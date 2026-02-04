Барон - Социальная и религиозная история евреев - Том V

В пятом томе Сало Барон анализирует величайший внутренний раскол в истории средневекового еврейства — возникновение и экспансию караимизма. Автор исследует это движение не просто как «ересь», а как мощный социальный и интеллектуальный протест против власти вавилонских академий.

Барон детально описывает ответную реакцию раввинистического мейнстрима, воплощенную в деятельности Саадии Гаона. Книга раскрывает, как острая полемика вокруг календаря, законов о пище и толкования Писания привела к расцвету еврейской филологии, философии и права. Это фундаментальное исследование того, как через конфликт и дискуссию иудаизм обрел свою классическую форму.

Сало Уиттмайер Барон - Социальная и религиозная история евреев - в 18 томах - Том V - Раннее Средневековье (500-1200) - Власть и религиозная полемика

Перевод с английского Любови Черниной.

Москва: Книжники; Текст, 2015. — 448 с. — (История евреев).

ISBN 978-5-9953-0366-4 ("Книжники")

ISBN 978-5-7516-1241-2 ("Текст")

Сало Уиттмайер Барон - Социальная и религиозная история евреев - в 18 томах - Том V - Раннее Средневековье (500-1200) - Власть и религиозная полемика - Содержание

Глава 23

Власть общины - Во главе мирового еврейства - Независимость центров изучения Торы - Растущие разногласия - Усиление роли Земли Израиля - Верховенство ученой элиты - Нарастающая децентрализация - Центробежные и центростремительные силы - Древние традиции в Византии - Западные демократии - Стремление к самоопределению - Город в городе

Глава 24

Социальная и религиозная полемика - Полемика и апология - Аргументы из Писания - Политические и экономические вопросы - Религиозные либералы и зороастрийцы - Иудео-христианская полемика - Христология и догмат о Троице - Критика еврейского закона - Социально-политическая юдофобия - "Мятеж"

Глава 25

Мессианизм и сектантские течения - Апокалипсический и агадический мессианизм - Поэтические и экзегетические направления - Мессианские теории - Мессианские и сектантские движения - Самаритянство - Новые расколы - Национальный подъем - Военные и идеологические беспорядки - Появление новых лжемессий - Единство в разнообразии

Глава 26

Караимский раскол - Анан - Три подхода - Ананиты и караимы - Какофония раскола - Консолидация - Строгое соблюдение закона - Апелляция к истории - Целеустремленное меньшинство - Караимская пропаганда - Ответ раббанитов - Устойчивые достижения

Примечания

Список сокращений

Указатель имен