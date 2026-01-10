Барбери - Аборт: христианская точка зрения
Пьеро Барбери – Аборт: христианская точка зрения - Выбор пристрастный и по убеждению с сохранением человеческого достоинства и культуры жизни
Гатчина: СЦДБ, 2003. – 44 с.
ISBN 5-94331-066-5
Пьеро Барбери – Аборт: христианская точка зрения – Содержание
1. Аборт в Библии и учении Церкви
Библия по этому поводу
Достоинство человека
Не убий!
Лоно Церкви
2. Когда начинается человеческая жизнь?
Человеческий генетический код с самого зачатия
Самостоятельное развитие
Отсутствует духовная жизнь
Дух и тело - едины
3. Человеческая личность неприкосновенна
Использование человеческой личности?
И Господь относится к нам с уважением
4. Оценка аборта с точкт зрения морали
Самопроизвольный аборт
Аборт как следствие
И женщина имеет свои права
Произвольный аборт всегда неправомерен
Субъективная вина
Отлучение
5. Терапевтический аборт
Драматический выбор терапевтического аборта
Решение в свете моральных перспектив
Правомерная защита?
Отдать себя материнству
При выборе Царства Божья
Аборт для здоровья женщины
6. Евгенический аборт
«Господь увидел, что было хорошо весьма»
Предупреждение
Право на жизнь больного человека
Общество для всех
Ценности жизни
7. Так называемый «моральный» аборт
Защита от полового насилия
Но дитя не виновно
8. Аборт как метод контроля рождаемости
Свобода выбора не делать аборта
9. Предохраняющие средства абортивного типа
Аборт, замаскированный противозачаточными средствами
«Спираль»
Французская пилюля RU 486
Человеческий эмбрион и интересы сторон
10. Культура жизни
Неотъемлемое уважение к человеческой жизни
Не убивайте зачатых детей (Мать Тереза из Калькутты)
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