Банников — Атлантида в историях об Атлантидах

Если бы Платон мог предугадать судьбу диалогов «Тимей» и «Критий», в которых он рассказал миру об Атлантиде, то он, наверное, приложил бы массу усилий, чтобы сделать свое повествование еще более ярким, развернутым и детализированным. И несомненно, великий философ нашел бы время, силы и желание, чтобы довести «Крития» до логического конца, а не обрывать его на середине предложения. Даже если бы Платон предвидел те бесконечные дискуссии, которые вызовет его рассказ, он, скорее всего, ничего не стал бы менять: ведь именно незавершенность сказания делает его столь привлекательным для ума, ищущего разгадку тайны.

Посредством диалогов Платон доносит до читателя свое мнение и опровергает те точки зрения, которые представляются ему ложными. Собственную позицию Платон обычно объясняет, говоря от лица Сократа или Тимея. Другие исторические персонажи (такие, например, как Горгий, Протагор, Гиппий) становятся участниками диалогов лишь для того, чтобы высказывать ложные мнения, которые оспариваются в ходе беседы. Даже в тех случаях, когда Платон указывает даты якобы состоявшихся бесед, последние не могут считаться реально произошедшими событиями: это чисто литературный прием, при помощи которого греческий философ стремится придать большую убедительность своим идеям.

В общем, складывается очень неоднозначная ситуация: единственный исторический источник, на основании которого мы можем рассуждать о возможности существования Атлантиды, — это два платоновских диалога, однако сам жанр этих произведений и метод работы их автора практически исключают вероятность того, что в них отражены какие-либо подлинные исторические факты. Уже одно это обстоятельство должно порождать сомнения в реальности описанных Платоном событий.

Компетентные учёные-античники давно окончательно и бесповоротно поставили точку в истории Атлантиды, придя к заключению, что всё, что можно было сказать по этому поводу, уже было сказано. В «Тимее» и «Критии» их интересует не сама Атлантида, а философский подтекст повествования (с какой целью Платон создал Атлантиду?), а также источниковая база (литературные и исторические сочинения или события, современником которых, возможно, был Платон), на которую оно опирается. В общем, античники без сожаления отказались от бесконечных споров вокруг легендарного острова, предоставив дилетантам возможность действовать, не боясь конкуренции с их стороны. Наверное, подобная позиция не совсем оправданна, поскольку в истории человеческой цивилизации могут быть «пропавшие звенья», и вполне вероятно, что причинами их забвения, как и причиной гибели платоновской Атлантиды, были геологические катастрофы. Однако удивления подобный подход не вызывает.

Апологеты Атлантиды, среди которых было, есть и будет немало сомнительных личностей (фантазёров, шарлатанов, мошенников), весьма активно принялись за поиски следов неизвестной цивилизации. Свидетельством их бурной (но неплодотворной) деятельности служит длинный список работ, полных догадок, гипотез, всевозможных измышлений и даже явных фальсификаций. Учитывая это положение дел, понятно, почему серьёзные исследователи всё больше и больше отходили от проблемы Атлантиды, не желая быть поставленными в один ряд с творцами подобных сочинений.

А. В. Банников — Атлантида в историях об Атлантидах

Санкт-Петербург: Издательство «Евразия», 2024. — 416 с.

ISBN 978-5-8071-0608-7

А. В. Банников — Атлантида в историях об Атлантидах — Содержание