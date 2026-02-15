Эта книга представляет собой сборник живых, назидательных и глубоко личных историй, рожденных в многолетнем пасторском служении супругов Барко. В отличие от строгих богословских трудов, это произведение написано в жанре доверительного общения с читателем. Авторы делятся реальными случаями из жизни общины, историями покаяния, исцеления человеческих судеб и повседневными чудесами, которые происходят, когда вера сталкивается с реальностью.

Центральная тема книги — практическое применение христианских принципов в семье, воспитании детей и отношениях между людьми. Руслан и Любовь Барко открыто пишут не только о победах, но и о трудностях, с которыми сталкивается служитель, подчеркивая, что сила Бога особенно ярко проявляется в человеческой немощи. Эти рассказы служат мостом между библейской истиной и обыденной жизнью, помогая читателю увидеть Божье присутствие в самых простых вещах. Книга наполнена теплотой, искренним юмором и глубоким сопереживанием, что делает её ценным чтением для укрепления веры и поиска ответов на сложные жизненные вопросы.

Ashford, CT: Christian Bridge International, 2005. – 118 с.

Руслан и Любовь Барко – Рассказы пастора – Содержание

Добрый Пастор - Предисловие - А душе своей повредит - Свернуть с пути, ведущего к гибели - Пророчества сбываются - Вместо дождя - пыль - «Как вы думаете?» - Соперник - Лучшая песня Соломона - Пять великих драгоценностей - От Симона до Кифы - О предопределении Божьем - Еще раз по поводу дискуссии о предопределении Божьем - Практическая ценность Книги Иова - «Жало в плоть» - Что видишь ты? - Благочестивый план Иеремии - Все у вас да будет с любовью - Слово матери-героини - Ответ на статью «Еще раз о восхищении Церкви», № 1761 - Вылейте на голову стакан холодной воды - Вопрос эмиграции - Знак для ангелов - Звездный дворец - В порядке обмена понятий - Страничка из моей жизни - Дополнение - Преображение Господне

Дополнительные главы