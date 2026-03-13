Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Homiletics

Д-р Барбер – выпускник университета г. Торонто, доктор философии и богословия, нес служение старшего епископа в одной из самых больших церквей Канады в течение 44 лет. Его голос известен нескольким поколениям радиослушателей по многим христианским передачам. Его проповеди транслируются по телевидению в Северной Америке.

Д-р Барбер проповедовал Евангелие на 5 континентах, в том числе и на территории бывшего Советского Союза – в России, Белоруссии, Украине.

Г. Барбер – Послание к Римлянам

88 стр., 2013 год

Г. Барбер – Послание к Римлянам - Содержание

  • Римлянам 1 глава. Гибнущее и грешное человечество

  • Римлянам 2 глава. Мы не в силах спасти себя сами

  • Римлянам 3 глава. Божий подарок всем верующим

  • Римлянам 4 глава. Благодатью через веру и только

  • Римлянам 5 глава. Обильное благословение для искупленных

  • Римлянам 6 глава. Грех побеждён на Кресте

  • Римлянам 7 глава. Дух и плоть

  • Римлянам 8 глава. Победа силой Духа

  • Римлянам 9 глава. Сострадание к душам

  • Римлянам 10 глава. Спасение через Христа, а не через религию

  • Римлянам 11 глава. А как же евреи?

  • Римлянам 12 глава. Живые жертвы

  • Римлянам 13 глава. Отношения Христиан с окружающим миром

  • Римлянам 14 глава. Превознеси имя Христа

  • Римлянам 15 глава. Мой Спаситель, мой пример для подражания

  • Римлянам 16 глава. Ходить верой

