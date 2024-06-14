Баранова, Анча - Что мы знаем (и не знаем) о еде - Научные факты, которые перевернут ваши представления о питании

Баранова - Что мы знаем (и не знаем) о еде
Здоровое питание — то, которое сбалансировано по всем показателям и подходит вам лично. Единая здоровая диета для всех — не более чем миф. Однако современные рекомендации по питанию составлены так, чтобы разработанный рацион подходил и приносил максимум пользы для здоровья абсолютному большинству. Сбалансированное питание придумала вовсе не Всемирная организация здравоохранения и уж тем более не авторы этой книги, но оно все же существует.
С чего же начинается наука о еде?
Каждая молекула, попавшая в вашу тарелку, — будь то глюкоза, которой принято бояться, или витамин С, который многие воспринимают как лекарство от всех болезней, — находится в поле внимания ученых из всех уголков мира.
Ничто от них не скроется. Во-первых, молекулы изучают в лабораториях, ученые исследуют природу их уникальных свойств. Взаимодействие каждой молекулы с клетками человеческого организма сначала наблюдают в специально выращенных тканевых культурах, а затем — в моделях, имитирующих пищеварительную систему человека. Иными словами, на каждом этапе своего путешествия по организму молекула попадает под микроскоп. Во-вторых, специалисты изучают состав самих пищевых продуктов — источников активных молекул. Как глюкоза ведет себя в сочетании с другими молекулярными вкусностями? Насколько по-разному витамин С усваивается ребенком и взрослым? Что будет, если принимать богатую витаминами пищу не каждый день, а раз в месяц?
Вдобавок для каждой молекулы доказательства важности ученые собирают и из каждодневных экспериментов в реальной жизни. Достаточно ли люди ее получают — как каждый гражданин, так и население в целом? В норме ли их показатели здоровья или, может, то среднее значение, что мы вывели из наблюдений за популяцией, — всего лишь отражение общей нехватки какой-нибудь редкой, но чрезвычайно необходимой нам «полезняшки»? Чем масштабнее охват такого обзора, тем четче понимание, кому и сколько разных продуктов употреблять полезно или вредно. Вот так ученые и узнаю`т, как дефицит или переизбыток каждого вещества может привести к проблемам со здоровьем и что с этим делать.
Как же систематизируется информация о питательных элементах?
Как только данных об изучаемом веществе накапливается достаточно, ученые публикуют так называемые систематические обзоры и метаисследования — суммируют исследования со всех уголков мира, принимая во внимание как положительные, так и негативные результаты. Затем специальные национальные комитеты по питанию смотрят на предоставленные им факты и обновляют рекомендации для населения. Или не обновляют, предлагая изучать проблему дальше. Хороший пример такого сборника данных о еде — Европейское агентство пищевой безопасности (EFSA). На их сайте можно найти последние данные о каждом веществе, попадающем на тарелку человека, а также о материалах, соприкасающихся с пищей во время готовки, хранения и употребления, — пластике, металлах, стекле. Финализированные рекомендации читают врачи, специалисты в сфере лабораторной диагностики, нутрициологи и диетологи, которым важно скорректировать возможный дефицит каких-то компонентов питания у конкретного человека. Для нас же с вами — тех, кто ходит в магазин каждый день, кому нужно быстро приготовить что-то вкусное на всю семью, — ученые публикуют общие рекомендации по пищевым группам продуктов и их желательному сочетанию в ежедневной диете. Если у вас нет проблем со здоровьем, рекомендации будут довольно абстрактными, не более чем очерчивающими концепт того, что должно оказаться в вашей тарелке в течение дня. Например, в России за публикацию таких рекомендаций отвечает Роспотребнадзор, в Англии — система национального здравоохранения Public Health England, а в США — Министерство сельского хозяйства, USDA (United States Department of Agriculture).
Общие принципы подхода к здоровому питанию совпадают везде: больше овощей и фруктов и меньше сладостей и булочек — это знают даже дети!
Баранова, Анча - Что мы знаем (и не знаем) о еде - Научные факты, которые перевернут ваши представления о питании
М. : Манн, Иванов и Фербер, 2022. — 384 с. : ил. — (Питание и здоровье. Научный подход).
ISBN 978-5-00169-573-8
Баранова, Анча - Что мы знаем (и не знаем) о еде – Содержание
Введение
Диета для каждого и лично для вас
Почему рекомендации по питанию постоянно меняются?
Наука и практика — в чем разница?
Глава 1. Иммунная система, аллергены и продукты-помощники
- Свои и чужие
- Аллергические реакции
- Диагностика аллергии
- Аллергия и пищевая чувствительность
- Война с арахисом
- Этот страшный глютен
- Элиминационная диета
- Что съесть, чтобы повысить иммунитет
- Некоторые любят погорячее!
- Антибиотики в кухонном шкафчике
- Не просто трава для отдушки
- Растительные дефензины
- Цитрусовые и не только: самый знаменитый витамин
- Сладкое лекарство
- Еврейский пенициллин
Глава 2. Токсины
- Эти многогранные яды
- Ртуть
- Свинец
- Цианиды
- Сигуатоксин
- Отравление: синдромы и симптомы
- «Пьяный» мед
- Соланины
- Личи
- Китайская корица
- Токсины не для всех
- Лакрица (солодка)
- Бобы обыкновенные
- Канцерогены в тарелке
- Нитраты и нитриты
- Полициклические ароматические углеводороды
- и их производные
- Пероксиды
- Афлатоксины
- Пищевые красители
- Бисфенол А
Глава 3. Питание и микрофлора кишечника
- Микробы и бактерии
- Наши невидимые друзь…
- …и их враги
- Восстановление после болезни
- и терапии антибиотиками
- С молоком матери
- О пользе грязи
- Разнообразие питания и кишечной микрофлоры
- Обитатели нашего организма — полезные и вредные
- Замени микробов — изменишь судьбу
- Акцио, аккермансия!
- Мой внутренний мир
- Блеск и нищета пробиотиков
- Алкоголь
Глава 4. Таблица Менделеева внутри нас
- Кальций
- Магний
- Фосфор
- Калий
- Натрий
- Железо
- Цинк
- Медь
- Фтор
- Йод
- Марганец
- Селен
- Хром
- Бор
- Молибден
- Ванадий
- Литий
- Кремний
- Кобальт
Глава 5. Витамины
- Витамин А
- Витамин B1 (тиамин)
- Витамин B2 (рибофлавин)
- Витамин B3 (ниацин)
- Витамин B5 (пантотеновая кислота)
- Витамин B6 (пиридоксин)
- Витамин B7 (биотин)
- Витамин B9 (фолиевая кислота, или фолаты в целом)
- Витамин В12 (кобаламины)
- Витамин С (аскорбиновая кислота)
- Витамин D
- Витамин Е (токоферолы и токотриенолы)
- Витамин К
- Витамины-кандидаты
Глава 6. Наши любимые напитки
- Чай, кофе и какао
- Кофеин как психостимулятор
- Кофеин, исчезни!
- Кофеин и сон
- Полифенолы кофе
- Хлорогеновые кислоты и другие полифенолы: спасители в шкуре волка
- Катехины, теафлавины и прочие вчашкечаины
- Поучительная история попрания и реабилитации кофе
- Собратья кофеина — теобромин и теофиллин
- Алкоголь
- Что такое алкоголь?
- Гормезис — на все руки мастер!
- Вред и польза спиртного: жюри на совещании
- Легенды о красном вине
- Сон разума в подпитии
- Похмельное утро
- Ацетат — и друг, и гад
- Наши маленькие друзья
- Газированные напитки
- Что же пить?
Глава 7. Гены и диета
- Что в нас заложено
- Гены на диване
- Кто виноват и что делать?
- Белки-транжиры
- Не все аминокислоты одинаково полезны
- Пищевая непереносимость, или Почему люди не коалы
- Островок Науру: из грязи в князи и обратно
- Генетика и рацион
- Геномика для желудка
- Немного о викингах, или Прирожденные вегетарианцы
- Алкоголиками не рождаются
- Вес: лишний или нет?
- Кофе вместо бутерброда
- Спасительная диета, или Гены не приговор
Заключение
Какие рекомендации по питанию актуальны и где их найти?
Что можно сделать уже сейчас?
Персонализируй в зависимости от режима
Технологии
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