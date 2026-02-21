Баптистское вероисповедание 1689 года
«Баптистское вероисповедание 1689 года» представляет собой важнейший вероучительный документ, закрепивший богословскую идентичность реформатских баптистов в период религиозных преобразований в Англии. Составленное на основе Вестминстерского исповедания, оно демонстрирует преемственность баптистов с классической пуританской традицией, утверждая суверенитет Бога в деле спасения, авторитет Священного Писания и кальвинистский взгляд на благодать. Этот документ позволил баптистским общинам заявить о себе как о респектабельном и доктринально зрелом движении, имеющем глубокие корни в Реформации, несмотря на статус гонимого меньшинства.
Основным отличием этого исповедания стала экклезиология и понимание таинств, где авторы решительно разошлись с пресвитерианами и англиканами. Документ провозглашает принцип крещения только по вере, исключая практику крещения младенцев, и утверждает автономию поместной церкви под главенством Христа. Вероисповедание 1689 года до сих пор служит надежным фундаментом для многих общин, обеспечивая баланс между строгим богословием и принципом свободы совести, который стал визитной карточкой баптистского движения на века.
Metropolitan Tabernacle, 2009 г., 64 стр.
Баптистское вероисповедание 1689 года - Содержание
Предисловие
Предисловие к комментированному изданию
История появления "Вероисповедания 1689 года"
О Священном Писании
О Боге и Святой Троице
О Божием постановлении
О творении
О Божественном провидении
О грехопадении человека, о грехе и наказании за него
О Божием завете
О Христе-посреднике
О свободной воле
О действенном призвании
Об оправдании
Об усыновлении
Об освящении
О спасающей вере
О покаянии в жизнь и спасении
О добрых делах
О стойкости святых до конца
Об уверенности в благодати и спасении
О законе Божием
О Евангелии и мере его благодати
О христианской свободе и свободе совести
О религиозном поклонении и дне покоя
О законных клятвах и обетах
О гражданских властях
О браке
О церкви
Об общении святых
О крещении и Вечере Господней
О крещении
О Вечере Господней
О состоянии человека после смерти и о воскресении мертвых
О последнем и окончательном суде
