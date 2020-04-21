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Барбур - Религия и наука

Барбур И. Религия и наука
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy, Cultural Studies Art, Sociology Political Science
17 марта 1999 г. в Крестовом зале Патриарших палат Московского Кремля состоялась церемония вручения Темплтоновской премии за прогресс в религии. Премия была присуждена профессору Иену Грэму Барбуру (США) за выдающийся вклад в область взаимоотношений религии и науки. В течении многих лет Иен Барбур был профессором науки и технологии в Карлтоновском колледже в Миннесоте (США).

В 1960-х годах он первым из ученых преодолел общепринятый шаблон, в соответствии с которым наука и религия оставались изолированными друг от друга областями человеческой деятельности. Его труды получили международное признание и заложили основу для преодоления разрыва между Бога и познанием Вселенной. "Религия и наука" - это значительно расширенное и переработанное издание книги "Религия в век науки", ставшей классическим трудом по исследованию взаимодействий науки и религии.

Барбур И. Религия и наука: история и современность

из-во ББИ, 2000 год
ISBN 5-89647-037-1

Ион Барбур - Религия и наука: история и современность - Содержание

Часть первая. Религия и история науки
Глава первая. Физика и метафизика в XVII веке
  • I. Средневековый мир-драма
  • II. «Две новые науки» Галилея
  • III. Ньютоновский мир-машина
  • IV Религия и развитие науки: конфликт или гармония?
  • V.Заключение
Глава вторая. Природа и Бог в XVIII веке
  • I. Век Разума
  • II. Романтическая реакция
  • III. Философские отклики
  • IV. Заключение
Глава третья. Биология и богословие в XIX веке
  • I. Дарвин и естественный отбор
  • II. Богословские проблемы эволюции
  • III. Расхождение богословских течений
  • IV.Заключение
Часть вторая. Религия и научные методы
Глава четвертая. Способы соотношения науки и религии
  • I. Конфликт
  • II. Независимость
  • III. Диалог
  • IV. Интеграция
Глава пятая. Модели и парадигмы
  • I. Структуры науки и религии
  • II. Роль моделей
  • III. Роль парадигм
  • IV. Сомнение и определенность
Глава шестая. Сходства и различия
  • I. История в науке и религии
  • II. Объективность и релятивизм
  • III. Религиозный плюрализм
Часть третья. Религия и научные теории
Глава седьмая. Физика и метафизика
  • I. Квантовая теория
  • II. Относительность
  • III. Порядок и сложность
  • IV. Метафизические последствия
Глава восьмая. Астрономия и творение
  • I. Большой взрыв
  • II. Творение в иудаизме и христианстве
  • III. Замысел, случайность и необходимость
  • IV. Богословские следствия
Глава девятая. Эволюция и продолжающееся творение
  • I. Эволюционная теория
  • II. Иерархия уровней
  • III. Богословские следствия
Часть четвертая. Философские и богословские размышления
Глава десятая. Человеческая природа
  • I. Биология и человеческая природа
  • II. Религия и человеческая природа
  • III. Будущее человечества
Глава одиннадцатая. Парадигма процесса
  • I. Резюме: многоуровневый космос
  • II. Философия процесса
  • III. Богословие процесса
Глава двенадцатая. Бог и природа
  • I. Классический теизм
  • II. Некоторые альтернативы
  • III. Теизм процесса
  • IV. Выводы

Views 2 596
Rating 5.0 / 5
Added 21.04.2020
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (8)

Comments (1 comment)

P
pikalov 13 years ago
Спасибо!

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