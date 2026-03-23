Курс истории литературы должен ответить на простой вопрос: какие в некую эпоху были властители умов, по­чему они властвовали и как? Курсу истории литературы безразлично, способен ли сегодняшний читатель (не сту­дент-филолог к экзамену, а просто читающий человек) воспринимать тексты этих авторов. Курсу истории лите­ратуры не критично, оказывают ли эти тексты влияние на современность (если да, то хорошо, отметят это; если нет - это не умаляет их значимости я своего -надцато­го века). Курсу истории литературы безразлично, хороши ли эти тексты - в каком смысле не понимай, что такое ссхороший текст». Нет, для истории литературы важно лишь одно: этот текст был вехой для своего периода.

Поэтому курс истории литературы только филологи и способны осилить. Остальные уснут крепким сном. Но здесь вы спать не будете, обещаю. Потому что в этой книге речь пойдет о сегодняшнем дне. Только о том, что есть в нашей литературе и культуре сегодня, - да, оно взялось не на пустом месте, поэтому добро пожаловать в десятый и прочие века, смотреть, от­куда что растет и почему на пальме нашей литературы упорно колосятся яблоки.

Александра Баркова - Русская литература от олдового Нестора до нестарых Олди - Древнерусская и XVlll век - Содержание

Предисловие