Месопотамия (Междуречье) - область и среднем и нижнем течении рек Тигр и Квфрат (в Западной Азии). Так называлась одна из сатрапий Александра Македонского, образованная при слиянии двух сатрапий времени Ахеменидов и впоследствии ставшая провинцией Римской империи.

Ареал, получивший это название, располагался на территории современного Ирака и части Сирии. В древности эта область никогда не имела четко обозначенных границ. Итак, Месопотамия - не точное определение, не все историки с ним согласны. Чаще говорят о Ближнем Востоке в широком смысле, т. е. ареале площадью около 2000 кв. км, включающем Ирак, Сирию, Палестину и Турцию. Недавно появившийся термин «Великая Месопотамия» отождествляется с территорией, соответствующей Ираку, Сирии, юго-восточной части Турции и, в отдельные периоды истории и культуры, иранскому плоскогорью.

Месопотамия не отождествляется с конкретной цивилизацией и еще меньше с определенным этносом. Тысячелетиями здесь соседствовали или сменяли друг друга различные цивилизации и народности, главным образом семитские: шумеры, аккадцы, ассирийцы, хурриты, касситы, вавилоняне... Понятие «колыбель человечества» отражает сложную историческую и культурную реальность.

Кьяра Децци Бардески - Месопотамия: колыбель человечества

Издательство «Ниола-Пресс»; ООО «Издательский дом "Вече"», 2008 - 128 с.

ISBN 978-5-366-00327-8 (Изд-во «Ниола-Пресс»)

ISBN 978-5-9533-3360-3 (ООО «Издательский дом "Вече"»)

Кьяра Децци Бардески - Месопотамия: колыбель человечества - Содержание

Введение

История археологических исследований

Дешифровка клинописи

Первые шаги

Исследования в начале XX в.

Начало систематических раскопок

От 70-х гг. XX в. до настоящего времени

• Разграбление национального музея в Багдаде

Земля между двумя реками

Источники

Народы Месопотамии

Проблема хронологии

• Телли21 • Похвала Шумеру

• Хронология Ближнего Востока

• Хронология Месопотамии

Царства Месопотамии

Возвышение Аккада и первое централизованное государство

Шумерское возрождение

Ассирийцы, вавилоняне, хурриты и хетты

Расцвет и гибель Ассирии. Мидия и Нововавилонское царство

• Всемирный потоп

• Стела в честь победы Нарам-Суэна

• Страна Элам

• Вавилон глазами Геродота

• «Кодекс Хаммурапи»

• Искусство ведения войны

Появление города

Первые городские поселения

Возникновение городов

Архитектура и жилое пространство

Город и его структура

Строительные материалы

Дворец

Храм и зиккурат

Архитектура жилых зданий

• Дворец А в Кише

• Эбла

• Техника строительства глинобитных зданий

• Вавилон

• Ашшур

• Мари

• Типы храмов

• Храм Нингирсу

Повседневная жизнь

Сельское хозяйство

Наземные и речные пути сообщения

Ассирийская торговля в Каппадокии

Клинопись и языки

Наука

Религия

Искусство

Месопотамские печати

Касситские кудурру и ассирийские обелиски

Новоассирийские рельефы

Проблемы сохранности

• Земля «плода Деметры»

• Речные суда

• Шумерские пословицы

• Происхождение шумерской

• Гимн Шамашу

• Гимн Мардуку

• Женская голова из Урука

• Ламассу

• Керамика Ниневии V и «металлическая» керамика

Главные центры археологических раскопок

Именной указатель

Библиография

Кьяра Децци Бардески - Месопотамия: колыбель человечества - Земля между двумя реками - Источники

Некоторые отрывочные сведения о Месопотамии донесли до нас тексты Ветхого Завета и сочинения античных авторов (Геродота, Плиния Старшего, Ксенофонта, Диодора Сицилийского и Страбона, IV в. до н. э. - IV в. н. э.). История, культура и искусство региона изучаются в основном по данным археологии и клинописным документам начиная с шумерского времени.

Археологические исследования дают информацию о древнем обществе и культуре, о повседневной жизни и организационных структурах политического, религиозного и оборонного характера и т. д. Это могут быть целостные свидетельства истории или лишь какие-то фрагментарные сведения. Письменные памятники представлены царскими надписями, анналами, религиозными гимнами, литературными текстами -документами, по сути, политического и хвалебного характера. Наряду с ними присутствуют административные и учетные записи. Литературные источники требуют к себе особенно внимательного подхода. Не всегда возможно установить их достоверность из-за фрагментарного характера сохранившихся документов, что не позволяет в полной мере проводить сравнительный анализ.