Книга Івана Барчука «Гомілетика» є практичним і теоретичним посібником, присвяченим мистецтву християнської проповіді. Автор розглядає проповідь не просто як ораторський виступ, а як священне служіння, де проповідник виступає посередником між Божим Словом та слухачами. Барчук детально аналізує духовну підготовку благовісника, наголошуючи, що особисте життя та молитовний досвід проповідника мають вирішальне значення для дієвості його слів. Він підкреслює, що без вогню Святого Духа навіть найбільш досконала з технічного погляду проповідь залишиться лише «міддю дзвінкою».

У змістовній частині праці автор приділяє значну увагу структурі та видам проповіді: тематичній, текстовій та екзегетичній. Барчук дає чіткі рекомендації щодо вибору тексту, формулювання теми, складання плану та логічного переходу від вступу до основної частини й заклику. Окремі розділи присвячені техніці мовлення, жестикуляції, вмінню тримати увагу аудиторії та використанню ілюстрацій. Автор застерігає від надмірної складності та сухого академізму, закликаючи до простоти, ясності та щирості, які були притаманні проповідям Ісуса Христа.

Ця праця стала настільною книгою для багатьох поколінь євангельських служителів, оскільки вона поєднує в собі глибоку біблійну основу з багаторічним практичним досвідом автора. Барчук допомагає молодим проповідникам уникнути типових помилок і вибудувати такий стиль викладу, який би торкався не лише розуму, а й серця людини. Книга вчить відповідальності за кожне промовлене слово, нагадуючи, що головною метою гомілетики є не самовираження оратора, а спасіння грішників та збудування Церкви Христової.

Іван Барчук – Гомілетика

Накладом Християнського Видавництва «Дорога Правди», Торонто, Канада, 1972. – 165 с.

