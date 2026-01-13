«Зачарованный сад» — это не просто книга по ботанической мифологии, а серия из девяти увлекательных прогулок в сопровождении Александры Барковой, признанного эксперта по фольклору и мифологии. На страницах этого издания оживает мир, где за обычным подснежником или розой скрываются пласты древних верований, а привычные деревья оборачиваются пристанищем для русалок и духов. Книга приглашает читателя заглянуть за завесу повседневности и увидеть, как растения определяли ритуалы Бельтайна, Юрьева дня и загадочной ночи на Ивана Купалу.

Автор исследует самые разные сюжеты: от альпийских легенд, спрятанных в камнях альпинария, до пугающих историй о «дубах-колдунах» и призрачном цвете папоротника. Предисловие Мэган Виртанен, исследователя моды, подчеркивает уникальность подачи: Баркова выступает здесь как проводник-экскурсовод, чей образ и наряды становятся частью магического повествования. Эта книга учит не просто смотреть на природу, а читать её как открытую книгу преданий, связывая ботанику с мировой культурой и народной магией.

Особое внимание уделено практической стороне мифа. Послесловие автора, названное «Уроком практической магии», раскрывает, как древние представления продолжают жить в нашем сознании и сегодня. Издание в серии «Страшно интересно» богато иллюстрировано и ориентировано на тех, кто хочет понять, почему человечество на протяжении тысячелетий наделяло сад душой, а лесную чащу — волей. Это путешествие сквозь времена и смыслы, где каждый цветок имеет голос, а каждая ветка — свою историю.

Александра Баркова — Зачарованный сад

Майское дерево, цветок папоротника и другие легенды о растениях. — М.: МИФ, 2025. — 272 с. — (Страшно интересно).

ISBN 978-5-00250-481-7

Александра Баркова — Зачарованный сад — Содержание