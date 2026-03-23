Баркова - Русская литература от олдового Нестора до нестарых Олди

Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Educational, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Mythology Legends

Курс истории литературы должен ответить на простой вопрос: какие в некую эпоху были властители умов, по­чему они властвовали и как? Курсу истории литературы безразлично, способен ли сегодняшний читатель (не сту­дент-филолог к экзамену, а просто читающий человек) воспринимать тексты этих авторов. Курсу истории лите­ратуры не критично, оказывают ли эти тексты влияние на современность (если да, то хорошо, отметят это; если нет - это не умаляет их значимости я своего -надцато­го века). Курсу истории литературы безразлично, хороши ли эти тексты - в каком смысле не понимай, что такое ссхороший текст». Нет, для истории литературы важно лишь одно: этот текст был вехой для своего периода.

Поэтому курс истории литературы только филологи и способны осилить. Остальные уснут крепким сном. Но здесь вы спать не будете, обещаю. Потому что в этой книге речь пойдет о сегодняшнем дне. Только о том, что есть в нашей литературе и культуре сегодня, - да, оно взялось не на пустом месте, поэтому добро пожаловать в десятый и прочие века, смотреть, от­куда что растет и почему на пальме нашей литературы упорно колосятся яблоки.

Александра Баркова - Русская литература от олдового Нестора до нестарых Олди - Древнерусская и XVlll век

Москва : РИПОЛ классик, 2020. - 352с.

(ЛекцииРRО)

ISBN 978-5-386-13658-1

Александра Баркова - Русская литература от олдового Нестора до нестарых Олди - Древнерусская и XVlll век - Содержание

Предисловие

  • Лекция 1 Начало древнерусской литературы

  • Лекция 2 Становление стиля древнерусской литературы

  • Лекция 3 «Слово о полку Игореве»

  • Лекция 4 Повести о битвах с татарами

  • Лекция 5 Два непонятых шедевра

  • Лекция 6 Державные идеи в древнерусской литературе

  • Лекция 7 Вторжение повседневности в литературу

  • Лекция 8 «Поэтом можешь ты не быть ... »

  • Лекция 9 Литература и власть

  • Лекция 10 Литература у трона

