Балыбердин Александр - Письма Ирине

Балыбердин Александр - Письма Ирине
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, *Biographies Memoirs

«Письма Ирине» — это очень светлая и немного грустная книга о поиске родной души и обретении Бога. Александр Балыбердин мастерски показывает, что духовная жизнь — это не сухой набор правил, а живой, пульсирующий поток чувств, мыслей и откровений. Роман читается на одном дыхании и оставляет после себя чувство умиротворения и надежды.

Александр Балыбердин - Письма Ирине - Роман в письмах

«Издательские решения», 2020. – 135 с.

ISBN 978-5-00-515193-3

Александр Балыбердин - Письма Ирине – Содержание

Вместо предисловия

Тетрадь 1. В начале

  • Письмо 1. Как мы познакомились

  • Письмо 2. Наше Сретение

  • Письмо 3. Одна маленькая искорка

  • Письмо 4. С легким паром!

  • Письмо 5. Выходи за меня!

  • Письмо 6. Красивая или симпатичная?

  • Письмо 7. Главный дар

  • Письмо 8. Операция «Эвакуация»

  • Письмо 9. Когда не надо ничего выдумывать

  • Письмо 10. Душевное и телесное

  • Письмо 11. Надо подумать

  • Письмо 12. «И будут двое – одна плоть»

Тетрадь 2. Первые шаги

  • Письмо 13. Серебряная свадьба

  • Письмо 14. Жизнь как времена года

  • Письмо 15. Листая свадебные фотографии

  • Письмо 16. Выбор в пользу любви

  • Письмо 17. Как не остаться одному

  • Письмо 18. Девочка Капа

  • Письмо 19. Секрет семейного счастья

  • Письмо 20. Когда даже Адаму нехорошо

  • Письмо 21. Интонируя друг другу

  • Письмо 22. Спасайтесь!

  • Письмо 23. Первая утрата

  • Письмо 24. Мы в Казани!

  • Письмо 25. Уже не девушка, но женщина

  • Письмо 26. Перемен требуют наши сердца

Тетрадь 3. В Кстинино и обратно

  • Письмо 27. Кто в семье главный

  • Письмо 28. Будущая мама

  • Письмо 29. Держаться любви

  • Письмо 30. Унынию – бой!

  • Письмо 31. Наше Солнышко

  • Письмо 32. Батюшки-матушки

  • Письмо 33. Живи сегодня!

  • Письмо 34. Первая исповедь

  • Письмо 35. Не только личное дело

  • Письмо 36. Кстининский роман

  • Письмо 37. Деревенские декабристы

  • Письмо 38. Тайна материнства

  • Письмо 39. К себе и от себя

  • Письмо 40. Дышать полной грудью

  • Письмо 41. Если отдыхать, так на море!

  • Письмо 42. В беличьем колесе

  • Письмо 43. И все-таки это было здорово!

Тетрадь 4. В ожидании нового века

  • Письмо 44. Прими и полюби!

  • Письмо 45. Два календаря – две судьбы

  • Письмо 46. Мой огонек

  • Письмо 47. Набирая высоту

  • Письмо 48. Бог своих не забывает

  • Письмо 49. Маленький шажок вперед

  • Письмо 50. В гостях у преподобного

  • Письмо 51. Привет домоседам!

  • Письмо 52. На рубеже веков

  • Письмо 53. В ожидании чуда

  • Письмо 54. Саша

  • Письмо 55. Совсем другое дело

  • Письмо 56. Густо живем!

  • Письмо 57. Накануне вечности

  • Письмо 58. Напитаться любовью

Тетрадь 5. На глубине

  • Письмо 59. На ком все держится

  • Письмо 60. Надо же какие встречи!

  • Письмо 61. Чудеса, да и только!

  • Письмо 62. Материк владыки Хрисанфа

  • Письмо 63. Почему дела разделяют?

  • Письмо 64. Спасая нашу любовь

  • Письмо 65. Не только умножение ума

  • Письмо 66. Дом, в котором живет любовь

  • Письмо 67. Дел громадье

  • Письмо 68. Пусть будет праздник!

  • Письмо 69. Интонация радости

  • Письмо 70. Не судить, а благодарить

  • Письмо 71. Одна любовь

  • Письмо 72. Как я увидел небо

  • Письмо 73. Спасибо, доктор!

  • Письмо 74. Глядя в больничное окно

  • Письмо 75. Сердце или кардан?

  • Письмо 76. Папа

  • Письмо 77. Это было чудо!

  • Письмо 78. Жизнь продолжается

Added 10.02.2026
