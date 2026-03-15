Книга Кэтрин Барнуэлл «Перевод Библии: Введение в принципы перевода» является классическим учебным пособием, предназначенным для подготовки переводчиков Писания, особенно для работы с языками, не имеющими давней литературной традиции. Автор, опираясь на многолетний опыт работы в миссии «Уиклиф», ставит задачу обучить лингвистов передавать не просто слова оригинала, а его точный смысл, сохраняя при этом естественность звучания принимающего языка. Основная идея произведения заключается в приоритете функциональной или смысловой эквивалентности над формальным буквализмом, чтобы библейская весть была столь же понятна и выразительна для современного читателя, какой она была для первых слушателей.

Содержательная часть книги представляет собой пошаговое руководство, охватывающее все этапы переводческого процесса: от глубокого анализа исходного текста до проверки готового черновика носителями языка. Барнуэлл детально разбирает сложные вопросы лексического соответствия, передачи метафор, культурных реалий и грамматических структур, которые не имеют прямых аналогов в других языках. Автор уделяет значительное внимание анализу дискурса, помогая переводчикам видеть логические связи внутри целых фрагментов текста, а не только отдельных предложений. Пособие содержит множество практических упражнений и примеров из реальной практики перевода на языки Африки и Азии, что делает теорию наглядной и применимой в полевых условиях.

Текст написан в очень методичном, ясном и доступном стиле, что позволяет использовать его как базовый учебник для студентов и волонтеров. Кэтрин Барнуэлл удается сочетать научную лингвистическую строгость с глубоким осознанием духовной ответственности переводчика перед священным текстом. Работа служит незаменимым фундаментом для всех, кто участвует в миссии по распространению Слова Божьего, обеспечивая теоретическую базу для создания качественных и понятных переводов. Это чтение помогает осознать, что перевод — это не механическая замена слов, а сложный творческий процесс «наведения мостов» между культурами и эпохами.

Кэтрин Барнуэлл - Перевод Библии - Введение в принципы перевода

Русское издание. - Burbach-Holzhausen: Summer Institute of Linguistics, 1990. – Билефельд: Издательство «Логос», 1990.– 272 с.

Кэтрин Барнуэлл - Перевод Библии – Содержание

От составителя/от переводчика

Предисловие

Перед началом работы над переводом

Часть первая. Принципы, проблемы и практика перевода

1 Что такое перевод

2 Два вида перевода

3 Русские и английские переводы Библии

4 Как переводить идиомы

5 Особенности хорошего перевода

6 Два этапа перевода

7 Как переводить незнакомые понятия Приложение 1: перевод незнакомых названий и имен Приложение 2: перевод мер, весов и денежных единиц

8 Как изучать значение слова

9 Как переводить специальные библейские термины

10 Как изучать собственную культуру

11 На пути к смысловому переводу

12 Что мешает понять содержание сообщения

13 Еще о межкультурных различиях

14 Упражнения по смысловому переводу

15 Поиск фактов

16 Способы добавления информации из контекста

17 Естественность перевода

18 В поисках смысла 1. Понятия, соотвествующие событиям

19 В поисках смысла 2. Притяжательные фразы

20 В поисках смысла 3. Активные и пассивные формы

21 В поисках смысла 4. Сокращения

22 В поисках смысла 5. Сложные отрывки

23 В поисках смысла 6. Последовательность событий

24 В поисках смысла 7. Длинные или короткие предложения

25 Фигуры речи. Сравнения

26 Другие фигуры речи

27 Риторические вопросы

28 Первый черновик перевода

29 Как проверить свой перевод

30 Десять способов опробывания перевода

31 Как составлять обратный перевод

32 Заголовки разделов и параграфов

33 Соотнесенность местоимений

34 Как раскрывать грамматику собственного языка

35 Проблемы перевода — обзор

Часть вторая. Планирование и организация проекта по переводу Библии

Пункт 1: Группа переводчиков

Пункт 2: Некоторые аспекты планирования проекта по переводу Библии . . .

Пункт 3: Качества переводчика Библии

Пункт 4: Этапы работы над проектом по переводу

Пункт 5: Как содействовать использованию переводов Библейских текстов . . .

Часть третья. Библейский культурный контекст

Вопросники к кинофильмам А. Повседневная жизнь в Палестине Б. Религиозная жизнь древних евреев



Часть четвертая. Принципы хорошей орфографии (Рабочие тетради)

Часть пятая. Письменная практика на целевом языке (Рабочие тетради)

Часть шестая. Исследование грамматики собственного языка

Часть седьмая. Вопросники для проверки усвоения пройденного материала к книгам:

Перевод Библии

Translating the Word of God

The Theory and Practice of Translation

Часть восьмая. Книги для переводчиков Библии

Справочные книги для переводчиков

Дополнительная литература, посвященная принципам перевода