Книга Івана Барчука «Хрест і хресне знамення» є глибоким богословським та історичним дослідженням, у якому автор розглядає трансформацію символу хреста в християнській традиції. Основна теза Барчука полягає в розрізненні між біблійним значенням Голгофського хреста як знаряддя відкуплення та пізнішим релігійним культом матеріального об’єкта. Автор наголошує, що для апостолів «слово про хрест» було звісткою про заступницьку смерть Христа, а не закликом до вшанування фізичних зображень чи виконання певних жестикуляцій.

У змістовній частині розвідки Барчук детально аналізує походження звичаю накладати на себе хресне знамення. Використовуючи історичні джерела, він простежує, як ця практика, що спочатку була простою формою ідентифікації чи благословення, поступово набула магічного та обрядового змісту, невідомого першій церкві. Автор критично розглядає догматичні обґрунтування хресного знамення в традиційних церквах, вказуючи на відсутність відповідних вказівок у Новому Заповіті. Він стверджує, що істинне «несення хреста» полягає в самозреченні та слідуванні за Христом, а не в зовнішніх маніпуляціях руками.

Праця написана у властивому Барчуку безкомпромісному полемічному стилі, де кожен аргумент підкріплюється біблійними цитатами. Автор застерігає віруючих від небезпеки фетишизму та релігійного формалізму, які можуть заступити живу віру в розп’ятого і воскреслого Спасителя. Книга слугує важливим апологетичним ресурсом для євангельських християн, допомагаючи їм пояснити свою відмову від хресного знамення як відсутність біблійної підстави та закликаючи до поклоніння Богові «в дусі та істині», де центральним є стан серця, а не зовнішній ритуал.

Іван Барчук – Хрест і хресне знамення

Чікаго – Саскатун: Накладом автора, 1951. – 56 с.

В глубоку давнину, зокрема в старожитніх римлян, хрест був знаряддям катування рабів. Згодом, під впливом науки та страждань Ісуса Христа, хреста стали вважати за символа всього християнства. Однак він являється не тільки символом, але сьогодні хрест і його знамення належить до річей християнського культу. В наші дні хрест пишається більшою пошаною, ніж Сам Спаситель, Який був розп’ятий на ньому. Ви можете свобідно критикувати Спасителя, заперечувати Його існування, зневажати його насмішками, — і вам ніхто за це нічого не скаже; але попробуйте сказати щось проти хреста перед тими, що його шанують, і ви зобачите, як вони зареагують на це.

У Польщі був такий випадок. Один молодий фанатик, євангельського визнання, при тім не цілком нормальний, вирвав уночі хреста на роздоріжжі та вкинув його до води подібно тому, як колись князь Володимир Великий наказав був прив’язати Перуна (бога наших стародавніх предків) до кінського хвоста, притягнути до Дніпра та вкинути в воду.

Хрестопоклонники догадалися, хто це вкоїв, і подали справу в СУД- Згаданий “ злочинець” і не відрікався, а всеприлюдно признався до всього, і таким чином був засуджений на (Як в’язниці.