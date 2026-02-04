Барон - Социальная и религиозная история евреев - Том VIII

В восьмом томе Сало Барон анализирует беспрецедентный синтез еврейской теологии с греко-арабской философией в период с 500 по 1200 гг. Автор прослеживает путь от первых робких попыток примирить Библию с логикой до создания мощных систем неоплатонизма и раннего аристотелизма.

Особое внимание уделяется вкладу евреев в средневековую науку: медицину, астрономию и математику. Барон доказывает, что еврейские ученые были не просто трансляторами чужих идей, а активными творцами, чей вклад в навигацию и картографию во многом подготовил почву для будущих Великих географических открытий. Это книга о том, как интеллект стал формой служения Богу.

Сало Уиттмайер Барон - Социальная и религиозная история евреев - в 18 томах - Том VIII - Раннее Средневековье (500-1200) - Философия и наука

Москва : Книжники, 2012 — (История евреев).

ISBN 978-5-9953-0219-3

Том VIII. Раннее Средневековье (500-1200): философия и наука / Перевод с английского Любови Черниной. — 2019. — 400 с.

ISBN 978-5-9953-0573-6

Сало Уиттмайер Барон - Социальная и религиозная история евреев - в 18 томах - Том VIII - Раннее Средневековье (500-1200) - Философия и наука

Глава 33. Магия и мистицизм

Гомилетическое и мистическое наследие - Сочинения о творении и о Колеснице - Отношение к закону и истории - Неоднозначное отношение - «Книга яркого света» - Провансальские собрания - Немецкий хасидизм - Дорогой оккультизма

Глава 34. Вера и разум

Развитие рационализма - Война на три фронта - Семантика, логика и история - Бог и Вселенная - Божественные атрибуты - Человек и его душа - Божественное руководство и любовь - Этичное поведение - Избранный народ - Пророчество и чудеса - Философия и апологетика

Глава 35. Научные исследования

Классификация наук - Математика и вычисления - Алгебра и геометрия - Образ Вселенной - Астрономические исследования - Астрология - Согласование движения Солнца и Луны - Споры о календаре - Хронология - География и этнография - Теория и практика

Глава 36. Медицинская наука и практика

Естественные науки - Превратности врачевания - Медицинская литература - Маймонид - Вклад в медицину - Начало просвещения

Примечания

Список сокращений

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