Баптистское вероисповедание 1689 года

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History

«Баптистское вероисповедание 1689 года» представляет собой важнейший вероучительный документ, закрепивший богословскую идентичность реформатских баптистов в период религиозных преобразований в Англии. Составленное на основе Вестминстерского исповедания, оно демонстрирует преемственность баптистов с классической пуританской традицией, утверждая суверенитет Бога в деле спасения, авторитет Священного Писания и кальвинистский взгляд на благодать. Этот документ позволил баптистским общинам заявить о себе как о респектабельном и доктринально зрелом движении, имеющем глубокие корни в Реформации, несмотря на статус гонимого меньшинства.

Основным отличием этого исповедания стала экклезиология и понимание таинств, где авторы решительно разошлись с пресвитерианами и англиканами. Документ провозглашает принцип крещения только по вере, исключая практику крещения младенцев, и утверждает автономию поместной церкви под главенством Христа. Вероисповедание 1689 года до сих пор служит надежным фундаментом для многих общин, обеспечивая баланс между строгим богословием и принципом свободы совести, который стал визитной карточкой баптистского движения на века.

Metropolitan Tabernacle, 2009 г., 64 стр.

Баптистское вероисповедание 1689 года - Содержание

Предисловие

Предисловие к комментированному изданию

История появления "Вероисповедания 1689 года"

  • О Священном Писании

  • О Боге и Святой Троице

  • О Божием постановлении

  • О творении

  • О Божественном провидении

  • О грехопадении человека, о грехе и наказании за него

  • О Божием завете

  • О Христе-посреднике

  • О свободной воле

  • О действенном призвании

  • Об оправдании

  • Об усыновлении

  • Об освящении

  • О спасающей вере

  • О покаянии в жизнь и спасении

  • О добрых делах

  • О стойкости святых до конца

  • Об уверенности в благодати и спасении

  • О законе Божием

  • О Евангелии и мере его благодати

  • О христианской свободе и свободе совести

  • О религиозном поклонении и дне покоя

  • О законных клятвах и обетах

  • О гражданских властях

  • О браке

  • О церкви

  • Об общении святых

  • О крещении и Вечере Господней

  • О крещении

  • О Вечере Господней

  • О состоянии человека после смерти и о воскресении мертвых

  • О последнем и окончательном суде

Added 21.02.2026
Author AlexDigger
