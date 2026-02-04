Барон - Социальная и религиозная история евреев - Том III

В третьем томе Сало Барон исследует положение евреев в переломный период с 500 по 1200 годы. Это время, когда «наследники Рима» (Византия) и «наследники Персии» (династия Сасанидов) вели изнурительные войны, определяя границы веры и политики.

Автор подробно описывает правовой статус общин, налоговое бремя и социальную структуру еврейского самоуправления (Экзилархат). Барон мастерски показывает, как еврейство сумело не только выжить в условиях краха античного мира, но и стать связующим звеном между Востоком и Западом, сохраняя интеллектуальную преемственность в эпоху Великого переселения народов.

Сало Уиттмайер Барон - Социальная и религиозная история евреев - в 18 томах - Том III - Раннее Средневековье (500-1200) - наследники Рима и Персии

Перевод с английского Любови Черниной

Москва: Книжники; Текст. — (История евреев)

ISBN 978-5-9953-0219-3 ("Книжники")

ISBN 978-5-7516-1127-9 ("Текст")

Том III —2014. — 368 с.

ISBN 978-5-9953-0291-9 ("Книжники")

ISBN 978-5-7516-1205-4 ("Текст")

Сало Уиттмайер Барон - Социальная и религиозная история евреев - в 18 томах - Том III - Раннее Средневековье (500-1200) - наследники Рима и Персии - Содержание

Предисловие

Глава 16. Доисламский мир

Эпоха Юстиниана - Рост отчаяния - Последнее восстание - Италия и папство - Вестготская Испания - "Единый народ" - Франция эпохи Меровингов - Последние Сасаниды - Отношения между арабами и евреями в древности - Аравийский полуостров - Еврейское царство - Набирая силу

Глава 17. Мухаммед и халифат

Объединение полуострова - Творческий синкретизм - На пути к завоеванию мира - Стимулы халифата - Еврейская экспансия - Биологический прирост - Дальний Восток и Африка - Исламский и еврейский ренессанс

Глава 18. Защищенное меньшинство

Личная безопасность - Религиозная терпимость - Новые синагоги - Социальная дискриминация - Чиновники и придворные - Налогообложение - Ограничение свобод

Глава 19. Восточная Европа

Кризисы в Византии - Правовая преемственность - Незначительность налоговых поступлений - Обращение хазар - Хазарский синкретизм - Среди южных славян и венгров - В России и Польше - Новые горизонты

Примечания

Список сокращений

Указатель имен