Барон - Социальная и религиозная история евреев - Том VII

В седьмом томе Сало Барон анализирует феномен «второго рождения» иврита в период с 500 по 1200 годы. Автор исследует, как под мощным влиянием арабской филологической школы еврейские ученые создали первую научную грамматику и лексикографию иврита.

Книга подробно рассматривает развитие литургической поэзии (пиют) и возникновение светской литературы. Барон доказывает, что иврит в этот период стал «латынью Востока» — универсальным кодом, который позволял врачам, астрономам и философам из Испании, Прованса и Багдада обмениваться знаниями, сохраняя при этом жесткую связь с библейскими корнями.

Сало Уиттмайер Барон - Социальная и религиозная история евреев - в 18 томах - Том VII - Раннее Средневековье (500-1200) - Иврит — язык и литература

Перевод с английского Любови Черниной.

Москва: Книжники, 2016. — 336 с. — (История евреев).

ISBN 978-5-9953-0461-6

Сало Уиттмайер Барон - Социальная и религиозная история евреев - в 18 томах - Том VII - Раннее Средневековье (500-1200) - Иврит — язык и литература - Содержание

Глава 30. Языковой ренессанс

Опасности двуязычия - Лексикография - Испанские языковеды - Язык Талмуда - Грамматика - Творческий подъем - Постепенное признание - Исторические упущения - Продолжительное отрицание

Глава 31. Богослужение: единство в многообразии

Консолидация литургии - Сосредоточенность на молитве и установление единообразия - Появление профессии хазана - Точная передача - Пиют - Яннай и Калир - Слабое противодействие - Молитвенники - Амрам и Саадья - Обзорный труд Маймонида - Западные компиляции - Синагогальное пение - Сдвиги в ритуале

Глава 32. Поэзия и проза

Книги и библиотеки - Поэтическая изысканность - При испанском дворе - Величайшие достижения - Светские темы - Этика и история - Сакральная поэзия - Итальяно-немецкая поэзия - Романы и притчи - Поэзия на других языках - Поэтическое искусство - Музыкальные тенденции и теории - Свобода под властью авторитета

Примечания

Список сокращений