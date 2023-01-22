Барбер - Могут ли кости ожить

Есть одна детская песенка: “Кость стопы соединяется с костью ноги, Кость ноги соединяется с суставами, Суставы соединяются с костью коленки, Кость коленки соединяется с костью бедра, Кость бедра соединяется с костью спины, Кость спины соединяется с костью шеи, Кость шеи соединяется с костью головы, И ТЕПЕРЬ СЛУШАЙТЕ ГОСПОДА!”. Эта песня на 90% развлекательная, на 10% обучающая. но она напоминает о поразительной картине из Библии. В Библии так много удивительных картин: Сотворение человека из праха, Восхищение Илии на огненной колеснице, Огненные языки на головах 120 человек в горнице, Вознесение Иисуса с Елеонской горы.

Но ничто не привлекает нашего внимания больше, чем долина, усыпанная сухими костями, которые оживают и превращаются в войско Иезекииль 37 гл. Это было за 550 лет до рождения Иисуса, в середине 70-летнего плена Израиля в Вавилоне. Иеремия был плачущим пастором людей, оставшихся в Иерусалиме. Иезекииль был пастором беженцев у реки Ховар (территория современного Ирака). Навуходоносор был самым сильным человеком мира. Иерусалим разрушен и полон груд камней. Гордый народ унижен и обращен 6 в рабство. В ЭТО ВРЕМЯ ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ ВИДИТ ВИДЕНИЕ: огромное поле, усыпанное сухими костями. Наподобие таких костей, как я видел в монастыре Св. Екатерины на Синайском полуострове. ПОЛЕ, УСЫПАННОЕ СУХИМИ КОСТЯМИ! И Бог спросил Иезекииля: “СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, ОЖИВУТ ЛИ КОСТИ СИИ?” Какой вопрос! И Иезекииль дал единственно возможный ответ: “Господи Боже! Ты знаешь это”.

Мы узнаем из этой главы о том, что это кости погибшего израильского народа. По всем показателям будущего нет. БЕЗВЫХОДНАЯ СИТУАЦИЯ. Далее Бог призывает Иезекииля пророчествовать костям. Он проповедует собранию... сухих костей. И во время ЕГО ПРОПОВЕДИ происходит чтото удивительное. Кости начинают шевелиться, соединяться друг с другом, и вот поле усыпано скелетами. Иезекииль продолжает проповедовать, и на костях появляются жилы и плоть, и вот поле усыпано человеческими телами. В этот момент Бог призывает Иезекииля сказать такое пророчество: “Так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут”. Тела начинают двигаться. Глаза открываются. Ноги сгибаются. И вот поле наполнено огромной армией солдат. ЭТО УЖЕ НЕ КЛАДБИЩЕ. Поле с сухими костями 7 превратилось в военный лагерь отважных воинов, готовых к победам. Одна из самых удивительных картин Библии и всей литературы. Конечно, Иезекииль проповедовал своему поколению о том, что У БОГА ЕСТЬ ПРЕКРАСНЫЙ ПЛАН ДЛЯ НИХ, светлое будущее, которое даже невозможно представить себе. Сегодня безвыходная ситуация, но наступит завтра, и они будут во главе, а не в хвосте. Сбудутся Божьи обетования, данные Им Аврааму, о благословении всех народов на земле. Вывод: СЛОВО БОЖЬЕ НЕПОКОЛЕБИМО. БОГ АВРААМА, ИСААКА И ИАКОВА СДЕРЖИВАЕТ СВОИ ОБЕЩАНИЯ. ОН БОГ СИЛЫ И ЧУДЕС.

Барбер - Могут ли кости ожить - Размышления над Библией

Издатель: Тамбовский храм Христа Спасителя 72 стр

Барбер - Могут ли кости ожить? - Содержание