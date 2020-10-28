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Барни Кумс - Руководство по пасторскому служению

Барни Кумс - Руководство по пасторскому служению
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Практический аспект книги развивается и благодаря тому, что Барни явно видел многих новых лидеров церквей, которые испытывали трудности или неловкость в связи с проведением различных мероприятий. Я рад, что он написания об этих.
Без сомнения . приземленных вопросах в такой простой, откровенный и не вызывающей неловкости манере. Стоит еще раз подчеркнуть , что это - не переработка чужих идей; это результат многих лет поисков лучшего способа делать те или иные вещи

Барни Кумс - Практичекое руководство по пасторскому служению

Издатель: Принт Хауз, 2005 г. - 184 с.
ISBN 966-8333-06-03

Барни Кумс - Практичекое руководство по пасторскому служению - Содержание

Часть 1. Вопросы сердца и души
  • Глава 1 Менеджеры или лидеры
  • Глава 2 Квадратная затычка в круглой дырке
  • Глава 3 Симптомы квадратной затычки
  • Глава 4 Выявление вашего дара
  • Глава 5 Ведет тот, кто служит
  • Глава 6 Собственники или распорядители
  • Глава 7 Принцип дырки и бублика
  • Глава 8 Смотрите, как вы строите
  • Глава 9 Не много отцов
  • Глава 10 Благодать – вещь бесплатная, но не дешевая
  • Глава 11 Власть лидера
Часть 2. Практические вопросы
  • Глава 12 Тяжелая утрата и похороны
  • Глава 13 Подготовка пар к браку
  • Глава 14 Бракосочетание
  • Глава 15 Крещение
  • Глава 16 Ячейки для жизни
  • Глава 17 Ячейки для роста
  • Глава 18 Преподавание Писания
  • Глава 19 Когда случается беда
  • Глава 20 Что следует и что не следует делать

Барни Кумс - Практичекое руководство по пасторскому служению - Предисловие

Намного легче начинать с нуля с новой группой людей, чем заниматься реорганизацией уже существующего прихода. Но и в том, и в другом случае лидеры должны четко понять, что в этом деле потребуется очень много терпения и молитвы.
Апостольский и пророческий вклад верных друзей также поможет сделать выполнение этой задачи более гладким и простым. Пример лидеров является первым и самым важным секретом успеха. Если лидеры не ходят в любви друг ко другу, как это смогут делать рядовые члены церкви? Кроме того, там наверняка не будет благословения Господнего.
Views 376
Rating 5.0 / 5
Added 28.10.2020
Author brat Vital
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

ЮрийБ 5 years ago

Дякую за корисну книгу!

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