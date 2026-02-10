Балыбердин Александр - Притяжение Царства Небесного
«Притяжение Царства Небесного» — это книга-ориентир. Она помогает читателю поднять голову над горизонтом повседневности и увидеть, что наша жизнь вписана в гораздо больший масштаб. Александр Балыбердин показывает, что вера — это не побег от реальности, а обретение её истинного центра тяжести.
Александр Балыбердин - Притяжение Царства Небесного - Статьи и эссе
«Издательские решения», 2017. – 142 с.
ISBN 978-5-44-850372-6
Александр Балыбердин - Притяжение Царства Небесного – Содержание
Наши современники – святые Борис и Глеб
Незамеченный юбилей
О чем просить святых Бориса и Глеба?
За что погибли Борис и Глеб?
Чтобы Русь не была окаянной
От Святополка до Гитлера. Что дальше?
Где град стоял Никулицын
Начало
В пути
В Никульчино
Земное и небесное Никулицкого крестного хода
А смысл?
Земное
Ключ
Небесное
Великорецкая традиция как общее дело
О главном на Великорецком пути
В чем смысл крестного хода?
Евангелие Царства
Потрясающая новизна
«Бог в ребрах»
О Вятском Спасе и не только
Президент делает первый шаг
Как Вятский Спас в Москву «ходил»
Как Вятский Спас Хлынов спас
Что дальше?
Со Христом. О главном крестном ходе Вятки
«Религия без Бога»
Чудесное спасение
Рождение Вятской епархии
Город Всемилостивого Спаса
Вопросы и ответы
О значении преподобного Трифона для культуры и просвещения Вятской земли
Давно ли мы стали «культурными»?
О каком «просвещении» речь?
Хорош «свет», да не тот
Чем дорог пример прп. Трифона?
Уроки преподобного Трифона Вятского
В начале пути
В пермских лесах
В Вятской стране
В изгнании
Завещание
Вятский Афон преподобного Стефана
Сокровенная обитель
Неслучайные случайности
Мечта о Вятском Афоне
В поисках Царства Небесного
Постриг
Духовный отец
Под Покровом Богородицы
Вятский Афон
«Познание делается любовью»
Просвещение сердца
«Маленькая точка в центре человека»
Просвещение новой жизнью во Христе
Червячки сомнения
Свет знаний и свет любви
Несостоявшаяся встреча
Свет знаний
«Звоночки»
Свет любви
Очевидные вещи, или Как преодолеть равнодушие общества к школе?
Не только «школа знаний»
Неспроста
Три врага православной школы или какая школа нам нужна?
«Капля в море»
«Встречное течение»
Школа братьев и сестер
Духовник или «заведующий лабораторией»?
Школьные искушения
Какая школа нам нужна?
Кому нужна православная песня?
Вопросы, вопросы
Задорно и красиво, но мимо
Кто ответит на главный вопрос?
Что такое православная песня?
Что впереди?
Кто срезал табличку у Предтечи?
Как это было?
Почему Баба Яга всегда против?
«Все дальше и выше»
Андрей Тарковский. Ностальгия по настоящему
«Времена меняются»
Что остается неизменным?
На родине
За рубежом
Свеча Тарковского
Притяжение митрополита Хрисанфа
Завещание отца Николая
«Смирением возвышаемый»
Искушение 1917 годом
«Опять двадцать пять»
«Они мешали строить социализм»
Искушение 1917 годом
Уроки столетия
Что впереди?
