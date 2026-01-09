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Согласно популярному представлению, об истоках иудаизма рассказывают тексты, которые христиане именуют Ветхим Заве­том. Однако это представление верно лишь отчасти.

Во-первых, библейские тексты - не исторический труд. Библии чужда концепция «истории» и «историографии» в нашем понима­нии. Собственно говоря, создателями «критической» истории были греки. Подход же Библии - в основном некритический и наивный. (Хотя отдельные тексты, например, Первая и Вторая книги Маккавейские, содержат несколько больше «истории» в нашем понимании.) Как отмечал еще в середине XX века Герхард фон Рад, Библия представляет собой Geschichte (богословскую ис­ториографию), а не Historie (голые исторические факты). Понятие историографии, подчеркивающее научно-критическую оценку событий прошлого, было разработано лишь в XIX веке под влия­нием исторического позитивизма.

Во-вторых, историческую достоверность ветхозаветных текстов существенно снижает их поздняя датировка: окончательную форму они обрели никак не раньше персидского периода.

В третьих, библейское повествование об израильской истории, даже если его не рассматривать в свете современных научных данных, часто содержит внутренние противоречия. Достаточно сравнить рассказы Книги Иисуса Навина и Книги Судей о завоевании Ханаана. Или, например, списки израильских племен не всегда упоминают одни и те же двенадцать племен (Быт 49; Числ 1:20-43; 26:5-50; Втор 33).

За решением вопроса об истоках иудаизма необходимо обра­щаться к ученым - религиоведам, специалистам по библейской экзегезе и палестинской истории.

Что говорит наука об исторической достоверности библейских рассказов?

Наш дальнейший обзор предполагает знакомство с библейским текстом и основами научного подхода к нему. Тем, кто с основами научного подхода не знаком, рекомендуется изучить какое-либо из лучших «Введений в Ветхий Завет».

Глеб Ястребов - Введение в иудаизм - Учебное пособие

Серия «Диалог»

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2005 - 148 с.

ISBN 5-89647-127-0

Эта книга выросла из курса лекций, читаемого автором в Библейско-богословском институте св. апостола Андрея. Она содержит обзор истории иудаизма в свете научных исследований, а также анализ актуальных проблем современного иудаизма: государство Израиль, богословие после Холокоста, положение женщины, иудео-христианские отношения. В пособие включена подробная аннотированная библиография по каждому разделу.

Глеб Ястребов - Введение в иудаизм - Содержание

Раздел 1. ИСТОКИ ИУДАИЗМА

Раздел 2. ИУДАИЗМ ВТОРОГО ХРАМА: ПАТРОН, КЛИЕНТ, ПОСРЕДНИК(И)

Раздел 3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ РАВВИНИСТИЧЕСКОГО ИУДАИЗМА

Раздел 4. ГОСПОДСТВО РАВВИНИСТИЧЕСКОГО ИУДАИЗМА

Раздел 5. СОВРЕМЕННЫЙ ИУДАИЗМ

Раздел 6. ХОЛОКОСТ

Раздел 7. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ

Раздел 8. ЖЕНЩИНЫ

Раздел 9. ИУДАИЗМ И ХРИСТИАНСТВО

Глеб Ястребов - Введение в иудаизм - Рассказы о патриархах

Какой археологический период соответствует эпохе патриархов? В каком историческом контексте рассказы о них звучат правдопо­добно?

Поиски ответов на эти вопросы оказались безрезультатными. Почти полвека назад, в 1960-х годах, известный археолог Уиль­ям Фоксвелл Олбрайт пытался соотносить жизнь Авраама с эпо­хой Средней Бронзы (XXII-XX века до н. э.). С другой стороны, Беньямин Мазар, родоначальник израильской школы библейской археологии, поместил эпоху патриархов в XI век до н. э. (на ты­сячу лет позже!).

Многие ученые вообще отвергают мысль, что в рассказах о патриархах может содержаться историческое зерно, или счи­тают его столь малым, что о нем нет смысла и говорить. Распро­странению резко скептического отношения к этим преданиям во многом способствовали исследования, опубликованные в 1974-1975 годах американскими ветхозаветниками Томасом Томпсоном и Джоном Ван Сетерсом[1].

Существовали ли вообще Авраам, Исаак и Иаков? Некоторая ве­роятность этого все же остается. Логично предположить: если в XIII веке до н. э. действительно имел место исход небольшой груп­пы еврейских рабов из египетского рабства (см. ниже), то их пред­ки до своего попадания в Египет могли находиться, в частности, и на территории Палестины. Наименее скептические ученые даже считают возможным говорить о реальном существовании Авраама (например, около 1850 года до н. э.), который покинул Ур (терри­тория современного Ирака) и мигрировал в Палестину. Однако, по мнению подавляющего большинства исследователей, если пат­риархи существовали, то нам ничего достоверного не известно ни о них самих, ни о том, в какое время они жили.

[1] Th. Thompson The Historicity of the Patriarchal Narratives: The Quest for the Historical Abraham. Berlin: de Gruyter, 1974; J. Van Seters Abraham in History and Tradition. New Haven: Yale. 1975.

2013-05-28