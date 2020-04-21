17 марта 1999 г. в Крестовом зале Патриарших палат Московского Кремля состоялась церемония вручения Темплтоновской премии за прогресс в религии. Премия была присуждена профессору Иену Грэму Барбуру (США) за выдающийся вклад в область взаимоотношений религии и науки. В течении многих лет Иен Барбур был профессором науки и технологии в Карлтоновском колледже в Миннесоте (США).

В 1960-х годах он первым из ученых преодолел общепринятый шаблон, в соответствии с которым наука и религия оставались изолированными друг от друга областями человеческой деятельности. Его труды получили международное признание и заложили основу для преодоления разрыва между Бога и познанием Вселенной. "Религия и наука" - это значительно расширенное и переработанное издание книги "Религия в век науки", ставшей классическим трудом по исследованию взаимодействий науки и религии.

Барбур И. Религия и наука: история и современность

из-во ББИ, 2000 год

ISBN 5-89647-037-1

Ион Барбур - Религия и наука: история и современность - Содержание

Часть первая. Религия и история науки

Глава первая. Физика и метафизика в XVII веке

I. Средневековый мир-драма

II. «Две новые науки» Галилея

III. Ньютоновский мир-машина

IV Религия и развитие науки: конфликт или гармония?

V.Заключение

Глава вторая. Природа и Бог в XVIII веке

I. Век Разума

II. Романтическая реакция

III. Философские отклики

IV. Заключение

Глава третья. Биология и богословие в XIX веке

I. Дарвин и естественный отбор

II. Богословские проблемы эволюции

III. Расхождение богословских течений

IV.Заключение

Часть вторая. Религия и научные методы

Глава четвертая. Способы соотношения науки и религии

I. Конфликт

II. Независимость

III. Диалог

IV. Интеграция

Глава пятая. Модели и парадигмы

I. Структуры науки и религии

II. Роль моделей

III. Роль парадигм

IV. Сомнение и определенность

Глава шестая. Сходства и различия

I. История в науке и религии

II. Объективность и релятивизм

III. Религиозный плюрализм

Часть третья. Религия и научные теории

Глава седьмая. Физика и метафизика

I. Квантовая теория

II. Относительность

III. Порядок и сложность

IV. Метафизические последствия

Глава восьмая. Астрономия и творение

I. Большой взрыв

II. Творение в иудаизме и христианстве

III. Замысел, случайность и необходимость

IV. Богословские следствия

Глава девятая. Эволюция и продолжающееся творение

I. Эволюционная теория

II. Иерархия уровней

III. Богословские следствия

Часть четвертая. Философские и богословские размышления

Глава десятая. Человеческая природа

I. Биология и человеческая природа

II. Религия и человеческая природа

III. Будущее человечества

Глава одиннадцатая. Парадигма процесса

I. Резюме: многоуровневый космос

II. Философия процесса

III. Богословие процесса

Глава двенадцатая. Бог и природа