Сантала - Мессия в Ветхом Завете - Мессия в Новом Завете - Мидраш о Мессии - Апостол Павел

Поступило много просьб перевести две его изданные в Израиле книги на европейские и даже на восточные языки. Один из известных исследователей арамейского языка дважды сообщал автору о необходимости английского, французского и испанского изданий этой книги. По его мнению, «ни в каком другом повествовании о мессианском служении нашего Господа материал не излагается в такой краткой и емкой форме».

Тема книги очень деликатна. Автор спускается в львиный ров еврейских законоучителей и забирается в пылающую огнем печь либеральных богословов. Но он надеется, что за ним последуют и другие желающие начать диалог в рамках терпимости и духовной демократии.

Книга Ристо Сантала о ветхозаветных мессианских пророчествах в свете раввинистических писаний выдержала уже семь изданий в Израиле. Это первое исследование такого плана на современном иврите, изданное прилежным ученым. Как пишет сам автор, его труд подобен прыжку Наассона — человека, который первым бросился в Чермное море по приказу Моисея.

Одной из наиболее известных книг нашего столетия является книга Алекса Хейли "Корни". Она была переведена на многие языки, и по ней снят даже кинофильм. В этой книге темнокожий американец ищет свои корни (происхождение), заканчивая этот поиск в далекой деревне на африканском континенте. Такое генеалогическое исследование может не только помочь нам понять наше собственное наследие, но также оценить достижения предыдущих поколений. Это может помочь нам даже в понимании самих себя.

Христианская церковь также должна изучать свои корни, отраженные в Ветхом и Новом Заветах. Эти Писания, однако, появились далеко — на земле, топографические и языковые особенности которой совершенно незнакомы нам сегодня.

Основная идея, которую несет нам Библия, выражена совершенно ясно. Она заключается в следующем:

"Отыщите в книге Господней, и прочитайте."

"Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. "

Существует явно выраженная тенденция к забыванию пути, найденного предыдущими поколениями. Арабы говорят: "Дорога мудрее человека." Основы христианской веры часто подвергаются грубым нападкам. Простейший фрагмент из Библии являетсяд остаточным сам по себе и не нуждаетсян и в каких истолкованиях. Но тот факт, что мы все больше отходим от корней нашей веры, дает нам основания пуститься в наше собственное духовное генеалогическое исследование.

Хотя Библия сама по себе говорит о простых реалиях жизни, некоторые из этих истин можно увидеть лишь глазами веры. Говоря об этих истинах, Новый Завет использует греческое слово "mysterion" — тайна — "тайна Царства Небесного", "тайна Евангелия", "тайна Божья" и даже "тайна веры". Наиболее часто упоминаемой из этих фраз является "тайна Христова". Эта мессианская тайна тесно связана с ветхозаветными пророчествами, сущность и содержание которых мы так часто игнорируем.