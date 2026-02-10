Балыбердин Александр - Главные вопросы

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, *Biographies Memoirs

«Главные вопросы» — это книга-путеводитель. Александр Балыбердин избегает елейного тона и назидательности. Его стиль — это стиль собеседника, который уважает интеллект читателя. Он использует примеры из истории, литературы и повседневной жизни, чтобы показать, что христианские ответы на «вечные вопросы» по-прежнему актуальны и глубоки.

Книга идеально подходит для тех, кто хочет получить систематическое, но живое представление о христианском вероучении, не зарываясь в сложную терминологию, но и не довольствуясь поверхностными объяснениями.

Александр Балыбердин - Главные вопросы - Беседы о христианстве

«Издательские решения», 2017. – 70 с.

ISBN 978-5-44-839637-3

Александр Балыбердин - Главные вопросы – Содержание

Беседа 1. Зачем существует церковь?

  • Главные вопросы

  • Cogito, ergo sum

  • «Краеугольный камень»

  • Формула любви

  • Церковь как Мир любви

  • Древнее искушение

Беседа 2. Какая культура настоящая?

  • «На вкус и цвет…»

  • «Привет из прошлого»

  • «Некнижная мудрость»

  • «Смотря как…»

  • Красота, гармония, любовь

  • Голос Церкви

Беседа 3. Все ли может наука?

  • Программа «по умолчанию»

  • Опыт как начало науки

  • Путь «мёртвого знания»

  • Истина как «живое» знание

  • «Дети! храните себя от идолов»

  • «Путь и истина и жизнь»

  • Метод христиан

Беседа 4. Какая школа нам нужна?

  • «Армия учителей»

  • «Школа Электроника»

  • Список аргументов

  • Как я «зажрался»

  • «Сытый голодному не товарищ?»

  • Почему «дурака учить – только портить»?

  • Какая школа нам нужна?

  • Путь к новой школе

  • Приложение

  • Взаимодействие Церкви и мира науки

  • Церковь и культура

  • Место духовно-нравственного воспитания в развитии образования

Added 10.02.2026
Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 months ago
Благодарю.

