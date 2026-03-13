Барбер - Когда Бог дает дары
Книга "Когда Бог даёт… дары" рассказывает о каждом даре, который человеку даёт Господь. Это те дары, которые нужны человеку для служения Богу. К ним относятся вера, пророчество, знание, мудрость и другие. Из этой книжки вы узнаете, что означает каждый дар, и как он проявляется. Все объяснения основаны на Слове Божьем.
Например, читатель узнает, что мудрость попадает в сердце и разум христианина, чтобы справиться с определённой критической ситуацией. Слово знания - это когда Дух Божий шепчет вашему сердцу то, что вам нужно знать, а вера - это свет в жизненных джунглях, и что человек не сможет обрести крепкую веру, если не будет читать Библию.
Книга посвящается 50-летию служения пастора Барбера на телевидении.
52 стр 2012 год
Барбер - Когда Бог дает дары - Содержание
Глава 1. Мудрость
Глава 2. Знание
Глава 3. Вера
Глава 4. Исцеление
Глава 5. Чудотворение
Глава 6. Пророчество
Глава 7. Различение духов
Глава 8. Иные языки
Глава 9. Истолкование иных языков
