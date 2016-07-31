Баракман Флойд - Практическая христианская теология

Баракман - Практическая христианская теология
«Практическая теология» раскрывает перед читателем мое понимание великих учений христианской веры.
Это понимание складывалось на протяжении пятидесяти пяти лет исследования текстов Св. Писания и двадцати пяти лет преподавательской деятельности в Школе практического изучения Библии (ныне — Колледж практического изучения Библии), и оно продолжает расти, ибо Дух Святой дарует все более глубокие прозрения Его истины.
Хотя наше понимание божественного отличается неполнотой, мы, спасенные, можем сказать, что знаем истину Божью.
Хотя наше понимание божественного отличается неполнотой, мы, спасенные, можем сказать, что знаем истину Божью.
В противоположность мирскому подходу теории познания (или эпистемологии), которая от понимания переходит к знанию, духовное знание, полученное через канонические Писания по вере (1 Кор. 2:12; Евр. 1:3), предшествует духовному пониманию. Например, из Св. Писания мы знаем, что Господь Иисус был рожден от девы, и все же не понимаем полностью это уникальное событие.
С мирской точки зрения для познания предмета необходимо его понимание, ибо мирское знание приобретается с помощью научного метода и требует подтверждения на практике. Поэтому, когда мы, верующие в Евангелие, притязаем на то, что имеем вполне определенное знание божественного, основанное на божественном откровении, мир считает такой подход наивным и «не научным».
Баракман Xайс Флойд - Практическая христианская теология - Всестороннее исследование основ христианского вероучения
Пер. с англ. — М.: Ассоциация «Духовное возрождение» ЕХБ, 2002. — 960 с.
ISBN 5-87727-052-4
Баракман Xайс Флойд - Практическая христианская теология - Всестороннее исследование основ христианского вероучения - Седержание
Предисловие.
- ГЛАВА ПЕРВАЯ- Введение
- ГЛАВА ВТОРАЯ - Учение о Библии
- ГЛАВА ТРЕТЬЯ - Собственно теология: Учение о Боге
- ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ - Учение о Боге Отце
- ГЛАВА ПЯТАЯ - Христология: Учение о Господе Иисусе Христе
- ГЛАВА ШЕСТАЯ - Учение о Духе Святом
- ГЛАВА СЕДЬМАЯ - Учение об ангелах
- ГЛАВА ВОСЬМАЯ - Антропология: Учение о человеке
- ГЛАВА ДЕВЯТАЯ - Учение о грехе
- ГЛАВА ДЕСЯТАЯ - Сотериология: Учение о спасении
- ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ - Учение о христианской жизни
- ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ - Экклезиология: Учение о христианской Церкви
- ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ - Эсхатология: Учение о будущих пророческих событиях
Приложения и дополнения
Родословие от Адама до Авраама (таблица)
Пророчества о грядущем (схема)
Предметный указатель
Указатель основных цитат из текстов Священного Писания
Пророчества о грядущем (схема)
Предметный указатель
Указатель основных цитат из текстов Священного Писания
Баракман Xайс Флойд - Практическая христианская теология - Всестороннее исследование основ христианского вероучения - Предисловие
Можно дать два определения христианской теологии: в широком смысле — это весь спектр христианских учений, которые раскрываются в шестидесяти шести книгах Библии; в узком смысле — христианское учение о Боге, или собственно теология.
Иногда христианскую теологию называют теологией откровения, т. к. она основана на богооткровенной истине, засвидетельствованной в текстах Св. Писания. Напротив, естественная теология — это наука о Боге, которая основывается исключительно на природном порядке явлений, на основании которого открывается знание о Боге. Естественная теология при объяснении природного порядка явлений не признает никакого божественного принципа и откровения божественной воли человеку. Это ее основной недостаток.
Иногда христианскую теологию называют теологией откровения, т. к. она основана на богооткровенной истине, засвидетельствованной в текстах Св. Писания. Напротив, естественная теология — это наука о Боге, которая основывается исключительно на природном порядке явлений, на основании которого открывается знание о Боге. Естественная теология при объяснении природного порядка явлений не признает никакого божественного принципа и откровения божественной воли человеку. Это ее основной недостаток.
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