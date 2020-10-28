Барни Кумс - Руководство по пасторскому служению
Практический аспект книги развивается и благодаря тому, что Барни явно видел многих новых лидеров церквей, которые испытывали трудности или неловкость в связи с проведением различных мероприятий. Я рад, что он написания об этих.
Без сомнения . приземленных вопросах в такой простой, откровенный и не вызывающей неловкости манере. Стоит еще раз подчеркнуть , что это - не переработка чужих идей; это результат многих лет поисков лучшего способа делать те или иные вещи
Барни Кумс - Практичекое руководство по пасторскому служению
Издатель: Принт Хауз, 2005 г. - 184 с.
ISBN 966-8333-06-03
Барни Кумс - Практичекое руководство по пасторскому служению - Содержание
Часть 1. Вопросы сердца и души
- Глава 1 Менеджеры или лидеры
- Глава 2 Квадратная затычка в круглой дырке
- Глава 3 Симптомы квадратной затычки
- Глава 4 Выявление вашего дара
- Глава 5 Ведет тот, кто служит
- Глава 6 Собственники или распорядители
- Глава 7 Принцип дырки и бублика
- Глава 8 Смотрите, как вы строите
- Глава 9 Не много отцов
- Глава 10 Благодать – вещь бесплатная, но не дешевая
- Глава 11 Власть лидера
Часть 2. Практические вопросы
- Глава 12 Тяжелая утрата и похороны
- Глава 13 Подготовка пар к браку
- Глава 14 Бракосочетание
- Глава 15 Крещение
- Глава 16 Ячейки для жизни
- Глава 17 Ячейки для роста
- Глава 18 Преподавание Писания
- Глава 19 Когда случается беда
- Глава 20 Что следует и что не следует делать
Барни Кумс - Практичекое руководство по пасторскому служению - Предисловие
Намного легче начинать с нуля с новой группой людей, чем заниматься реорганизацией уже существующего прихода. Но и в том, и в другом случае лидеры должны четко понять, что в этом деле потребуется очень много терпения и молитвы.
Апостольский и пророческий вклад верных друзей также поможет сделать выполнение этой задачи более гладким и простым. Пример лидеров является первым и самым важным секретом успеха. Если лидеры не ходят в любви друг ко другу, как это смогут делать рядовые члены церкви? Кроме того, там наверняка не будет благословения Господнего.
Дякую за корисну книгу!