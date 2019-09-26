Бардески - Месопотамия - колыбель человечества
Месопотамия (Междуречье) - область и среднем и нижнем течении рек Тигр и Квфрат (в Западной Азии). Так называлась одна из сатрапий Александра Македонского, образованная при слиянии двух сатрапий времени Ахеменидов и впоследствии ставшая провинцией Римской империи.
Ареал, получивший это название, располагался на территории современного Ирака и части Сирии. В древности эта область никогда не имела четко обозначенных границ. Итак, Месопотамия - не точное определение, не все историки с ним согласны. Чаще говорят о Ближнем Востоке в широком смысле, т. е. ареале площадью около 2000 кв. км, включающем Ирак, Сирию, Палестину и Турцию. Недавно появившийся термин «Великая Месопотамия» отождествляется с территорией, соответствующей Ираку, Сирии, юго-восточной части Турции и, в отдельные периоды истории и культуры, иранскому плоскогорью.
Месопотамия не отождествляется с конкретной цивилизацией и еще меньше с определенным этносом. Тысячелетиями здесь соседствовали или сменяли друг друга различные цивилизации и народности, главным образом семитские: шумеры, аккадцы, ассирийцы, хурриты, касситы, вавилоняне... Понятие «колыбель человечества» отражает сложную историческую и культурную реальность.
Кьяра Децци Бардески - Месопотамия: колыбель человечества
Издательство «Ниола-Пресс»; ООО «Издательский дом "Вече"», 2008 - 128 с.
ISBN 978-5-366-00327-8 (Изд-во «Ниола-Пресс»)
ISBN 978-5-9533-3360-3 (ООО «Издательский дом "Вече"»)
Кьяра Децци Бардески - Месопотамия: колыбель человечества - Содержание
Введение
История археологических исследований
Дешифровка клинописи
Первые шаги
Исследования в начале XX в.
Начало систематических раскопок
От 70-х гг. XX в. до настоящего времени
• Разграбление национального музея в Багдаде
Земля между двумя реками
Источники
Народы Месопотамии
Проблема хронологии
• Телли21 • Похвала Шумеру
• Хронология Ближнего Востока
• Хронология Месопотамии
Царства Месопотамии
Возвышение Аккада и первое централизованное государство
Шумерское возрождение
Ассирийцы, вавилоняне, хурриты и хетты
Расцвет и гибель Ассирии. Мидия и Нововавилонское царство
• Всемирный потоп
• Стела в честь победы Нарам-Суэна
• Страна Элам
• Вавилон глазами Геродота
• «Кодекс Хаммурапи»
• Искусство ведения войны
Появление города
Первые городские поселения
Возникновение городов
Архитектура и жилое пространство
Город и его структура
Строительные материалы
Дворец
Храм и зиккурат
Архитектура жилых зданий
• Дворец А в Кише
• Эбла
• Техника строительства глинобитных зданий
• Вавилон
• Ашшур
• Мари
• Типы храмов
• Храм Нингирсу
Повседневная жизнь
Сельское хозяйство
Наземные и речные пути сообщения
Ассирийская торговля в Каппадокии
Клинопись и языки
Наука
Религия
Искусство
Месопотамские печати
Касситские кудурру и ассирийские обелиски
Новоассирийские рельефы
Проблемы сохранности
• Земля «плода Деметры»
• Речные суда
• Шумерские пословицы
• Происхождение шумерской
• Гимн Шамашу
• Гимн Мардуку
• Женская голова из Урука
• Ламассу
• Керамика Ниневии V и «металлическая» керамика
Главные центры археологических раскопок
Именной указатель
Библиография
Кьяра Децци Бардески - Месопотамия: колыбель человечества - Земля между двумя реками - Источники
Некоторые отрывочные сведения о Месопотамии донесли до нас тексты Ветхого Завета и сочинения античных авторов (Геродота, Плиния Старшего, Ксенофонта, Диодора Сицилийского и Страбона, IV в. до н. э. - IV в. н. э.). История, культура и искусство региона изучаются в основном по данным археологии и клинописным документам начиная с шумерского времени.
Археологические исследования дают информацию о древнем обществе и культуре, о повседневной жизни и организационных структурах политического, религиозного и оборонного характера и т. д. Это могут быть целостные свидетельства истории или лишь какие-то фрагментарные сведения. Письменные памятники представлены царскими надписями, анналами, религиозными гимнами, литературными текстами -документами, по сути, политического и хвалебного характера. Наряду с ними присутствуют административные и учетные записи. Литературные источники требуют к себе особенно внимательного подхода. Не всегда возможно установить их достоверность из-за фрагментарного характера сохранившихся документов, что не позволяет в полной мере проводить сравнительный анализ.
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