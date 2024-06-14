Баранова, Анча - Что мы знаем (и не знаем) о еде - Научные факты, которые перевернут ваши представления о питании

Здоровое питание — то, которое сбалансировано по всем показателям и подходит вам лично. Единая здоровая диета для всех — не более чем миф. Однако современные рекомендации по питанию составлены так, чтобы разработанный рацион подходил и приносил максимум пользы для здоровья абсолютному большинству. Сбалансированное питание придумала вовсе не Всемирная организация здравоохранения и уж тем более не авторы этой книги, но оно все же существует.

С чего же начинается наука о еде?

Каждая молекула, попавшая в вашу тарелку, — будь то глюкоза, которой принято бояться, или витамин С, который многие воспринимают как лекарство от всех болезней, — находится в поле внимания ученых из всех уголков мира.

Ничто от них не скроется. Во-первых, молекулы изучают в лабораториях, ученые исследуют природу их уникальных свойств. Взаимодействие каждой молекулы с клетками человеческого организма сначала наблюдают в специально выращенных тканевых культурах, а затем — в моделях, имитирующих пищеварительную систему человека. Иными словами, на каждом этапе своего путешествия по организму молекула попадает под микроскоп. Во-вторых, специалисты изучают состав самих пищевых продуктов — источников активных молекул. Как глюкоза ведет себя в сочетании с другими молекулярными вкусностями? Насколько по-разному витамин С усваивается ребенком и взрослым? Что будет, если принимать богатую витаминами пищу не каждый день, а раз в месяц?

Вдобавок для каждой молекулы доказательства важности ученые собирают и из каждодневных экспериментов в реальной жизни. Достаточно ли люди ее получают — как каждый гражданин, так и население в целом? В норме ли их показатели здоровья или, может, то среднее значение, что мы вывели из наблюдений за популяцией, — всего лишь отражение общей нехватки какой-нибудь редкой, но чрезвычайно необходимой нам «полезняшки»? Чем масштабнее охват такого обзора, тем четче понимание, кому и сколько разных продуктов употреблять полезно или вредно. Вот так ученые и узнаю`т, как дефицит или переизбыток каждого вещества может привести к проблемам со здоровьем и что с этим делать.

Как же систематизируется информация о питательных элементах?

Как только данных об изучаемом веществе накапливается достаточно, ученые публикуют так называемые систематические обзоры и метаисследования — суммируют исследования со всех уголков мира, принимая во внимание как положительные, так и негативные результаты. Затем специальные национальные комитеты по питанию смотрят на предоставленные им факты и обновляют рекомендации для населения. Или не обновляют, предлагая изучать проблему дальше. Хороший пример такого сборника данных о еде — Европейское агентство пищевой безопасности (EFSA). На их сайте можно найти последние данные о каждом веществе, попадающем на тарелку человека, а также о материалах, соприкасающихся с пищей во время готовки, хранения и употребления, — пластике, металлах, стекле. Финализированные рекомендации читают врачи, специалисты в сфере лабораторной диагностики, нутрициологи и диетологи, которым важно скорректировать возможный дефицит каких-то компонентов питания у конкретного человека. Для нас же с вами — тех, кто ходит в магазин каждый день, кому нужно быстро приготовить что-то вкусное на всю семью, — ученые публикуют общие рекомендации по пищевым группам продуктов и их желательному сочетанию в ежедневной диете. Если у вас нет проблем со здоровьем, рекомендации будут довольно абстрактными, не более чем очерчивающими концепт того, что должно оказаться в вашей тарелке в течение дня. Например, в России за публикацию таких рекомендаций отвечает Роспотребнадзор, в Англии — система национального здравоохранения Public Health England, а в США — Министерство сельского хозяйства, USDA (United States Department of Agriculture).

Общие принципы подхода к здоровому питанию совпадают везде: больше овощей и фруктов и меньше сладостей и булочек — это знают даже дети!

Баранова, Анча - Что мы знаем (и не знаем) о еде - Научные факты, которые перевернут ваши представления о питании

М. : Манн, Иванов и Фербер, 2022. — 384 с. : ил. — (Питание и здоровье. Научный подход).

ISBN 978-5-00169-573-8

Баранова, Анча - Что мы знаем (и не знаем) о еде – Содержание

Введение

Диета для каждого и лично для вас

Почему рекомендации по питанию постоянно меняются?

Наука и практика — в чем разница?

Глава 1. Иммунная система, аллергены и продукты-помощники

Свои и чужие

Аллергические реакции

Диагностика аллергии

Аллергия и пищевая чувствительность

Война с арахисом

Этот страшный глютен

Элиминационная диета

Что съесть, чтобы повысить иммунитет

Некоторые любят погорячее!

Антибиотики в кухонном шкафчике

Не просто трава для отдушки

Растительные дефензины

Цитрусовые и не только: самый знаменитый витамин

Сладкое лекарство

Еврейский пенициллин

Глава 2. Токсины

Эти многогранные яды

Ртуть

Свинец

Цианиды

Сигуатоксин

Отравление: синдромы и симптомы

«Пьяный» мед

Соланины

Личи

Китайская корица

Токсины не для всех

Лакрица (солодка)

Бобы обыкновенные

Канцерогены в тарелке

Нитраты и нитриты

Полициклические ароматические углеводороды

и их производные

Пероксиды

Афлатоксины

Пищевые красители

Бисфенол А

Глава 3. Питание и микрофлора кишечника

Микробы и бактерии

Наши невидимые друзь…

…и их враги

Восстановление после болезни

и терапии антибиотиками

С молоком матери

О пользе грязи

Разнообразие питания и кишечной микрофлоры

Обитатели нашего организма — полезные и вредные

Замени микробов — изменишь судьбу

Акцио, аккермансия!

Мой внутренний мир

Блеск и нищета пробиотиков

Алкоголь

Глава 4. Таблица Менделеева внутри нас

Кальций

Магний

Фосфор

Калий

Натрий

Железо

Цинк

Медь

Фтор

Йод

Марганец

Селен

Хром

Бор

Молибден

Ванадий

Литий

Кремний

Кобальт

Глава 5. Витамины

Витамин А

Витамин B1 (тиамин)

Витамин B2 (рибофлавин)

Витамин B3 (ниацин)

Витамин B5 (пантотеновая кислота)

Витамин B6 (пиридоксин)

Витамин B7 (биотин)

Витамин B9 (фолиевая кислота, или фолаты в целом)

Витамин В12 (кобаламины)

Витамин С (аскорбиновая кислота)

Витамин D

Витамин Е (токоферолы и токотриенолы)

Витамин К

Витамины-кандидаты

Глава 6. Наши любимые напитки

Чай, кофе и какао

Кофеин как психостимулятор

Кофеин, исчезни!

Кофеин и сон

Полифенолы кофе

Хлорогеновые кислоты и другие полифенолы: спасители в шкуре волка

Катехины, теафлавины и прочие вчашкечаины

Поучительная история попрания и реабилитации кофе

Собратья кофеина — теобромин и теофиллин

Алкоголь

Что такое алкоголь?

Гормезис — на все руки мастер!

Вред и польза спиртного: жюри на совещании

Легенды о красном вине

Сон разума в подпитии

Похмельное утро

Ацетат — и друг, и гад

Наши маленькие друзья

Газированные напитки

Что же пить?

Глава 7. Гены и диета

Что в нас заложено

Гены на диване

Кто виноват и что делать?

Белки-транжиры

Не все аминокислоты одинаково полезны

Пищевая непереносимость, или Почему люди не коалы

Островок Науру: из грязи в князи и обратно

Генетика и рацион

Геномика для желудка

Немного о викингах, или Прирожденные вегетарианцы

Алкоголиками не рождаются

Вес: лишний или нет?

Кофе вместо бутерброда

Спасительная диета, или Гены не приговор

Заключение

Какие рекомендации по питанию актуальны и где их найти?

Что можно сделать уже сейчас?

Персонализируй в зависимости от режима

Технологии

Примечания

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