Барон - Социальная и религиозная история евреев - Том VI

Шестой том Сало Барона исследует фундаментальный сдвиг в еврейской культуре 500–1200 гг. — переход от устной традиции к кодифицированному тексту. Автор детально анализирует работу масоретов по сохранению канонического текста Библии и рождение еврейской грамматики под влиянием арабской филологии.

Особое внимание уделяется развитию законодательства: от талмудических дискуссий к первым кодексам Галахи. Барон показывает, что филология и право были не просто академическими дисциплинами, а инструментами национального выживания, позволившими разрозненным общинам от Испании до Ирака говорить на одном языке и жить по единым законам.

Сало Уиттмайер Барон - Социальная и религиозная история евреев - в 18 томах - Том VI - Раннее Средневековье (500-1200) - Законы, толкования и Писание

Перевод с английского Любови Черниной.

Москва: Книжники, 2016. — 512 с. — (История евреев).

ISBN 978-5-9953-0415-9

Сало Уиттмайер Барон - Социальная и религиозная история евреев - в 18 томах - Том VI - Раннее Средневековье (500-1200) - Законы, толкования и Писание - Содержание

Глава 27. Власть закона

Взаимосвязи между еврейским и мусульманским правом - Укрепление традиций - Термины и методы - Новые толкования - Новаторская экзегеза - Возобновление изучения Мшины - Галахические трактаты и сборники - Новый этап кодификации талмудического права - Альфаси - Систематические кодексы - Мишне Тора ("Вторая Тора") Маймонида - Этапы развития права - Респонсы гаонов - Позднейшая переписка - Обычаи места и страны - Ордонансы - Философия права - Свобода или "капитуляция"

Глава 28. Гомилетические и исторические сочинения

Герменевтическая деятельность - Литературные жанры - Свободный полет фантазии - Смешанная реакция - Истории и романы - Иосиппон и исторический фольклор - Еврейская и всеобщая история - Шрира и Ибн-Дауд - Хроники современности - Описания путешествий - Историческая картина мира - История и фольклор

Глава 29. Изучение Библии

Окончательный текст - Полемика и противоречия - Уточнения масоретов - Арамейские переложения - Арабские переводы - Западные переводы - Рациональная экзегеза - Смена методологии - Библейская критика - Рационалистическая критика - Историческая критика - Драгоценное сокровище

Примечания

Список сокращений

Указатель имен