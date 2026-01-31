Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Барон - Социальная и религиозная история евреев - Том X

Барон - Социальная и религиозная история евреев - Том X
Add to Favorites
Category TARGET PROGRAM, JUDAICA, Biblical Studies, History, **Jewish History, Cultural Studies Art
Series История евреев (14 books)

В десятом томе Сало Барон исследует жизнь евреев на «окраинах» европейской цивилизации в период с 1200 по 1650 годы. Это время, когда пограничные регионы — такие как Пиренейский полуостров, Прованс и северные земли — превратились из зон относительной терпимости в эпицентры жестоких преследований.

Автор анализирует процесс постепенного вытеснения евреев с окраин в центр и на восток, рассматривая изгнания как инструмент консолидации молодых национальных монархий. Барон мастерски показывает, как локальные условия Прованса или Кастилии создавали уникальные формы еврейской самоорганизации, которые позже стали фундаментом для всей сефардской и ашкеназской традиции.

Барон, Сало Уиттмайер - Социальная и религиозная история евреев: в 18 томах - Том X. Позднее Средневековье и эра европейской экспансии (1200-1650): на окраинах империи

Сало Уиттмайер Барон. — Москва: Книжники, 2021.

(История евреев)
ISBN 978-5-9953-0219-3
Том X. Позднее Средневековье и эра европейской экспансии (1200-1650): на окраинах империи
Сало Уиттмайер Барон ; пер. с англ. Любови Черниной.

Москва : Книжники, 2021. — 432 с.
ISBN 978-5-9953-0787-7

Сало Уиттмайер Барон - Социальная и религиозная история евреев - Том 10 - Позднее Средневековье и эра европейской экспансии (1200-1650) - на окраинах империи

Глава 42 Соседи Германии

  • Швейцария - Нидерланды - Венгрия - Польша: начальный этап - Широкие королевские привилегии - Подъем Восточной и Центральной Европы

Глава 43 Франция и Англия

  • Верховная власть короля - Сложное положение во Франции - Непоследовательная терпимость - Под властью могущественных вассалов - Южное гостеприимство - Англия - Классовый антагонизм - Под властью «английского Юстиниана» - Закат ашкеназского еврейства

Глава 44 Расцвет пиренейского еврейства

  • Испанская Реконкиста - Арагонские первопроходцы - Противоречия XIV столетия - Наварра - Португалия - Ведущая роль пиренейских еврейских общин

Глава 45 Упадок пиренейского еврейства

  • Последствия Священной войны - Ответ властей - Неприятные нововведения - Кризис идентичности и раздробленность - Португальский финал - Неистощимая жизненная сила

Глава 46 Итальянское попурри

  • Южная Италия - Под властью Арагона - Последние полвека - Папское государство - Зависимые от папы государства и Тоскана - Северо-запад Италии - Венецианская республика и ее соседи - Светотени Средиземноморья

Примечания

Список сокращений

Указатель имен

Views 346
Rating
Added 31.01.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books