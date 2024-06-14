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Баранова - Что мы знаем (и не знаем) о еде

Баранова, Анча - Что мы знаем (и не знаем) о еде - Научные факты, которые перевернут ваши представления о питании
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Category ESXATOS BOOKS, **Theology and Science, Science and Technology, Health
Здоровое питание — то, которое сбалансировано по всем показателям и подходит вам лично. Единая здоровая диета для всех — не более чем миф. Однако современные рекомендации по питанию составлены так, чтобы разработанный рацион подходил и приносил максимум пользы для здоровья абсолютному большинству. Сбалансированное питание придумала вовсе не Всемирная организация здравоохранения и уж тем более не авторы этой книги, но оно все же существует.
С чего же начинается наука о еде?
Каждая молекула, попавшая в вашу тарелку, — будь то глюкоза, которой принято бояться, или витамин С, который многие воспринимают как лекарство от всех болезней, — находится в поле внимания ученых из всех уголков мира.
Ничто от них не скроется. Во-первых, молекулы изучают в лабораториях, ученые исследуют природу их уникальных свойств. Взаимодействие каждой молекулы с клетками человеческого организма сначала наблюдают в специально выращенных тканевых культурах, а затем — в моделях, имитирующих пищеварительную систему человека. Иными словами, на каждом этапе своего путешествия по организму молекула попадает под микроскоп. Во-вторых, специалисты изучают состав самих пищевых продуктов — источников активных молекул. Как глюкоза ведет себя в сочетании с другими молекулярными вкусностями? Насколько по-разному витамин С усваивается ребенком и взрослым? Что будет, если принимать богатую витаминами пищу не каждый день, а раз в месяц?
Вдобавок для каждой молекулы доказательства важности ученые собирают и из каждодневных экспериментов в реальной жизни. Достаточно ли люди ее получают — как каждый гражданин, так и население в целом? В норме ли их показатели здоровья или, может, то среднее значение, что мы вывели из наблюдений за популяцией, — всего лишь отражение общей нехватки какой-нибудь редкой, но чрезвычайно необходимой нам «полезняшки»? Чем масштабнее охват такого обзора, тем четче понимание, кому и сколько разных продуктов употреблять полезно или вредно. Вот так ученые и узнаю`т, как дефицит или переизбыток каждого вещества может привести к проблемам со здоровьем и что с этим делать.
Как же систематизируется информация о питательных элементах?
Как только данных об изучаемом веществе накапливается достаточно, ученые публикуют так называемые систематические обзоры и метаисследования — суммируют исследования со всех уголков мира, принимая во внимание как положительные, так и негативные результаты. Затем специальные национальные комитеты по питанию смотрят на предоставленные им факты и обновляют рекомендации для населения. Или не обновляют, предлагая изучать проблему дальше. Хороший пример такого сборника данных о еде — Европейское агентство пищевой безопасности (EFSA). На их сайте можно найти последние данные о каждом веществе, попадающем на тарелку человека, а также о материалах, соприкасающихся с пищей во время готовки, хранения и употребления, — пластике, металлах, стекле. Финализированные рекомендации читают врачи, специалисты в сфере лабораторной диагностики, нутрициологи и диетологи, которым важно скорректировать возможный дефицит каких-то компонентов питания у конкретного человека. Для нас же с вами — тех, кто ходит в магазин каждый день, кому нужно быстро приготовить что-то вкусное на всю семью, — ученые публикуют общие рекомендации по пищевым группам продуктов и их желательному сочетанию в ежедневной диете. Если у вас нет проблем со здоровьем, рекомендации будут довольно абстрактными, не более чем очерчивающими концепт того, что должно оказаться в вашей тарелке в течение дня. Например, в России за публикацию таких рекомендаций отвечает Роспотребнадзор, в Англии — система национального здравоохранения Public Health England, а в США — Министерство сельского хозяйства, USDA (United States Department of Agriculture).
Общие принципы подхода к здоровому питанию совпадают везде: больше овощей и фруктов и меньше сладостей и булочек — это знают даже дети!

Баранова, Анча - Что мы знаем (и не знаем) о еде - Научные факты, которые перевернут ваши представления о питании

М. : Манн, Иванов и Фербер, 2022. — 384 с. : ил. — (Питание и здоровье. Научный подход).
ISBN 978-5-00169-573-8

Баранова, Анча - Что мы знаем (и не знаем) о еде – Содержание

Введение
Диета для каждого и лично для вас
Почему рекомендации по питанию постоянно меняются?
Наука и практика — в чем разница?
Глава 1. Иммунная система, аллергены и продукты-помощники
  • Свои и чужие
  • Аллергические реакции
  • Диагностика аллергии
  • Аллергия и пищевая чувствительность
  • Война с арахисом
  • Этот страшный глютен
  • Элиминационная диета
  • Что съесть, чтобы повысить иммунитет
  • Некоторые любят погорячее!
  • Антибиотики в кухонном шкафчике
  • Не просто трава для отдушки
  • Растительные дефензины
  • Цитрусовые и не только: самый знаменитый витамин
  • Сладкое лекарство
  • Еврейский пенициллин
Глава 2. Токсины
  • Эти многогранные яды
  • Ртуть
  • Свинец
  • Цианиды
  • Сигуатоксин
  • Отравление: синдромы и симптомы
  • «Пьяный» мед
  • Соланины
  • Личи
  • Китайская корица
  • Токсины не для всех
  • Лакрица (солодка)
  • Бобы обыкновенные
  • Канцерогены в тарелке
  • Нитраты и нитриты
  • Полициклические ароматические углеводороды
  • и их производные
  • Пероксиды
  • Афлатоксины
  • Пищевые красители
  • Бисфенол А
Глава 3. Питание и микрофлора кишечника
  • Микробы и бактерии
  • Наши невидимые друзь…
  • …и их враги
  • Восстановление после болезни
  • и терапии антибиотиками
  • С молоком матери
  • О пользе грязи
  • Разнообразие питания и кишечной микрофлоры
  • Обитатели нашего организма — полезные и вредные
  • Замени микробов — изменишь судьбу
  • Акцио, аккермансия!
  • Мой внутренний мир
  • Блеск и нищета пробиотиков
  • Алкоголь
Глава 4. Таблица Менделеева внутри нас
  • Кальций
  • Магний
  • Фосфор
  • Калий
  • Натрий
  • Железо
  • Цинк
  • Медь
  • Фтор
  • Йод
  • Марганец
  • Селен
  • Хром
  • Бор
  • Молибден
  • Ванадий
  • Литий
  • Кремний
  • Кобальт
Глава 5. Витамины
  • Витамин А
  • Витамин B1 (тиамин)
  • Витамин B2 (рибофлавин)
  • Витамин B3 (ниацин)
  • Витамин B5 (пантотеновая кислота)
  • Витамин B6 (пиридоксин)
  • Витамин B7 (биотин)
  • Витамин B9 (фолиевая кислота, или фолаты в целом)
  • Витамин В12 (кобаламины)
  • Витамин С (аскорбиновая кислота)
  • Витамин D
  • Витамин Е (токоферолы и токотриенолы)
  • Витамин К
  • Витамины-кандидаты
Глава 6. Наши любимые напитки
  • Чай, кофе и какао
  • Кофеин как психостимулятор
  • Кофеин, исчезни!
  • Кофеин и сон
  • Полифенолы кофе
  • Хлорогеновые кислоты и другие полифенолы: спасители в шкуре волка
  • Катехины, теафлавины и прочие вчашкечаины
  • Поучительная история попрания и реабилитации кофе
  • Собратья кофеина — теобромин и теофиллин
  • Алкоголь
  • Что такое алкоголь?
  • Гормезис — на все руки мастер!
  • Вред и польза спиртного: жюри на совещании
  • Легенды о красном вине
  • Сон разума в подпитии
  • Похмельное утро
  • Ацетат — и друг, и гад
  • Наши маленькие друзья
  • Газированные напитки
  • Что же пить?
Глава 7. Гены и диета
  • Что в нас заложено
  • Гены на диване
  • Кто виноват и что делать?
  • Белки-транжиры
  • Не все аминокислоты одинаково полезны
  • Пищевая непереносимость, или Почему люди не коалы
  • Островок Науру: из грязи в князи и обратно
  • Генетика и рацион
  • Геномика для желудка
  • Немного о викингах, или Прирожденные вегетарианцы
  • Алкоголиками не рождаются
  • Вес: лишний или нет?
  • Кофе вместо бутерброда
  • Спасительная диета, или Гены не приговор
Заключение
Какие рекомендации по питанию актуальны и где их найти?
Что можно сделать уже сейчас?
Персонализируй в зависимости от режима
Технологии
Примечания
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Views 239
Rating 5.0 / 5
Added 14.06.2024
Author brat Vadim
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