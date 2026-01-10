Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Барбери - Аборт: христианская точка зрения

Барбери - Аборт: христианская точка зрения
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Educational

Пьеро Барбери – Аборт: христианская точка зрения - Выбор пристрастный и по убеждению с сохранением человеческого достоинства и культуры жизни

  • Гатчина: СЦДБ, 2003. – 44 с.

  • ISBN 5-94331-066-5

Пьеро Барбери – Аборт: христианская точка зрения – Содержание

1. Аборт в Библии и учении Церкви

  • Библия по этому поводу

  • Достоинство человека

  • Не убий!

  • Лоно Церкви

2. Когда начинается человеческая жизнь?

  • Человеческий генетический код с самого зачатия

  • Самостоятельное развитие

  • Отсутствует духовная жизнь

  • Дух и тело - едины

3. Человеческая личность неприкосновенна

  • Использование человеческой личности?

  • И Господь относится к нам с уважением

4. Оценка аборта с точкт зрения морали

  • Самопроизвольный аборт

  • Аборт как следствие

  • И женщина имеет свои права

  • Произвольный аборт всегда неправомерен

  • Субъективная вина

  • Отлучение

5. Терапевтический аборт

  • Драматический выбор терапевтического аборта

  • Решение в свете моральных перспектив

  • Правомерная защита?

  • Отдать себя материнству

  • При выборе Царства Божья

  • Аборт для здоровья женщины

6. Евгенический аборт

  • «Господь увидел, что было хорошо весьма»

  • Предупреждение

  • Право на жизнь больного человека

  • Общество для всех

  • Ценности жизни

7. Так называемый «моральный» аборт

  • Защита от полового насилия

  • Но дитя не виновно

8. Аборт как метод контроля рождаемости

  • Свобода выбора не делать аборта

9. Предохраняющие средства абортивного типа

  • Аборт, замаскированный противозачаточными средствами

  • «Спираль»

  • Французская пилюля RU 486

  • Человеческий эмбрион и интересы сторон

10. Культура жизни

  • Неотъемлемое уважение к человеческой жизни

  • Не убивайте зачатых детей (Мать Тереза из Калькутты)

Views 301
Rating
Added 10.01.2026
Author esxatos
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books