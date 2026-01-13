Современная библеистика - Bibliotheca Biblica

Приятно, что мое «Введение в ранний иудаизм» стало доступно широкому кругу читателей в Восточной Европе. Оно посвящено одному из интереснейших периодов еврейской истории и литературы, периоду, которому суждено было сыграть колоссальную роль в передаче и интерпретации еврейских Писаний, а также влиянии на первохристиан, давших нам Новый Завет. Я часто слышал, что учебник написан ясно, легко читается и вводит в обширное поле знаний, часто незнакомых не только христианам, но и иудеям. Его активно используют в колледжах, университетах и семинариях при изучении раннего иудаизма и родственных тем.



Период раннего иудаизма (ок. 515 до н.э. — 70 н.э.) слабо освящен в библейских текстах. Протестанты, чей канон не включает так называемые апокрифические книги, часто говорили о четырехсотлетнем молчании между концом ветхозаветного и началом новозаветного времени — представление, не имеющее ничего общего с действительностью. Православные и католики имели лучшую возможность познакомиться с данным периодом, поскольку их ветхозаветные каноны значительно шире и содержат ряд текстов, относящихся как раз к раннему иудаизму. Однако даже православный и католический каноны содержат лишь малую толику богатой литературы, созданной еврейскими авторами до 70 года н.э.

Джеймс Вандеркам - Введение в ранний иудаизм

Пер. с англ. (Серия «Современная библеистика»)

М.: Библейско–богословский институт св. апостола Андрея. 2011 г. — xiv + 278 с.

An Introduction to EARLY JUDAISM James С VanderKam

William B. Eerdmans Publishing Company Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U.K.

Перевод Глеба Ястребова

Джеймс Вандеркам - Введение в ранний иудаизм - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие

Глава 1. Время Второго Храма

Персидский период (538 — 332 до н.э.)

Эллинистический период (332 — 63 до н.э.)

Хасмонейское государство (ок. 140 — 63 до н.э.)

Римский период (63 до н.э. и далее)

Приложение о египетском иудаизме

Глава 2. Еврейская литература периода Второго Храма

Тексты второго храма в Ветхом Завете

Классификация литературы второго храма

Еврейские тексты периода второго храма

Переписанное Писание

Апокалипсисы

Литература Премудрости

Поэтические сочинения

Насмешка над идолами

Филон Александрийский и Иосиф Флавий

Великие археологические открытия

Глава 3. Синтез: вожди, движения и институты

Правители и вожди

Движения

Богослужение

Писания

Библиография

Труды общего характера

Научные труды по еврейской литературе периода второго храма

Научные труды по кумранистике и рукописям Мертвого моря

Научные труды о Масаде

Указатель

Вандеркам Джеймс - Введение в ранний иудаизм - Предисловие

Свой учебник я писал преимущественно для западной аудитории, а потому часто говорил о книгах в иудейском, католическом и протестантском канонах. Местами я упоминаю и о более широких канонах восточных церквей, но в предисловии к русскому изданию стоит подчеркнуть, что православные церкви Восточной Европы имеют собственные определения Библии. Скажем, в Элладской православной церкви тот же Ветхий Завет, что и у католиков, но есть две дополнительные книги: 4 Книга Маккавейская и Молитва Манассии, хотя входят они в приложения к Писанию. Славянские церкви признают все эти книги, а также 1/3 Книгу Ездры. Далее я рассматриваю 1 /3 Книгу Ездры и Молитву Манассии (отмечая их статус в библейских канонах восточных церквей), однако оставляю за скобками 4 Книгу Маккавейскую, ибо нет уверенности в ее принадлежности к периоду раннего иудаизма. Если 4 Макк и относится к нему, то была создана под самый конец его, возможно около 50 года н.э. Поскольку в английском издании я не говорю об этом тексте, имеет смысл сказать о нем несколько слов здесь.

4 Макк — четко выстроенное сочинение. Автор вводит читателя в тему (гл. 1–4), затем повествует о девяти мученичествах и их глубоком смысле (5:1–17:24), после чего призывает детей Израилевых соблюдать закон, как соблюдали его мученики, и приводит автобиографическое свидетельство матери (одного из мучеников) о воспитании своих семерых сыновей, которые ранее претерпели мученичество. Во вступлении автор объясняет, в чем состоит его главная мысль и как он собирается ее раскрывать. Вопрос, который он считает глубоко философским, состоит в следующем: «Господствует ли над страстями благочестивая рассудительность?» (1:1) Разумное суждение он почитает величайшей добродетелью (1:2), а мучеников — лучшими примерами того, как разум господствует над эмоциями. Ведь девять мучеников, «самую жизнь презрев ради благочестия, доказали, что оная рассудительность сдерживает страсть» (1:9). Как мы узнаем позже, разум одерживает верх над чувствами, но не лишает человека чувств.

Определяя понятия, автор проводит связь между разумом, мудростью и еврейским законом. «Рассудительность есть ум, по правой причине всему предпочитающий житие, направляемое мудростью. Мудрость же есть знание божеских и человеческих предметов и причин их. Она же есть изучение закона, посредством которого (изучения) мы божественное узнаем благоговейно, человеческое — охотно» (1:15–17). Таким образом, как показывает и пример мучеников, разум глубоко связан с житием по закону Божьему. Автор приводит несколько историй из более ранних Писаний, чтобы проиллюстрировать свою мысль, прежде чем обратиться ко временам Антиоха IV Епифана и его попыткам насильственно, под угрозой пыток запретить иудаизм. Царь пожелал пойти на столь жестокие меры потому, что иудеи смело противились его указам, предпочитая смерть вероотступничеству.

В центре внимания оставшейся части книги находятся девять мучеников и смысл их разумного следования закону Божьему. Здесь 4 Макк опирается на 2 Макк 6:18–31 (мученичество старого Елеазара, который назван философом в 4 Макк 5:4–8), но разворачивает этот материал до нескольких глав (гл. 5–7). 2 Макк 7:1–19, 24–40 описывала смерти семерых братьев, и этот же сюжет мы находим в 4 Макк 8:1–14:10. Наконец, мать семерых братьев (2 Макк 7:41, но см. также ст. 20–23, 25–29) встречает благородную смерть и получает похвалу за это в 14:11–17:6. 4 Макк 17:7–24 говорит о мученичестве и его смысле в целом, а глава 18 призывает подражать им и приводит рассказ матери. Следует отметить, что мученичества — это не единственные места 2 Макк, которые играют роль в 4 Макк: рассказ об Илиодоре (2 Макк 3) пересказан в 4 Макк 3:19–4:14, хотя имя здесь не Илиодор, а Аполлоний.

Мученичество происходит в присутствии царя и его людей и включает диалоги между монархом и еврейскими узниками. Елеазара убеждают вкусить свинину, но он, «наперсник закона и философ по жизни божественной», отказывается, идя на ужасные пытки. Подробный рассказ содержится в главах 5–6, а глава 7 содержит хвалу, энкомий в его честь. Затем царь сулит высокие должности в своей администрации семи красивым братьям, если те отринут отеческие предания своего народа и воспримут греческий образ жизни (8:7–8; см. также 12:5). Нескольким из них также предлагается вкусить запретную пищу (8:2, 12, 29; 9:16–18, 27; 10:1; 11:16, 25). Они отвечают отказом и погибают страшной смертью. И все они, увидев орудия пыток, «не только не устрашились, но и любомудренно отвечали мучителю и разумно опровергли мучительство его» (8:15). Энкомий в честь братьев (13:1–14:10) содержит, в частности, такие слова: «Итак, если страдания даже до смерти преодолели эти семь братьев, оказывается вполне, что благочестивая рассудительность самодержавит над страстями» (13:1). О смерти матери столь подробно не рассказывается, но текст полон хвалы в ее адрес. Как бы ни мучили ее сыновей, она «не изменила убеждений» (15:11). «Если же и женщина, и старица, и мать семи детей перетерпела, видя мучения чад даже до смерти, то благочестивая рассудительность, неоспоримо, есть владычица страстей. И я доказал, что не только мужи господствовали над страстями, но и женщина презрела величайшие муки» (16:1–2; см. также 15:22–23).

Описания и хвалы мученикам — главное в 4 Макк. К ним автор добавляет некоторые пояснения о воздаянии и о значении мученичества. В отличие от 2 Макк 4 Макк не говорит о телесном воскресении: речь идет лишь об обретаемом в награду бессмертии (15:3; 16:13; 17:12; 18:23; согласно 9:8, праведные будут с Богом). Антиоха же ожидает вечное наказание огнем (9:9; 10:11; 12:12,18; 13:15; 18:5). Твердость мучеников не только делала их вдохновляющими примерами для единоверцев, но и способствовала очищению Святой земли от чужеземных угнетателей (1:11; 17:21). Они были «жертвою за грех народа, и кровью этих благочестивых, и умилостивительною смертью их божественное Провидение спасло предозлобленного Израиля» (17:21–22). Смерть мучеников носила заместительный характер. Изображая их не просто иудеями, целиком и полностью верными библейскому закону, но и философами, отстаивающими известные в греческом мире философские взгляды, автор, видимо, пытается показать: можно быть глубоко верующим иудеем и при том воспринять некоторые элементы эллинистической культуры.

В завершение позвольте поблагодарить издательство ББИ в целом, и в частности всех, кто организовал и выполнил перевод книги и сделал это весьма эффективно.

Джеймс Вандеркам, Нотр–Дамский университет

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