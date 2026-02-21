«Баптистское вероисповедание 1689 года» представляет собой важнейший вероучительный документ, закрепивший богословскую идентичность реформатских баптистов в период религиозных преобразований в Англии. Составленное на основе Вестминстерского исповедания, оно демонстрирует преемственность баптистов с классической пуританской традицией, утверждая суверенитет Бога в деле спасения, авторитет Священного Писания и кальвинистский взгляд на благодать. Этот документ позволил баптистским общинам заявить о себе как о респектабельном и доктринально зрелом движении, имеющем глубокие корни в Реформации, несмотря на статус гонимого меньшинства.

Основным отличием этого исповедания стала экклезиология и понимание таинств, где авторы решительно разошлись с пресвитерианами и англиканами. Документ провозглашает принцип крещения только по вере, исключая практику крещения младенцев, и утверждает автономию поместной церкви под главенством Христа. Вероисповедание 1689 года до сих пор служит надежным фундаментом для многих общин, обеспечивая баланс между строгим богословием и принципом свободы совести, который стал визитной карточкой баптистского движения на века.

Metropolitan Tabernacle, 2009 г., 64 стр.

