Банчик - Царь, который не воздал славы Богу

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, History, Philology Literature

Книга посвящена гонениям христиан при царе Ироде Агриппе и основана на библейском рассказе из 12-й главы Деяний Апостолов. Автор обращается к образу правителя, который стремится к славе, власти и признанию, но оказывается противником Божьего Слова.

Повесть соединяет художественную реконструкцию событий I века с описанием путешествия группы российских туристов по Израилю. Такой прием помогает ярче показать эпоху Ирода Агриппы, лживую сущность монарха и ответить на вопросы, которые возникают у неверующих людей.

Банчик Леонид – Царь, который не воздал славы Богу

Банчик Леонид. Царь, который не воздал славы Богу. – Израиль: Агефен, 2018. – 137 с.

Банчик Леонид – Царь, который не воздал славы Богу – Содержание

  • Предисловие

  1. Иосия по прозвищу Услужник

  2. Иерусалим. Улица Агрипас

  3. Иерусалим. Башня Давида

  4. Благочестивый друг Цезаря

  5. Господин и холопы

  6. На крыше у маронитов

  7. Услужник нанимает прислугу

  8. Суламит

  9. Военачальник Сила

  10. Храмовая гора

  11. Агриппа и Калигула

  12. Иаков Зеведеев

  13. Иаков, Анна и Услужник

  14. Дом Марии, матери Марка

  15. Диалог перед сном

  16. Кому-то ночью не спится

  17. Уж не я ли есть Мессия?

  18. Галилея

  19. Ну что вам рассказать про Синедрион

  20. Иерусалимский рынок

  21. Визит первосвященника

  22. Судилище

  23. Казнь

  24. Тюрьма на Виа Долороса

  25. Заточение и освобождение Петра

  26. Сила и Давид

  27. С высокопоставленными особами трудно дружить

  28. Суламит умолкает

  29. «Свиреп во гневе царь, однако...»

  30. Кесария

  31. Когда смеется филин

  32. Последний день бывшего главнокомандующего

  33. Возвращение

  34. Эпилог

