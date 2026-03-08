Книга Івана Барчука «Божа Мати» являє собою глибоке біблійне дослідження постаті Марії, матері Ісуса Христа, з позиції євангельського богослов’я. Автор ставить за мету відокремити реальну історичну та духовну особистість Марії, описану в Новому Заповіті, від пізніших церковних догматів та народних культів, які, на його думку, спотворили її образ. Барчук із великою пошаною ставиться до Марії як до «благословенної між жонами», проте рішуче виступає проти надання їй титулів та функцій, що належать виключно Богові, таких як «Співвідкупительниця» або «Заступниця».

У змістовній частині праці автор детально аналізує всі згадки про Марію в Євангеліях та Книзі Дій Апостолів. Він звертає увагу на її смирення, віру та повну покору Божій волі, водночас наголошуючи, що сама Марія називала Бога своїм «Спасителем», що свідчить про її власну потребу в спасінні, як і кожної людини. Барчук критично розглядає походження догматів про непорочне зачаття самої Марії, її повсякчасну дівичність та тілесне вознесіння на небо, доводячи за допомогою історичних джерел та екзегетики, що ці вчення не мають підґрунтя у Святому Письмі й виникли під впливом апокрифічної літератури та язичницьких культів «небесних цариць».

Праця написана у властивому Барчуку полемічному, але водночас пастирському стилі. Автор закликає читачів наслідувати приклад віри Марії, яка завжди вказувала на свого Сина, кажучи: «Зробіть усе, що Він вам скаже». Книга слугує важливим апологетичним ресурсом для євангельських християн, допомагаючи їм обґрунтувати свою позицію щодо неприйняття маріологічних догматів традиційних церков і зосередити всю славу та молитовне звернення виключно на Господі Ісусі Христі як єдиному Посереднику між Богом і людьми.

Іван Барчук – Божа мати

Чикаґо – Саскатун: Накладом автора – The Gospel Press, 1952. – 98 с.

Іван Барчук – Божа мати - Зміст

ВСТУПНЕ СЛОВО

НАРОДЖЕННЯ МАІЇ

ЧИ МАЛА МАРІЯ ГРІХИ?

СУПРУЖНЄ ЖИТТЯ МАРІЇ

ЧИ МАЛА МАРІЯ ДІТЕЙ КРИМ ХРИСТА?

УБЛАЖАННЯ МАРІЇ

ОБОЖЕННЯ МАРІЇ.

ЧАСТИНА ДРУГА