное открытие

  • 64. Байдарки

  • 65. Может, надо быть скромнее?

  • 66. Три шестерки

  • 67. Зачем не надо идти в крестный ход?

Часть 6. Без фанатизма

  • 68. Трезвость и смирение

  • 69. Давайте, без фанатизма

  • 70. Бес платно

  • 71. Дневник писателя

  • 72. Господи, помилуй!

  • 73. Звонок из прошлого

  • 74. Лекарство от страха

  • 75. Мирское поражение

  • 76. Блаженны миротворцы

  • 77. Кого не возьмут в Рай?

  • 78. Путь к язычеству

  • 79. Чем темнее вокруг

Часть 7. Почувствуйте разницу!

  • 80. Здоровый бухгалтер

  • 81. Без глянца

  • 82. Гаджеты

  • 83. Почувствуете разницу!

  • 84. Страшнее сами знаете чего

  • 85. Не «должны», а «можете»

  • 86. Христос и пионеры

  • 87. Спасибо за диагноз!

  • 88. Чего не хватает?

  • 89. Сверху вниз

  • 90. Что в этом интересного?

  • 91. Верный признак болезни

  • 92. Кто живет своим и для себя?

  • 93. Кому сказать спасибо?

  • 94. Исторические танцы

  • 95. Папин секрет

  • 96. Ангелы все видят

  • 97. Когда знания не на пользу?

  • 98. Как остаться живым?

  • 99. Быль и пыль

  • 100. Спасибо, друзья!

Часть 8. Сверхъестественный отбор

  • 101. Первая молитва

  • 102. Что нужно для счастья?

  • 103. Праздник веры в человека

  • 104. Какой должна быть Церковь?

  • 105. Не только купание

  • 106. После окунания

  • 107. Почему не Вятка?

  • 108. Три события

  • 109. Спасибо за доверие

  • 110. Отец Иван

  • 111. Апостол наших дней

  • 112. Эффект бабочки

  • 113. Оставьте кролика в покое

  • 114. Звонок с того света

  • 115. Снимок из будущего

  • 116. Ободок с бананами

  • 117. Чего боимся?

  • 118. Война и мир

  • 119. Надо ли пыжиться?

  • 120. За что я люблю Великий пост?

  • 121. С трибуны ООН

  • 122. Сверхъестественный отбор

Часть 9. Что останется после меня?

  • 123. Как Вас туда занесло?

  • 124. С медом, но без Христа

  • 125. Время назад

  • 126. Круглое и квадратное

  • 127. Правило «Три Д»

  • 128. Классификация приматов

  • 129. Где правда?

  • 130. Чего не хватает школе?

  • 131. Неправильные пчелы

  • 132. Отец Герман

  • 133. Почему я люблю ромашки?

  • 134. Детская мечта

  • 135. Что останется после меня?

Added 10.02.2026
Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 months ago
Благодарю.

