Балыбердин Александр - Путь любви

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, *Biographies Memoirs

«Путь любви» — это вдохновляющее чтение для тех, кто ищет в христианстве не сухих догматов, а живой силы, способной изменить отношения с близкими. Книга помогает понять, что любовь — это не только дар, но и искусство, которому можно и нужно учиться всю жизнь. Это издание станет добрым подспорьем как для новоначальных, так и для тех, кто давно в Церкви, но чувствует потребность в «перезагрузке» своего сердца.

Александр Балыбердин - Путь любви - Беседы о христианстве

«Издательские решения», 2017. – 103 с.

ISBN 978-5-44-839593-2

Александр Балыбердин - Путь любви – Содержание

Беседа 1. «Я ЛЮБЛЮ». ЧТО оЗНАЧают эти слова?

  • Повторение пройденного

  • Курортный роман как интернет-икона любви

  • Любовь и вздохи на скамейке

  • «Я люблю тебя». Что означают эти слова?

  • Любовь как стремление к единству

  • «Любовь, что движет солнце и светила»

Беседа 2. БОГОСЛОВИЕ ЛЮБВИ

  • Почему с милым Рай в шалаше?

  • Почему «вера от слышания?»

  • Почему «всякий любящий знает Бога»?

  • Святое Евангелие как Откровение Любви

  • Святая Троица – Единство в Любви

  • От Единственного Бога к Богу Триединому

  • Во имя Любви

Беседа 3. С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ЛЮБОВЬ?

  • «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно»

  • Можно ли «любить» шоппинг и футбол?

  • Почему «нехорошо человеку быть одному»?

  • Человек или функция?

  • Кто мой ближний?

  • В чем новизна Христовой заповеди любви?

  • Приблизившийся Бог

  • Когда начинается любовь?

Беседа 4. ЗАЧЕМ МЫ «СОБИРАЕМСЯ В ЦЕРКОВЬ»?

  • Какие слова будут последними?

  • Что такое мiр сей, и стоит ли гордится светскостью?

  • Зачем мы «собираемся в Церковь»?

  • «В церковь ходят за любовью»

  • Суглинская история

  • У Бога нет «дальних»

  • «Сотелесники Христовы»

  • Чтобы «любой» стал «любым», а мiр – миром

БЕСЕДА 5. ВСЁ У ВАС ДА БУДЕТ С ЛЮБОВЬЮ

  • Почему «попа и в рогожке видать»?

  • Почему в Церкви нет «мiрян»?

  • Каким «светом» христиане призваны осветить мiр?

  • «Всё у вас да будет с любовью!»

  • Точка невозврата

  • Почему христиане?

БЕСЕДА 6. ПАРАДИГМА ЛЮБВИ И КОНЕЦ МIРА СЕГО

  • Христиане и «начало болезней»

  • Парадигма для внука

  • «Путь, Истина и Жизнь»

  • Парадигма «жизни в присутствии Христа»

  • Парадигма любви

  • Парадигма целомудрия

  • Сдвиг парадигмы

  • Парадигма жизни без Христа

  • О нашей надежде

Views 114
Added 10.02.2026
Author brat christifid
Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 months ago
Благодарю.

