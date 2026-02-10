Балыбердин Александр - Христианство как новая жизнь

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, *Biographies Memoirs

«Христианство как новая жизнь» — это призыв к обновлению. Александр Балыбердин напоминает, что христианство не может быть «скучным» или «привычным», если оно настоящее. Книга помогает читателю сбросить груз формализма и увидеть в своей вере захватывающее приключение и ежедневный творческий акт созидания новой личности.

Александр Балыбердин - Христианство как новая жизнь - Беседы о главном

«Издательские решения», 2022. – 298 с.

ISBN 978-5-44-850323-8

Александр Балыбердин - Христианство как новая жизнь – Содержание

Вместо предисловия

КНИГА 1. ПУТЬ ВОЛХВОВ

  • Беседа 1. ПУТЬ ВОЛХВОВ

    • «В Рождество все немного волхвы»

    • Путь волхвов

    • С чего начинается путь?

    • «Нас и здесь неплохо кормят»

  • Беседа 2. ПРОСВЕЩЕНИЕ ЛЮБВИ

    • Почувствуйте разницу

    • Просвещение сердца

    • «Господь – просвещение мое»

    • Червячки сомнения

  • Беседа 3. МИФЫ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

    • Миф о «мрачном средневековье»

    • Миф о всемогуществе рационального знания

    • Миф о просвещении без любви

    • Что дальше?

  • Беседа 4. МИР И МIРЪ. ЧТО ВОКРУГ НАС?

    • На «русском фронте»42

    • Как агностик Дюркгейм доказал правоту Евангелия

    • На других «фронтах»

    • В поисках ответа

    • «Не хлебом единым»

    • Небо и Земля. Мир и Мiр

    • Почему люди забыли об этом?

    • «Потому и ненавидит вас мiр»

    • Как любовь стала «мотивацией к формированию парных связей»

    • Доказательство от противного

  • Беседа 5. О СВЫШНЕМ МИРЕ

    • Шансон из могилы кроманьонца

    • Путешествие в «Страну без возврата»

    • Где находится «Лоно Авраама»?

    • «В сухом остатке»

    • «Христианство без Евангелия»

    • «Глас вопиющего в пустыне»

    • Евангелие Царства

    • Ныне и присно. Сейчас и всегда

  • Беседа 6. ПРИТЯЖЕНИЕ ЦАРСТВА НЕБЕСНОГО

    • Притяжение святости (Оглашение)

    • Притяжение новой жизни (Таинство Крещения)

    • Притяжение Церкви (Таинство Миропомазания)

    • Притяжение Неба (Таинство Евхаристии)

    • Притяжение любви (Таинство Священства)

КНИГА 2. ПУТЬ ЛЮБВИ

  • Беседа 1. «Я ЛЮБЛЮ». ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ?

    • Повторение пройденного

    • Курортный роман как интернет-икона любви

    • Любовь и вздохи на скамейке

    • «Я люблю тебя». Что это означает?

    • Любовь как стремление к единству

    • «Любовь, что движет солнце и светила»

  • Беседа 2. БОГОСЛОВИЕ ЛЮБВИ

    • Почему с милым Рай в шалаше?

    • Почему вера «от слышания»?

    • Почему «всякий любящий знает Бога»?

    • Святое Евангелие как Откровение Любви

    • Святая Троица – Единство в Любви

    • От Единственного Бога к Богу Триединому

    • Во имя Любви

  • Беседа 3. С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ЛЮБОВЬ?

    • «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно»

    • Можно ли «любить» шоппинг и футбол?

    • Почему «нехорошо человеку быть одному»?

    • Человек или функция?

    • Кто мой ближний?

    • В чем новизна Христовой заповеди любви?

    • Приблизившийся Бог

    • Когда начинается любовь?

  • Беседа 4. ЗАЧЕМ МЫ «СОБИРАЕМСЯ В ЦЕРКОВЬ»?

    • Какие слова будут последними?

    • Что такое мiр сей, и стоит ли гордится светскостью?

    • Зачем мы «собираемся в Церковь»?

    • «В церковь ходят за любовью»

    • Суглинская история

    • У Бога нет «дальних»

    • Чтобы «любой» стал «любым», а мiръ – миром

  • БЕСЕДА 5. ВСЁ У ВАС ДА БУДЕТ С ЛЮБОВЬЮ

    • Почему «попа и в рогожке видать»?

    • Почему в Церкви нет «мiрян»?

    • Каким «светом» христиане призваны осветить мiръ?

    • «Всё у вас да будет с любовью!»

    • Точка невозврата

    • Почему христиане?

  • БЕСЕДА 6. ПАРАДИГМА ЛЮБВИ И КОНЕЦ МIРА СЕГО

    • Христиане и «начало болезней»

    • Парадигма для внука

    • «Путь, Истина и Жизнь»

    • Парадигма «жизни в присутствии Христа»

    • Парадигма любви

    • Парадигма целомудрия

    • Сдвиг парадигмы

    • Парадигма жизни без Христа

    • О нашей надежде

КНИГА 3. В ПОИСКАХ НАСТОЯЩЕГО

  • Беседа 1. ГДЕ БОГ?

    • «Будете искать Меня»

    • Блондинка за рулем

    • «Камень, который отвергли строители»

    • Зачем любящему Бог?

    • К Кому «приход»?

    • Где Христос?

    • «Чтобы моя воля не перебила Твою!»

    • «Ищите и обрящите»

  • Беседа 2. ДЕТСТВО КАК ОПЫТ ПАКИБЫТИЯ

    • «Пора взрослеть!»

    • Мир без детства

    • «Педагогика опций»

    • Взгляд свысока

    • Будьте как дети

    • Христос как Учитель и Педагог

    • Урок в Капернауме

    • Детство как опыт пакибытия

    • Опыт нелюбви

    • Когда уходит детство?

  • Беседа 3. ЮНОСТЬ КАК ВСТРЕЧА С МIРОМ

    • Почему дети не бояться взрослеть?

    • Мое прощание с детством

    • «Чем дальше в лес…»

    • Правда жизни

    • Верхом на айсберге, с веслом в руке

    • Всего одно слово, а какой результат!

    • Наше «Иваново детство»

    • «Яко с нами Бог»

    • Школа жизни

  • Беседа 4. РАДОСТИ МОЛОДОСТИ

    • Молодо, зелено!

    • Молодость как время радости и приобретений

    • Радость обретения свободы

    • Свобода не «от», а «для»

    • Радость со-Бытия

    • Мы жили в эру «Ласкового мая»

    • От искания «исключительно своего» к жажде настоящего

    • Радость встречи с настоящим

  • Беседа 5. КТО ТАКИЕ ВЗРОСЛЫЕ?

    • Насколько мы взрослые?

    • Каков наш возраст?

    • Кризис среднего возраста

    • Почему я всё время куда-то спешу?

    • В поисках настоящего

    • «Удивительное рядом, но нам оно запрещено»

    • Соль любви

    • Почему «герои всегда идут в обход»?

    • Кто такие взрослые?

  • Беседа 6. КОГДА ПРИХОДИТ ЗРЕЛОСТЬ?

    • Может ли бабушка быть мудрее Эйнштейна?

    • Почему четыре больше, чем дважды два?

    • Маркеры зрелости

    • Пример «очестливой» жизни

    • Почему не устояло советское «царство»?

    • «Живи сам и дай жить другим»

    • Завещание русского гения

    • Жизнь как жертвоприношение

    • Зрелый взгляд на жизнь

    • О нашей надежде

КНИГА 4. ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ

  • Беседа 1. ЦЕРКОВЬ КАК МИР ЛЮБВИ

    • Крошка сын к отцу пришел

    • Cogito, ergo sum

    • «Краеугольный камень»

    • Формула любви

    • Церковь как Мир любви

    • Древнее искушение

  • Беседа 2. КАКАЯ КУЛЬТУРА НАСТОЯЩАЯ?

    • «На вкус и цвет…»

    • «Привет из прошлого»

    • «Некнижная мудрость»

    • «Смотря как…»

    • Красота, гармония, любовь

    • Голос Церкви

  • Беседа 3. ВСЕ ЛИ МОЖЕТ НАУКА?

    • Программа «по умолчанию»

    • Опытное знание, как начало науки

    • Путь «мёртвого знания»

    • Истина как «живое» знание

    • «Дети! храните себя от идолов»

    • «Путь и истина и жизнь»

    • Метод христиан

  • Беседа 4. КАКАЯ ШКОЛА НАМ НУЖНА?

    • «Армия учителей»

    • «Школа Электроника»

    • Список аргументов

    • Как я «зажрался»

    • «Сытый голодному не товарищ?»

    • Почему «дурака учить – только портить»?

    • Какая школа нам нужна?

    • Путь к новой школе

  • Беседа 5. ЗАЧЕМ НУЖНА СЕМЬЯ?

    • Вопросы, вопросы…

    • Семья как мишень

    • Семья как чудо

    • Семья как школа любви

    • Семья как преодоление неполноты

    • Семья как «Семь Я»

    • Семья как домашняя Церковь

ПРИЛОЖЕНИЕ

  • Взаимодействие Церкви и мира науки

  • Церковь и культура

  • Место духовно-нравственного воспитания в развитии

  • Образования

Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 months ago
Благодарю.

