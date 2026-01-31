Барон - Социальная и религиозная история евреев - Том X
В десятом томе Сало Барон исследует жизнь евреев на «окраинах» европейской цивилизации в период с 1200 по 1650 годы. Это время, когда пограничные регионы — такие как Пиренейский полуостров, Прованс и северные земли — превратились из зон относительной терпимости в эпицентры жестоких преследований.
Автор анализирует процесс постепенного вытеснения евреев с окраин в центр и на восток, рассматривая изгнания как инструмент консолидации молодых национальных монархий. Барон мастерски показывает, как локальные условия Прованса или Кастилии создавали уникальные формы еврейской самоорганизации, которые позже стали фундаментом для всей сефардской и ашкеназской традиции.
Барон, Сало Уиттмайер - Социальная и религиозная история евреев: в 18 томах - Том X. Позднее Средневековье и эра европейской экспансии (1200-1650): на окраинах империи
Сало Уиттмайер Барон. — Москва: Книжники, 2021.
(История евреев)
ISBN 978-5-9953-0219-3
Том X. Позднее Средневековье и эра европейской экспансии (1200-1650): на окраинах империи
Сало Уиттмайер Барон ; пер. с англ. Любови Черниной.
Москва : Книжники, 2021. — 432 с.
ISBN 978-5-9953-0787-7
Сало Уиттмайер Барон - Социальная и религиозная история евреев - Том 10 - Позднее Средневековье и эра европейской экспансии (1200-1650) - на окраинах империи
Глава 42 Соседи Германии
Швейцария - Нидерланды - Венгрия - Польша: начальный этап - Широкие королевские привилегии - Подъем Восточной и Центральной Европы
Глава 43 Франция и Англия
Верховная власть короля - Сложное положение во Франции - Непоследовательная терпимость - Под властью могущественных вассалов - Южное гостеприимство - Англия - Классовый антагонизм - Под властью «английского Юстиниана» - Закат ашкеназского еврейства
Глава 44 Расцвет пиренейского еврейства
Испанская Реконкиста - Арагонские первопроходцы - Противоречия XIV столетия - Наварра - Португалия - Ведущая роль пиренейских еврейских общин
Глава 45 Упадок пиренейского еврейства
Последствия Священной войны - Ответ властей - Неприятные нововведения - Кризис идентичности и раздробленность - Португальский финал - Неистощимая жизненная сила
Глава 46 Итальянское попурри
Южная Италия - Под властью Арагона - Последние полвека - Папское государство - Зависимые от папы государства и Тоскана - Северо-запад Италии - Венецианская республика и ее соседи - Светотени Средиземноморья
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