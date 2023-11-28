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Баркова - Введение в мифологию

Баркова Александра - Введение в мифологию
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Educational, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Mythology Legends

ЛекцииPRO

Мы будем заниматься мифологическим мышлением. Что это такое? Чем мифологическое мышление отличается от мифологии славянской, египетской и какой угодно? Примерно тем же, чем скелет человека отличается от человека как индивидуальности. То есть мифологическое мышление — это то, что было, есть и, вероятно, будет. Это то, на чем построена не только древняя культура, но и культура современная. На универсалиях мифологического мышления в огромной степени строится, например, современная реклама.

В какой-то степени на них строится вообще современное искусство. И несовременное тоже. Итак, есть некие универсалии, которые существуют помимо нашего сознания. Они находятся на уровне подсознания. Они не меняются с течением веков и тысячелетий. Они, естественно, не отличаются у разных народов. Хотя, конечно, у каждого конкретного народа они наполняются неким конкретным содержанием, конкретной формой. Конечно, надо уметь различать, где мы имеем дело с универсальным представлением (и, соответственно, надо делать акцент на том, что это представление универсальное), а где-то надо все-таки делать акцент на частностях, потому что частности — это, собственно, то, что составляет нашу национальность. Всё это тоже не менее важно, чем универсалии, просто надо правильно расставлять акценты в каждом конкретном случае.

Баркова Александра - Введение в мифологию

М. : РИПОЛ классик, 2018. 528 с.

(ЛекцииПРО)

ISBN 978-5-386-10524-2

Баркова Александра - Введение в мифологию - Содержание

Предисловие

Лекция 1. Понятие мифа

Лекция 2. Мифологическая картина мира

  • Эволюция мифологического мышления

Лекция 3. Герой шаманского мифа

  • Первопредок

  • Враг

Лекция 4. Миф, эпос и сказка

  • «Исторические корни волшебной сказки»

Лекция 5. Египетская мифология

  • Мировоззрение и боги

  • Око

  • Заупокойный ритуал

  • Реформы Эхнатона

Лекция 6. Греческая мифология: возникновение мира

  • Возникновение мира

Лекция 7. Греческие богини и боги

  • Афродита и Артемида

  • Гермес

  • Олимпийская семья

  • Зевс

Баркова Александра - Введение в мифологию - Предисловие

Что ж ... Спустя почти четверть века с того дня, как я впервые поднялась на кафедру УНИКа, чтобы прочесть первую лекцию первого семестра, этот курс выходит книгой. Сразу скажу: это не учебник. Это не научно-популярная книга. Это — учебное пособие. Учебник (или популярную книгу) прочел — и владеешь темой. А эта книга предназначена совершенно для другого. Она предназначена для того, чтобы служить ориентиром. Кто ты, мой читатель? Возможно, ты не хуже моего разбираешься в «Старшей...» и «Младшей Эддах», а о Древнем Египте прочел поболее, чем я. Возможно и наоборот: ты знаешь о мифологии только то, что хочешь в ней разобраться, и ищешь, с чего бы начать. В обоих случаях эта книга для тебя.

Ведь эти лекции были адресованы первокурсникам. В наш УНИК (когда-то это было сокращение от «Университет истории культур», потом нам пришлось переименоваться в институт и «УНИК» стало просто названием) приходили люди очень разные, некоторые — сразу после школы, некоторые — за вторым высшим, одни начитанные, другим надо было объяснять азы, но все они были на удивление талантливыми и увлеченными. Мне надо было читать курс так, чтобы подготовленные не засыпали от скуки, а вчерашние школьники понимали бы незнакомый материал. Поэтому моей задачей было не сообщение им информации как таковой, а приведение информации в систему. Ведь мифология потому и заслуживает изучения, что объясняет глубинные механизмы нашего мировосприятия. Представления, которым сорок тысяч лет, оказываются, к нашему удивлению, актуальными, современными и живыми.

Поэтому в этой книге нет пространных пересказов мифов. Их легко можно найти в трудах других ученых. Основные из этих трудов указаны в списке литературы, но можно опираться и на другие, благо за последние годы написано и издано огромное число прекрасных книг. В начале 2000-х, когда Интернет начал входить в нашу жизнь, я собрала многое из необходимой литературы на своем сайте «Миф.ру» (www.mith.ru) и в лекциях иногда упоминаю об этом.

Когда меня спрашивали, почему у меня за столько лет не вышла монография, я отвечала, перефразируя известный анекдот: «Чукча не писатель, чукча — сказитель». Я привыкла к разговору со студентами, к вопросам в аудитории, к вопросам от них... Поэтому за четверть века я так и не нашла в себе сил остаться один на один с чистым листом. К счастью, издательство «Рипол-Классик» предложило выход: опубликовать аудиокурс, который я записала в 2007 году для нашего дистанционного отделения. При издании мы сохранили формы живой речи, и кого-то, возможно, удивит излишняя «разговорность» лекций. Что ж, на это я могу ответить: моим студентам так было легче воспринимать материал. Мне кажется, будет легче и читателю.

07/05/2018

Views 1 041
Rating 5.0 / 5
Added 28.11.2023
Author brat Vital
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments (1 comment)

G
gios76 8 years ago

спасибо

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