Барбур - Религия и наука
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17 марта 1999 г. в Крестовом зале Патриарших палат Московского Кремля состоялась церемония вручения Темплтоновской премии за прогресс в религии. Премия была присуждена профессору Иену Грэму Барбуру (США) за выдающийся вклад в область взаимоотношений религии и науки. В течении многих лет Иен Барбур был профессором науки и технологии в Карлтоновском колледже в Миннесоте (США).
В 1960-х годах он первым из ученых преодолел общепринятый шаблон, в соответствии с которым наука и религия оставались изолированными друг от друга областями человеческой деятельности. Его труды получили международное признание и заложили основу для преодоления разрыва между Бога и познанием Вселенной. "Религия и наука" - это значительно расширенное и переработанное издание книги "Религия в век науки", ставшей классическим трудом по исследованию взаимодействий науки и религии.
Барбур И. Религия и наука: история и современность
из-во ББИ, 2000 год
ISBN 5-89647-037-1
Ион Барбур - Религия и наука: история и современность - Содержание
Часть первая. Религия и история науки
Глава первая. Физика и метафизика в XVII веке
- I. Средневековый мир-драма
- II. «Две новые науки» Галилея
- III. Ньютоновский мир-машина
- IV Религия и развитие науки: конфликт или гармония?
- V.Заключение
Глава вторая. Природа и Бог в XVIII веке
- I. Век Разума
- II. Романтическая реакция
- III. Философские отклики
- IV. Заключение
Глава третья. Биология и богословие в XIX веке
- I. Дарвин и естественный отбор
- II. Богословские проблемы эволюции
- III. Расхождение богословских течений
- IV.Заключение
Часть вторая. Религия и научные методы
Глава четвертая. Способы соотношения науки и религии
- I. Конфликт
- II. Независимость
- III. Диалог
- IV. Интеграция
Глава пятая. Модели и парадигмы
- I. Структуры науки и религии
- II. Роль моделей
- III. Роль парадигм
- IV. Сомнение и определенность
Глава шестая. Сходства и различия
- I. История в науке и религии
- II. Объективность и релятивизм
- III. Религиозный плюрализм
Часть третья. Религия и научные теории
Глава седьмая. Физика и метафизика
- I. Квантовая теория
- II. Относительность
- III. Порядок и сложность
- IV. Метафизические последствия
Глава восьмая. Астрономия и творение
- I. Большой взрыв
- II. Творение в иудаизме и христианстве
- III. Замысел, случайность и необходимость
- IV. Богословские следствия
Глава девятая. Эволюция и продолжающееся творение
- I. Эволюционная теория
- II. Иерархия уровней
- III. Богословские следствия
Часть четвертая. Философские и богословские размышления
Глава десятая. Человеческая природа
- I. Биология и человеческая природа
- II. Религия и человеческая природа
- III. Будущее человечества
Глава одиннадцатая. Парадигма процесса
- I. Резюме: многоуровневый космос
- II. Философия процесса
- III. Богословие процесса
Глава двенадцатая. Бог и природа
- I. Классический теизм
- II. Некоторые альтернативы
- III. Теизм процесса
- IV. Выводы
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