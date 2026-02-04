Барон - Социальная и религиозная история евреев - Том III
В третьем томе Сало Барон исследует положение евреев в переломный период с 500 по 1200 годы. Это время, когда «наследники Рима» (Византия) и «наследники Персии» (династия Сасанидов) вели изнурительные войны, определяя границы веры и политики.
Автор подробно описывает правовой статус общин, налоговое бремя и социальную структуру еврейского самоуправления (Экзилархат). Барон мастерски показывает, как еврейство сумело не только выжить в условиях краха античного мира, но и стать связующим звеном между Востоком и Западом, сохраняя интеллектуальную преемственность в эпоху Великого переселения народов.
Сало Уиттмайер Барон - Социальная и религиозная история евреев - в 18 томах - Том III - Раннее Средневековье (500-1200) - наследники Рима и Персии
Перевод с английского Любови Черниной
Москва: Книжники; Текст. — (История евреев)
ISBN 978-5-9953-0219-3 ("Книжники")
ISBN 978-5-7516-1127-9 ("Текст")
Том III —2014. — 368 с.
ISBN 978-5-9953-0291-9 ("Книжники")
ISBN 978-5-7516-1205-4 ("Текст")
Сало Уиттмайер Барон - Социальная и религиозная история евреев - в 18 томах - Том III - Раннее Средневековье (500-1200) - наследники Рима и Персии - Содержание
Предисловие
Глава 16. Доисламский мир
Эпоха Юстиниана - Рост отчаяния - Последнее восстание - Италия и папство - Вестготская Испания - "Единый народ" - Франция эпохи Меровингов - Последние Сасаниды - Отношения между арабами и евреями в древности - Аравийский полуостров - Еврейское царство - Набирая силу
Глава 17. Мухаммед и халифат
Объединение полуострова - Творческий синкретизм - На пути к завоеванию мира - Стимулы халифата - Еврейская экспансия - Биологический прирост - Дальний Восток и Африка - Исламский и еврейский ренессанс
Глава 18. Защищенное меньшинство
Личная безопасность - Религиозная терпимость - Новые синагоги - Социальная дискриминация - Чиновники и придворные - Налогообложение - Ограничение свобод
Глава 19. Восточная Европа
Кризисы в Византии - Правовая преемственность - Незначительность налоговых поступлений - Обращение хазар - Хазарский синкретизм - Среди южных славян и венгров - В России и Польше - Новые горизонты
Примечания
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