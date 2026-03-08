Книга Івана Барчука «Іконопочитання» — це полемічна праця, у якій автор аналізує традицію вшанування зображень у світлі біблійного вчення та історії ранньої церкви. Основний підхід Барчука полягає у послідовному розборі другої заповіді Декалогу, яка забороняє створення кумирів та будь-яких зображень для поклоніння. Автор розглядає еволюцію ставлення до візуальних образів у християнстві, стверджуючи, що перші століття церква була позбавлена практики іконопочитання, а її впровадження стало результатом пізніших компромісів із язичницьким світом та релігійного формалізму.

У тексті приділяється значна увагу соборам, зокрема Сьомому Вселенському собору, на якому було офіційно закріплено догмат про шанування ікон. Барчук критично переосмислює аргументи прихильників ікон, які розрізняють «служіння» Богові та «почитання» образу. Він намагається довести, що на практиці ця межа часто стирається, перетворюючи духовну віру на зовнішню обрядовість. Автор наводить численні приклади з історії та богословських текстів, щоб показати, як акцент на матеріальному об’єкті може відвертати увагу віруючого від безпосереднього спілкування з Живим Богом «у дусі та істині».

Окрім теологічного аспекту, Барчук звертається до психологічних та культурних причин популярності іконопочитання серед народних мас. Він підкреслює, що істинне зображення Христа має відображатися в характері та житті християнина, а не в дереві чи фарбах. Праця закликає до повернення до простоти апостольської віри, де молитва не потребує візуальних посередників. Книга залишається важливим посібником для євангельських християн, допомагаючи їм аргументовано пояснювати свою позицію щодо неприйняття релігійних зображень у літургійній практиці.

Іван Барчук – Іконопочитання

Дискусійно-догматична розвідка. – Торонто – Чікаґо: «Дорога Правди», 1958. – 232 с.

Іван Барчук – Іконопочитання – Зміст

Передмова

Вступ

Походження іконопочитання

Підстава і початим іконопочитання

Іконоборство

Безпідставна аналогія іконопочитання

Біблійні аргументи іконопочитагелів

Кому поклоняються іконопоклонники

“Інші докази”

Способи почитаиня ікон

Хто єретик?

Ще деякі докази про “користь” ікон

“Почитаиня святих”

Про мощі і реліквії

Ще деякі біблійні думки про ідолів

Ідоли в ширшому значенні

Ідольські капища

Ідолослужителі

Наслідки ідолослуження

Біблійні тексти про ікони та ідоли

Від івидазвництва