Барбер - Могут ли кости ожить
Есть одна детская песенка: “Кость стопы соединяется с костью ноги, Кость ноги соединяется с суставами, Суставы соединяются с костью коленки, Кость коленки соединяется с костью бедра, Кость бедра соединяется с костью спины, Кость спины соединяется с костью шеи, Кость шеи соединяется с костью головы, И ТЕПЕРЬ СЛУШАЙТЕ ГОСПОДА!”. Эта песня на 90% развлекательная, на 10% обучающая. но она напоминает о поразительной картине из Библии. В Библии так много удивительных картин: Сотворение человека из праха, Восхищение Илии на огненной колеснице, Огненные языки на головах 120 человек в горнице, Вознесение Иисуса с Елеонской горы.
Но ничто не привлекает нашего внимания больше, чем долина, усыпанная сухими костями, которые оживают и превращаются в войско Иезекииль 37 гл. Это было за 550 лет до рождения Иисуса, в середине 70-летнего плена Израиля в Вавилоне. Иеремия был плачущим пастором людей, оставшихся в Иерусалиме. Иезекииль был пастором беженцев у реки Ховар (территория современного Ирака). Навуходоносор был самым сильным человеком мира. Иерусалим разрушен и полон груд камней. Гордый народ унижен и обращен 6 в рабство. В ЭТО ВРЕМЯ ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ ВИДИТ ВИДЕНИЕ: огромное поле, усыпанное сухими костями. Наподобие таких костей, как я видел в монастыре Св. Екатерины на Синайском полуострове. ПОЛЕ, УСЫПАННОЕ СУХИМИ КОСТЯМИ! И Бог спросил Иезекииля: “СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, ОЖИВУТ ЛИ КОСТИ СИИ?” Какой вопрос! И Иезекииль дал единственно возможный ответ: “Господи Боже! Ты знаешь это”.
Мы узнаем из этой главы о том, что это кости погибшего израильского народа. По всем показателям будущего нет. БЕЗВЫХОДНАЯ СИТУАЦИЯ. Далее Бог призывает Иезекииля пророчествовать костям. Он проповедует собранию... сухих костей. И во время ЕГО ПРОПОВЕДИ происходит чтото удивительное. Кости начинают шевелиться, соединяться друг с другом, и вот поле усыпано скелетами. Иезекииль продолжает проповедовать, и на костях появляются жилы и плоть, и вот поле усыпано человеческими телами. В этот момент Бог призывает Иезекииля сказать такое пророчество: “Так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут”. Тела начинают двигаться. Глаза открываются. Ноги сгибаются. И вот поле наполнено огромной армией солдат. ЭТО УЖЕ НЕ КЛАДБИЩЕ. Поле с сухими костями 7 превратилось в военный лагерь отважных воинов, готовых к победам. Одна из самых удивительных картин Библии и всей литературы. Конечно, Иезекииль проповедовал своему поколению о том, что У БОГА ЕСТЬ ПРЕКРАСНЫЙ ПЛАН ДЛЯ НИХ, светлое будущее, которое даже невозможно представить себе. Сегодня безвыходная ситуация, но наступит завтра, и они будут во главе, а не в хвосте. Сбудутся Божьи обетования, данные Им Аврааму, о благословении всех народов на земле. Вывод: СЛОВО БОЖЬЕ НЕПОКОЛЕБИМО. БОГ АВРААМА, ИСААКА И ИАКОВА СДЕРЖИВАЕТ СВОИ ОБЕЩАНИЯ. ОН БОГ СИЛЫ И ЧУДЕС.
Барбер - Могут ли кости ожить - Размышления над Библией
Издатель: Тамбовский храм Христа Спасителя 72 стр
Барбер - Могут ли кости ожить? - Содержание
Глава 1. Оживут ли кости сии?
Глава 2. Божья гора Эверест
Глава 3. Когда неудача - это успех
Глава 4. Кому уподобите вы Бога?
Глава 5. Погибал ли кто невинный?
Глава 6. Адам, заблудившийся
Глава 7. Прямой разговор
Глава 8. Оправданы верой
Глава 9. Чего требует от меня Гоподь?
Глава 10. За кого люди почитают Меня?
Глава 11. Что в твоей руке?
Глава 12. Имя превыше всех имен
Глава 13. В такие времена, как эти
Глава 14. Достоин Меня
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