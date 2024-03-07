Барон Давид – Лучи славы Мессии

Книга подобного рода не нуждается в длинном предисловии. Заголовка и перечня глав в содержании вполне достаточно для того, чтобы определить ее тему и области исследования, которые она охватывает. Я также не намерен доказывать или даже просто утверждать то, как важно еще более глубоко и систематически изучать ветхозаветные Писания - тот самый «книжный свиток», в котором повествуется об Иисусе. Тут нужны не споры и убеждения, а живой интерес и аппетит - те симптомы крепкого духовного здоровья, которых (увы!) не достает большинству современных христиан. Лишь поверхностная, сентиментальная набожность выбирает из Слова Божьего ограниченное количество отрывков и довольствуется ими, пренебрегая всеми стальными и умаляя их значение. Если же христиане так настоятельно уклоняются от богатого разнообразия пищи, которую Бог по бесконечной мудрости и благодати Своей дает им для укрепления и поддержания их духовной жизни, им остается пенять лишь на себя, когда они теряют духовную бодрость и начинают страдать от моральной немощи, вследствие чего не только служение Богу, но даже вкушение «тучных яств», приготовленных для них в Его Слове, становится для них в лучшем случае утомительной обязанностью, а совсем не великой честью, счастьем и наслаждением.

В главах этой книги я попытался собрать и описать некоторые из «лучей славы Мессии», которые струятся со страниц еврейского Священного Писания и с которыми я был знаком с детства, однако смысл их был сокрыт от меня до относительно недавнего времени - до тех пор, пока около девяти лет назад голгофский крест вдруг не озарил мое сердце новым светом, не осветил святые библейские страницы и я не увидел, что от начала и до конца они повествуют о Нем - Иисусе Христе, Который есть Свет для язычников и Слава Израиля, - Сыне Давида и Сыне Божьем.

Первая глава (написание которой изначально не входило в мои планы, но стало следствием совета одного хорошо известного в христианских кругах человека, мнение которого я высоко ценю), страницы, посвященные главе 53 книги пророка Исаии, а также многочисленные сноски и текст приложения, в которых я рассматривал контраргументы иудаизма, надеюсь, станут не самой малозанятной частью этой книги. Однако в целом я не стремился посвящать ее дискуссиям с оппонентами. Я писал эту книгу для людей, уже верующих во Христа, причем в особенности для англичан - в знак благодарности за то, что именно в их стране я впервые услышал о Спасителе, вера в Которого с тех пор наполняет меня «радостью неизреченною и преславною»2. Я также благодарен им за попытки нести весть о Христе тем, чрез кого изначально пришло их спасение (Иоанн 4:22) и кому «принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования; их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки»3.

Давид Барон – Лучи славы Мессии

Перевод с английского Анна Исахарова. – Иерусалим: Керен Ахва Мешихит, 2016. – 268 с.

ISBN 978-965-447-468-9

Давид Барон – Лучи славы Мессии - Содержание

Предисловие

Глава 1. «В СВИТКЕ КНИЖНОМ НАПИСАНО О МНЕ», ИЛИ ПРОРОЧЕСТВА И ИХИСПОЛНЕНИЕ

Глава 2. МЕССИЯ КАК СВЯЩЕННИК И ЦАРЬ

Глава 3. ОТРАСЛЬ ИЛИ ЧЕТЫРЕ АСПЕКТА СУЩНОСТИ МЕССИИ

Глава 4. ОТРАСЛЬ И ВЕТВИ ИЛИ ОБРАЗ ХРИСТА И ЕГО ЦЕРКВИ

Глава 5. ЧЕТЫРЕ ДРАГОЦЕННЫХ ТИТУЛА МЕССИИ

Глава 6. МОИСЕЙ И ХРИСТОС: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ

Глава 7. ГЛАВА 53 КНИГИ ПРОРОКА ИСАИИ: МЕССИАНСКАЯ ИЛИ НЕТ?

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3. ПСАЛОМ 21

Приложение 4. (К СТРАНИЦЕ 65)

Приложение 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ЗАЩИТУ МЕССИАНСКОГО ТОЛКОВАНИЯ ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЫ ИСАИИ