Балыбердин Александр - Притяжение Царства Небесного

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, *Biographies Memoirs

«Притяжение Царства Небесного» — это книга-ориентир. Она помогает читателю поднять голову над горизонтом повседневности и увидеть, что наша жизнь вписана в гораздо больший масштаб. Александр Балыбердин показывает, что вера — это не побег от реальности, а обретение её истинного центра тяжести.

Александр Балыбердин - Притяжение Царства Небесного - Статьи и эссе

«Издательские решения», 2017. – 142 с.

ISBN 978-5-44-850372-6

Александр Балыбердин - Притяжение Царства Небесного – Содержание

Наши современники – святые Борис и Глеб

  • Незамеченный юбилей

  • О чем просить святых Бориса и Глеба?

  • За что погибли Борис и Глеб?

  • Чтобы Русь не была окаянной

  • От Святополка до Гитлера. Что дальше?

Где град стоял Никулицын

  • Начало

  • В пути

  • В Никульчино

Земное и небесное Никулицкого крестного хода

  • А смысл?

  • Земное

  • Ключ

  • Небесное

Великорецкая традиция как общее дело

О главном на Великорецком пути

  • В чем смысл крестного хода?

  • Евангелие Царства

  • Потрясающая новизна

  • «Бог в ребрах»

О Вятском Спасе и не только

  • Президент делает первый шаг

  • Как Вятский Спас в Москву «ходил»

  • Как Вятский Спас Хлынов спас

  • Что дальше?

Со Христом. О главном крестном ходе Вятки

  • «Религия без Бога»

  • Чудесное спасение

  • Рождение Вятской епархии

  • Город Всемилостивого Спаса

  • Вопросы и ответы

О значении преподобного Трифона для культуры и просвещения Вятской земли

  • Давно ли мы стали «культурными»?

  • О каком «просвещении» речь?

  • Хорош «свет», да не тот

  • Чем дорог пример прп. Трифона?

Уроки преподобного Трифона Вятского

  • В начале пути

  • В пермских лесах

  • В Вятской стране

  • В изгнании

  • Завещание

Вятский Афон преподобного Стефана

  • Сокровенная обитель

  • Неслучайные случайности

  • Мечта о Вятском Афоне

  • В поисках Царства Небесного

  • Постриг

  • Духовный отец

  • Под Покровом Богородицы

  • Вятский Афон

«Познание делается любовью»

  • Просвещение сердца

  • «Маленькая точка в центре человека»

  • Просвещение новой жизнью во Христе

  • Червячки сомнения

Свет знаний и свет любви

  • Несостоявшаяся встреча

  • Свет знаний

  • «Звоночки»

  • Свет любви

Очевидные вещи, или Как преодолеть равнодушие общества к школе?

Не только «школа знаний»

Неспроста

Три врага православной школы или какая школа нам нужна?

  • «Капля в море»

  • «Встречное течение»

  • Школа братьев и сестер

  • Духовник или «заведующий лабораторией»?

  • Школьные искушения

  • Какая школа нам нужна?

Кому нужна православная песня?

  • Вопросы, вопросы

  • Задорно и красиво, но мимо

  • Кто ответит на главный вопрос?

  • Что такое православная песня?

  • Что впереди?

Кто срезал табличку у Предтечи?

  • Как это было?

  • Почему Баба Яга всегда против?

  • «Все дальше и выше»

Андрей Тарковский. Ностальгия по настоящему

  • «Времена меняются»

  • Что остается неизменным?

  • На родине

  • За рубежом

  • Свеча Тарковского

Притяжение митрополита Хрисанфа

Завещание отца Николая

«Смирением возвышаемый»

Искушение 1917 годом

  • «Опять двадцать пять»

  • «Они мешали строить социализм»

  • Искушение 1917 годом

  • Уроки столетия

  • Что впереди?

Views 100
Rating
Added 10.02.2026
Author brat christifid
Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 months ago
Благодарю.

