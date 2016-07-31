Баракман Флойд - Практическая христианская теология

«Практическая теология» раскрывает перед читателем мое понимание великих учений христианской веры.

Это понимание складывалось на протяжении пятидесяти пяти лет исследования текстов Св. Писания и двадцати пяти лет преподавательской деятельности в Школе практического изучения Библии (ныне — Колледж практического изучения Библии), и оно продолжает расти, ибо Дух Святой дарует все более глубокие прозрения Его истины.



Хотя наше понимание божественного отличается неполнотой, мы, спасенные, можем сказать, что знаем истину Божью.

В противоположность мирскому подходу теории познания (или эпистемологии), которая от понимания переходит к знанию, духовное знание, полученное через канонические Писания по вере (1 Кор. 2:12; Евр. 1:3), предшествует духовному пониманию. Например, из Св. Писания мы знаем, что Господь Иисус был рожден от девы, и все же не понимаем полностью это уникальное событие.

С мирской точки зрения для познания предмета необходимо его понимание, ибо мирское знание приобретается с помощью научного метода и требует подтверждения на практике. Поэтому, когда мы, верующие в Евангелие, притязаем на то, что имеем вполне определенное знание божественного, основанное на божественном откровении, мир считает такой подход наивным и «не научным».

Баракман Xайс Флойд - Практическая христианская теология - Всестороннее исследование основ христианского вероучения

Пер. с англ. — М.: Ассоциация «Духовное возрождение» ЕХБ, 2002. — 960 с.

ISBN 5-87727-052-4

Баракман Xайс Флойд - Практическая христианская теология - Всестороннее исследование основ христианского вероучения - Седержание

Предисловие.

ГЛАВА ПЕРВАЯ- Введение

ГЛАВА ВТОРАЯ - Учение о Библии

ГЛАВА ТРЕТЬЯ - Собственно теология: Учение о Боге

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ - Учение о Боге Отце

ГЛАВА ПЯТАЯ - Христология: Учение о Господе Иисусе Христе

ГЛАВА ШЕСТАЯ - Учение о Духе Святом

ГЛАВА СЕДЬМАЯ - Учение об ангелах

ГЛАВА ВОСЬМАЯ - Антропология: Учение о человеке

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ - Учение о грехе

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ - Сотериология: Учение о спасении

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ - Учение о христианской жизни

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ - Экклезиология: Учение о христианской Церкви

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ - Эсхатология: Учение о будущих пророческих событиях

Приложения и дополнения

Родословие от Адама до Авраама (таблица)

Пророчества о грядущем (схема)

Предметный указатель

Указатель основных цитат из текстов Священного Писания

Баракман Xайс Флойд - Практическая христианская теология - Всестороннее исследование основ христианского вероучения - Предисловие

Можно дать два определения христианской теологии: в широком смысле — это весь спектр христианских учений, которые раскрываются в шестидесяти шести книгах Библии; в узком смысле — христианское учение о Боге, или собственно теология.



Иногда христианскую теологию называют теологией откровения, т. к. она основана на богооткровенной истине, засвидетельствованной в текстах Св. Писания. Напротив, естественная теология — это наука о Боге, которая основывается исключительно на природном порядке явлений, на основании которого открывается знание о Боге. Естественная теология при объяснении природного порядка явлений не признает никакого божественного принципа и откровения божественной воли человеку. Это ее основной недостаток.