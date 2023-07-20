Барон - Крест и философия
Целесообразно ли говорить о Кресте — не только как о неком драматическом факте[1], но и как о событии, имеющем смысл? Может ли тот, кто находится в поисках истины, обойти такое событие? Поскольку именно
Крест означает «сугубо определенную форму» смерти Иисуса, а Евангелия, в свою очередь, до сих пор остаются «историей страстей с подробным вступлением».
При таких обстоятельствах, описанных в Евангелии, закончилась земная жизнь Иисуса .. .[2]
Однако для верующего Крест не означает только трагическое событие, поскольку он же, — лишь предшествует Воскресению, остается его условием. В этом отношении полезно привести тезис одного из видных богословов:
«без веры в крест вере в воскресшего Христа недостает отличительности и решительности. [Ибо] сущность христианства — это Иисус Христос распятый»[3].
Разумеется, у нас возникают и другие вопросы; они связаны не только с верой, но и с разумом. На них даже у гениального человека ответ возможен только с позиций веры или неверия. Более того, такой ответ невозможен только на основе «чистого разума». Сама грань между верой и неверием, между убеждением и разумом не всегда остается четкой. Я здесь не имею в виду «навязывание» веры каждому из наших современников. В то же время мы подразумеваем веру как особый путь постижения смысла нашего бытия[4].
И вряд ли можно изолировать веру от философии, как об этом еще относительно недавно у нас говорили представители «научного» атеизма. Уже тогда, когда задаемся вопросом: есть ли Бог? — мы, тем самым, находимся и в поисках смысла — среди многих других.
Так, в августе 2012 г. телевидение показало беседу из цикла «Линия жизни» с известным ученым-физиком С. П. Капицой[5]. На вопрос: есть ли Бог? просветитель, многолетний ведущий телепередачи «Очевидное — невероятное», ответил:
«разница между мною и церковниками лишь в одном: они утверждают, что Бог придумал человека, а я полагаю, что человек придумал Бога».
Как видно, комплекс вопросов касается отношений веры с разумом, религии с философией. До 90-х XX столетия идеология постоянно утверждала: ученым-философом может стать только — и только атеист. Но так ли это? — Думаю... Скорее, наоборот: без веры нельзя стать философом, так как предметом нашего познания остается не отдельные моменты, а истина как нечто ЦЕЛОЕ[6]. Это относится и к закономерностям, ведущим нас к Истине.
Если в России за окном теперь я вижу деревья и белый снег. Если в мыслях сравниваю эти деревья и этот снег с деревьями и снегом у дома моего детства, с тем, что было тогда на моей родине в Литве конца 50-х прошлого XX в., то такое наблюдение — один из многих моментов, относящихся к истине. Это — лишь «периферия» всей Истины,
Разумеется, мир не только воспринимается как явление, как предмет чувства; он не только познается нами при помощи идей — мысли о нем. Но он же, существует для нас и «как предмет веры» — писал в одном из своих трудов князь С.Н. Трубецкой[7].
[1] Историческая достоверность, которая и сегодня отрицается не т. н. «атеистами» — их всегда было мало, — а равнодушными, индифферентными.
[2] Kahler М. Das Kreuz. Grand und МаВ der Christologie (1911)// Schriften zur Christologie und Mission. ThB 42 (1971) 292-350, S. 298.
[3] Кюнг Г. 20 тезисов о христианстве // Христианский вызов. — М., 2012. С. 414. Тезис 12-й. — Ср. там же. С. 438-439.
[4] По известному библейскому определению «вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». — Евр. 11:1.
[5] С. П. Капица умер в августе 2012 г. Годы жизни ученого: 1928-2012.
[6] По ходу нашей мысли мы не раз будем ссылаться и на русских философов, посвятивших свои труды вопросу «всеединства» как ЦЕЛОМУ.
[7] «Основания идеализма». Первая публикация от 1896 г. Здесь ссылка на общее издание, в которое и вошел данный труд мыслителя: Трубецкой С.Н. Учение о Логосе в его истории. — М., 2000. С. 491-637 (562).
архиепископ Йозеф Барон - Крест и философия - Смысл Христианства и проблема Единства
СПб.: Алетейя, 2016. - 648 с.
Богословская и церковно-историческая библиотека
ISBN 978-5-906823-32-8
На обложке: Иерусалимский крест - фрагмент западной стены церкви в г. Бозеэт, Великобритания. Большой крест -символ Христа, четыре маленьких - символ четырех Апостолов, авторов четырех Евангелий, распространяющих учение на все четыре стороны света.
архиепископ Йозеф Барон - Крест и философия - Смысл Христианства и проблема Единства - Содержание
ОТ АВТОРА
Часть первая. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ
Глава I. Метафизика и история
Глава II. История и Откровение
Глава III. Богословие и Философия
Часть вторая. БЫТИЕ И ПОЗНАНИЕ
Глава IV. Источники познания
Глава V. Познание как событие
Глава VI. Познание Бога Христианского
Часть третья. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КРЕСТА, ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ИСТОРИИ
Глава VII. Апостолы Павел и Иоанн
Глава VIII. Древняя Церковь и Средние века
Глава IX. Эпоха Реформации
Глава X. Новое время: характеристики, вызванные Реформацией
Глава XI. Новое время: дальнейшие искания и выводы
Глава XII. Некоторые итоги: модусы интерпретации
Глава XIII. Интерпретация в мысли Паскаля, Гегеля, Кьеркегора, Е. Трубецкого, Н. Бердяева и С. Булгакова
Часть четвертая. О ПРОБЛЕМЕ ЕДИНСТВА
Глава XIV. О единстве в Новом Завете
Глава XV. Обоснование Духа — совершенное дело спасения на Кресте
Глава XVI. Необходимые дальнейшие замечания
Глава XVII. Предание и духовная экзистенция
Глава XVIII. Те же чувствования — в пользу Целого
ИТОГИ. Христианство — как Theologia и Philosophia Crucis
ТЕЗИСЫ. Theologia и Philosophia Crucis
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
УКАЗАТЕЛЬ ОСНОВНЫХ РЕАЛИЙ
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И СИМВОЛЫ
БИБЛИОГРАФИЯ
спасибо.