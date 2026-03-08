Книга Івана Барчука «Теорія еволюції» є апологетичною працею, у якій автор виступає з рішучою критикою дарвінізму та матеріалістичного погляду на походження життя. Барчук підходить до цієї теми не лише як богослов, а й як публіцист, що аналізує наукові дані свого часу через призму біблійного креаціонізму. Основна ідея книги полягає в тому, що теорія еволюції не є доведеним науковим фактом, а радше філософською гіпотезою, яка намагається усунути Творця з картини всесвіту. Автор послідовно розбирає слабкі місця еволюційного вчення, вказуючи на відсутність перехідних форм у палеонтологічному літописі та неймовірну складність живої клітини, яка не могла виникнути шляхом випадкових мутацій.

У своїй розвідці автор приділяє значну увагу антропологічному аспекту, заперечуючи походження людини від твариноподібних предків. Барчук наголошує на якісній прірві між людиною, наділеною духом, совістю та здатністю до творчості, і тваринним світом. Він аналізує ідеологічні наслідки прийняття теорії еволюції, стверджуючи, що знецінення людини до рівня «випадкового біологічного продукту» веде до морального занепаду суспільства та втрати відповідальності перед Богом. Кожен науковий аргумент автор супроводжує цитатами з Книги Буття, підкреслюючи гармонію та доцільність божественного задуму, де кожен вид був створений «за родом його».

Праця написана у властивому Барчуку полемічному стилі, де інтелектуальна аргументація поєднується з палкою проповіддю. Він закликає читача не піддаватися «наукоподібному» тиску атеїстичної пропаганди, а довіряти Божому Об’явленню як найнадійнішому джерелу знань про початок світу. Книга слугує важливим посібником для християнської молоді та студентів, допомагаючи їм формувати цілісний біблійний світогляд у світі, де домінує матеріалістична парадигма. Барчук переконливо доводить, що віра в Творця є більш логічною та обґрунтованою відповіддю на питання про походження життя, ніж сліпа віра у випадок.

Іван Барчук – Теорія еволюції

Вінніпег – Клівеланд: Накладом Християнського Видавництва «Дорога Правди», 1977. – 106 с.

Іван Барчук – Теорія еволюції - Зміст

Передмова

Вступ