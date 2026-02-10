Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Балыбердин Александр - Путь волхвов

Балыбердин Александр - Путь волхвов
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, *Biographies Memoirs

«Путь волхвов» — это очень светлая и вдохновляющая книга. Она написана для тех, кто чувствует, что жизнь — это не просто круг будней, а осмысленное движение к цели. Александр Балыбердин соединяет исторический контекст Рождества с актуальными вопросами самоопределения.

Книга лишена сухой назидательности. Она скорее предлагает читателю примерить на себя роль «путешественника», который ищет смысл жизни. Благодаря историческому бэкграунду автора, текст наполнен интересными фактами о древнем мире, которые делают библейские образы более осязаемыми и понятными.

Александр Балыбердин - Путь волхвов - Беседы о христианстве

«Издательские решения», 2017. – 82 с.

ISBN 978-5-44-839500-0

Александр Балыбердин - Путь волхвов – Содержание

ПУТЬ ВОЛХВОВ

  • Беседа 1. ПУТЬ ВОЛХВОВ

    • «В Рождество все немного волхвы»

    • Путь волхвов

    • С чего начинается путь?

    • «Нас и здесь неплохо кормят»

  • Беседа 2. ПРОСВЕЩЕНИЕ ЛЮБВИ

    • Почувствуйте разницу

    • Просвещение сердца

    • «Господь – просвещение мое»

    • Червячки сомнения

  • Беседа 3. МИФЫ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

    • Миф о «мрачном средневековье»

    • Миф о всемогуществе рационального знания

    • Миф о просвещении без любви

    • Что дальше?

  • Беседа 4. МИР И МIРЪ. ЧТО ВОКРУГ НАС?

    • На «русском фронте»59

    • Как агностик Дюркгейм доказал правоту Евангелия

    • На других «фронтах»

    • В поисках ответа

    • «Не хлебом единым»

    • Небо и Земля. Мир и Мiр

    • Почему люди забыли об этом?

    • «Потому и ненавидит вас мiр»

    • Как любовь стала «мотивацией к формированию парных связей»

    • Доказательство от противного

  • Беседа 5. О СВЫШНЕМ МИРЕ

    • Шансон из могилы кроманьонца

    • Путешествие в «Страну без возврата»

    • Где находится «Лоно Авраама»?

    • «В сухом остатке»

    • Христианство без Евангелия

    • «Глас вопиющего в пустыне»

    • Евангелие Царства

    • Ныне и присно. Сейчас и всегда

  • Беседа 6. ПРИТЯЖЕНИЕ ЦАРСТВА НЕБЕСНОГО

    • Притяжение святости (Оглашение)

    • Притяжение новой жизни (Таинство Крещения)

    • Притяжение Церкви (Таинство Миропомазания)

    • Притяжение Неба (Таинство Евхаристии)

    • Притяжение любви (Таинство Священства)

Views 85
Rating
Added 10.02.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 months ago
Благодарю.

Related Books

All Books