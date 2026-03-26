Баркова - Сотворение мира - Богиня-Мать

Первое и самое простое, что надо сказать и легко запомнить о сотворении мира, — это триада «темно, холодно, мокро». Это основное, базовое представление о мире до бытия, которое нам более-менее известно при знании мифологии в объеме Библии. «Тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою» — вот вам воды, вот вам темнота. Тему изначального холода дает, например, скандинавская «Эдда», где с севера идет лед, с юга летят искры огня, от этого возникают первые существа. Но первое и главное, что мы воспринимаем в картине мира до бытия, — воды.

Вода воспринимается в мифологии четко как стихия потусторонняя, как стихия опасная, как стихия смертоносная. Это довольно странно, поскольку от воды зависит жизнь. Тем не менее вода — это атрибут Нижнего мира. Вспоминаем лекцию о мировой оси: у корней мирового древа находится источник знаний (в буквальном смысле!), но заметьте, что если мы посмотрим конкретные сказания о тех, кто из этого источника пил, то ничего хорошего там не будет. Это им не дает счастья, это им не дает благополучия.

Те, кто знаком со скандинавской мифологией, прекрасно знают, что у корней мирового древа находится источник мудрости. Верховный бог Один, чтобы выпить из него, вынужден отдать свой глаз. Мы сейчас не будем разбирать этот образ, важно другое. Он отдает глаз своему дяде, и поскольку у Одина это не вызвало ни малейшего восторга, то дядю он потом губит. Истории, связанные с источником мудрости, драматичны.

Баркова Александра - Сотворение мира, Богиня-Мать, Синий Бык и Бог Земли, Бессмертная возлюбленная - Четыре лекции о мифологических универсалиях

Москва, Группа Компаний РИПОЛ классик, ПАНГЛОСС 2019 г.

ПАНГЛОСС 2019 г.

ISBN 978-5-386-13322-1

Баркова Александра - Сотворение мира, Богиня-Мать, Синий Бык и Бог Земли, Бессмертная возлюбленная - Четыре лекции о мифологических универсалиях - Содержание