Барни Кумс - Руководство по пасторскому служению

Практический аспект книги развивается и благодаря тому, что Барни явно видел многих новых лидеров церквей, которые испытывали трудности или неловкость в связи с проведением различных мероприятий. Я рад, что он написания об этих.

Без сомнения . приземленных вопросах в такой простой, откровенный и не вызывающей неловкости манере. Стоит еще раз подчеркнуть , что это - не переработка чужих идей; это результат многих лет поисков лучшего способа делать те или иные вещи

Барни Кумс - Практичекое руководство по пасторскому служению

Издатель: Принт Хауз, 2005 г. - 184 с.

ISBN 966-8333-06-03

Барни Кумс - Практичекое руководство по пасторскому служению - Содержание

Часть 1. Вопросы сердца и души

Глава 1 Менеджеры или лидеры

Глава 2 Квадратная затычка в круглой дырке

Глава 3 Симптомы квадратной затычки

Глава 4 Выявление вашего дара

Глава 5 Ведет тот, кто служит

Глава 6 Собственники или распорядители

Глава 7 Принцип дырки и бублика

Глава 8 Смотрите, как вы строите

Глава 9 Не много отцов

Глава 10 Благодать – вещь бесплатная, но не дешевая

Глава 11 Власть лидера

Часть 2. Практические вопросы

Глава 12 Тяжелая утрата и похороны

Глава 13 Подготовка пар к браку

Глава 14 Бракосочетание

Глава 15 Крещение

Глава 16 Ячейки для жизни

Глава 17 Ячейки для роста

Глава 18 Преподавание Писания

Глава 19 Когда случается беда

Глава 20 Что следует и что не следует делать

Барни Кумс - Практичекое руководство по пасторскому служению - Предисловие

Намного легче начинать с нуля с новой группой людей, чем заниматься реорганизацией уже существующего прихода. Но и в том, и в другом случае лидеры должны четко понять, что в этом деле потребуется очень много терпения и молитвы.

Апостольский и пророческий вклад верных друзей также поможет сделать выполнение этой задачи более гладким и простым. Пример лидеров является первым и самым важным секретом успеха. Если лидеры не ходят в любви друг ко другу, как это смогут делать рядовые члены церкви? Кроме того, там наверняка не будет благословения Господнего.