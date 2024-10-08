Барнетт – Радость семьи, наполненная Словом…

Бог написал первую книгу о семье более 3 500 лет тому назад, использовав Моисея: эти слова, которые можно было бы назвать "Генеральный план библейской семьи". Из египетского идолопоклонства только вышли более 600 000 семей, которые отчаянно нуждались в наставлении и питании из Слова Господа. К их удивлению, план оказался на редкость простым: его можно было вкратце назвать "Наполненная Словом семья"! Что же конкретно Господь попросил Моисея передать Своему народу? Он дал ему ключ к побуждению семей Израиля следовать за Богом:

"И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим и говори об них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими" (Второзаконие 6:6-8, выделено автором).

В чем заключается самая важная деталь Божьего обращения к Моисею? Это Его призыв к наполнению Словом браков, семей и домов! Позже в Новом Завете Павел перефразирует эти слова, и я верю, что в них отображается небесный порядок, дарованный Самим Богом нам, Его творениям. Повиновение Его призыву - вот единственный ключ, которым можно отпереть дверь, ведущую к мирному браку, счастливой семье и наполненному миром дому. И, однако же, как бы странно это ни показалось, эта концепция невероятно далека от понимания большинством Божьих детей в нашем поколении.

Что происходит, когда люди пренебрегают Божьим Словом, игнорируют его или не обращают на него должного внимания? Сходите в большой универмаг, в отдел товаров для семьи или на спортивное мероприятие, и вы тут же очнетесь. Вокруг себя вы увидите поколение уставших и депрессивных родителей, которые просто не знают, где найти управу на своих детей. А ведь среди нас растет новое поколение, поколение, которое легко сбить с толку, часто испорченное и разбалованное и даже, в некоторой степени, недисциплинированное. Повсюду можно увидеть и услышать проявления неуважения, себялюбия и эгоцентризм.

Доктор Джон С. Барнетт – Радость семьи, наполненная Словом…

Волгодонск, 2005. – 321 с.

Доктор Джон С. Барнетт – Радость семьи, наполненная Словом… - Содержание