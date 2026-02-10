Балыбердин Александр - Путь любви
«Путь любви» — это вдохновляющее чтение для тех, кто ищет в христианстве не сухих догматов, а живой силы, способной изменить отношения с близкими. Книга помогает понять, что любовь — это не только дар, но и искусство, которому можно и нужно учиться всю жизнь. Это издание станет добрым подспорьем как для новоначальных, так и для тех, кто давно в Церкви, но чувствует потребность в «перезагрузке» своего сердца.
Александр Балыбердин - Путь любви - Беседы о христианстве
«Издательские решения», 2017. – 103 с.
ISBN 978-5-44-839593-2
Александр Балыбердин - Путь любви – Содержание
Беседа 1. «Я ЛЮБЛЮ». ЧТО оЗНАЧают эти слова?
Повторение пройденного
Курортный роман как интернет-икона любви
Любовь и вздохи на скамейке
«Я люблю тебя». Что означают эти слова?
Любовь как стремление к единству
«Любовь, что движет солнце и светила»
Беседа 2. БОГОСЛОВИЕ ЛЮБВИ
Почему с милым Рай в шалаше?
Почему «вера от слышания?»
Почему «всякий любящий знает Бога»?
Святое Евангелие как Откровение Любви
Святая Троица – Единство в Любви
От Единственного Бога к Богу Триединому
Во имя Любви
Беседа 3. С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ЛЮБОВЬ?
«Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно»
Можно ли «любить» шоппинг и футбол?
Почему «нехорошо человеку быть одному»?
Человек или функция?
Кто мой ближний?
В чем новизна Христовой заповеди любви?
Приблизившийся Бог
Когда начинается любовь?
Беседа 4. ЗАЧЕМ МЫ «СОБИРАЕМСЯ В ЦЕРКОВЬ»?
Какие слова будут последними?
Что такое мiр сей, и стоит ли гордится светскостью?
Зачем мы «собираемся в Церковь»?
«В церковь ходят за любовью»
Суглинская история
У Бога нет «дальних»
«Сотелесники Христовы»
Чтобы «любой» стал «любым», а мiр – миром
БЕСЕДА 5. ВСЁ У ВАС ДА БУДЕТ С ЛЮБОВЬЮ
Почему «попа и в рогожке видать»?
Почему в Церкви нет «мiрян»?
Каким «светом» христиане призваны осветить мiр?
«Всё у вас да будет с любовью!»
Точка невозврата
Почему христиане?
БЕСЕДА 6. ПАРАДИГМА ЛЮБВИ И КОНЕЦ МIРА СЕГО
Христиане и «начало болезней»
Парадигма для внука
«Путь, Истина и Жизнь»
Парадигма «жизни в присутствии Христа»
Парадигма любви
Парадигма целомудрия
Сдвиг парадигмы
Парадигма жизни без Христа
О нашей надежде
Comments (1 comment)