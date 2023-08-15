Сантала - Мессия в Ветхом Завете - Мессия в Новом Завете - Мидраш о Мессии - Апостол Павел
Книга Ристо Сантала о ветхозаветных мессианских пророчествах в свете раввинистических писаний выдержала уже семь изданий в Израиле. Это первое исследование такого плана на современном иврите, изданное прилежным ученым. Как пишет сам автор, его труд подобен прыжку Наассона — человека, который первым бросился в Чермное море по приказу Моисея.
Тема книги очень деликатна. Автор спускается в львиный ров еврейских законоучителей и забирается в пылающую огнем печь либеральных богословов. Но он надеется, что за ним последуют и другие желающие начать диалог в рамках терпимости и духовной демократии.
Поступило много просьб перевести две его изданные в Израиле книги на европейские и даже на восточные языки. Один из известных исследователей арамейского языка дважды сообщал автору о необходимости английского, французского и испанского изданий этой книги. По его мнению, «ни в каком другом повествовании о мессианском служении нашего Господа материал не излагается в такой краткой и емкой форме».
Ристо Сантала - Мессия в Ветхом Завете в свете раввинистических писаний
Перевод Константина Комарова
Санкт-Петербург, «Библия для всех», 1995 г. - 205 с.
ISBN 5-7454-041-2
First published in Hebrew Jerusalem 1980 © 1992 by Risto Santala
Bible and Gospel Service, 15270 Kukkila, Finland © 1995, русское издание. Risto Santala Kaivokatu 2 A, 18100 Heinola, Finland
Также издание:
Перевод Константина Комарова
Hebrew edition:
המשיח בתנ״ך לאור ספרי חז״ל
1980, 2000, Keren Ahvah Meshihit, Jerusalem
English edition:
"The Messiah in the Old Testament in the Light of Rabbinical Writings"
1992 by Risto Santala,
Bible and Gospel Service, 15270 Kukkila, Finland
Printed in Israel by Keren Ahvah Meshihit,
P. O. Box 10382 - 91103 Jerusalem
Первое русское издание:
1995, Risto Santala, Kaivokatu 2 A, 18100 Heinola, Finland Издано христианским обществом "Библия для всех", Санкт-Петербург
Второе русское издание:
Керен Ахва Мешихит, Иерусалим
Printed in Israel 2004
ISBN 965-447-138-8
Ристо Сантала - Мессия в Ветхом Завете в свете раввинистических писаний - Содержание
МЕССИЯ В научных исследованиях
- Дискуссия о «теологии исполнения пророчества»
- Традиционная позиция иудаизма
- Христианские исследования иудейских источников
- Наше общее наследие
- Выбор правильного метода исследования
- Различия между современным и библейским образами мышления
- Различие между естественными и гуманитарными науками
- Метод и выбор подходящих источников
- Мессия в Пятикнижье
- Мессианские надежды в разделах библии, посвященных сотворению мира
- Протоевангелие
- Мессия, Который разрушит барьер вокруг закона
- Мессия, Который будет править народами
- Мессия как второй моисей
- Мессия как последний Спаситель
- Сравнение Моисея и Иисуса
- Характер откровения, полученного Моисеем от Бога
- Имя Господа как знамение спасения
- В какого Бога верил Моисей — мстительного или милосердного?
- Пророк, который будет зачат от Духа Святого
- Тора Моисеева и Мессия
- Тора Мессии и будущее Закона
- Истолкование Торы лжемессией Саббатаем Цви
- Истолкование Торы апостолом Павлом
- Мессия, Князь лика Его»
- Иаков видит лицо Бога
- Христос как «Князь Лика Его»
- Мессия, Mimra или «Слово» Божье
- Духовный совет, ассоциирующийся с Пенуэлом
- Время пришествия Христа
- Христос виден издалека
- Первое пришествие Христа
- Что иудейские ученые думают о приходе Мессии
- Разрушение Иерусалима и Храма как знамение пришествия Мессии
МЕССИЯ В ПСАЛМАХ
- Что в псалмах говорится о Христе
- Иудеи видят Мессию в псалмах
- Псалом 2 и псалом 109
- Мессианский тон второго псалма
- Описание Сидящего одесную Бога, приведенное в 109-м псалме
- Псалом 21 как истолкование Страдающего Мессии
- Псалом 117 и «камень, который отвергли строители»
- Псалом 101 и возвращение Мессии в славе
МЕССИЯ В КНИГАХ ПРОРОКОВ
- Общая сущность мессианских функций в книгах пророков
- Пророки Северного царства, Израиля
- пророк Амос
- Пророк Осия
- Пророк Иона
- Пророки Южного царства — Иуды
- Видение Авдия
- Мессианская весть Иоиля
- Книга Софонии
- Книга Аввакума
- Книга Михея
- Книга Исаии
- Книга Иеремии
- Пророки, жившие во времена изгнания
- Мессианская весть Иезекииля
- Книга Даниила
- Пророки после изгнания
- Книга Аггея
- Книга Захарии
- Книга Малахии
РОЖДЕНИЕ И ХАРАКТЕР МЕССИИ
СТРАДАЮЩИЙ МЕССИЯ В КНИГАХ ПРОРОКОВ
ЧТО ЖЕ СКАЖЕМ
Ристо Сантала - Мессия в Ветхом Завете в свете раввинистических писаний - Введение
Одной из наиболее известных книг нашего столетия является книга Алекса Хейли "Корни". Она была переведена на многие языки, и по ней снят даже кинофильм. В этой книге темнокожий американец ищет свои корни (происхождение), заканчивая этот поиск в далекой деревне на африканском континенте. Такое генеалогическое исследование может не только помочь нам понять наше собственное наследие, но также оценить достижения предыдущих поколений. Это может помочь нам даже в понимании самих себя.
Христианская церковь также должна изучать свои корни, отраженные в Ветхом и Новом Заветах. Эти Писания, однако, появились далеко — на земле, топографические и языковые особенности которой совершенно незнакомы нам сегодня.
Основная идея, которую несет нам Библия, выражена совершенно ясно. Она заключается в следующем:
"Отыщите в книге Господней, и прочитайте."
"Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. "
Существует явно выраженная тенденция к забыванию пути, найденного предыдущими поколениями. Арабы говорят: "Дорога мудрее человека." Основы христианской веры часто подвергаются грубым нападкам. Простейший фрагмент из Библии являетсяд остаточным сам по себе и не нуждаетсян и в каких истолкованиях. Но тот факт, что мы все больше отходим от корней нашей веры, дает нам основания пуститься в наше собственное духовное генеалогическое исследование.
Хотя Библия сама по себе говорит о простых реалиях жизни, некоторые из этих истин можно увидеть лишь глазами веры. Говоря об этих истинах, Новый Завет использует греческое слово "mysterion" — тайна — "тайна Царства Небесного", "тайна Евангелия", "тайна Божья" и даже "тайна веры". Наиболее часто упоминаемой из этих фраз является "тайна Христова". Эта мессианская тайна тесно связана с ветхозаветными пророчествами, сущность и содержание которых мы так часто игнорируем.
Аналогичные исследования были предложены для обсуждения на конференции в Берлине, в октябре 1976 года, где участвовали представители евангелических церквей и еврейских синагог. На этой встрече было принято заявление, поддерживающее распространение христианами основ своей веры среди иудеев и наоборот.
Те же вопросы, начиная с 1960 года, обсуждались на международных конференциях, проводимых Мировой Лютеранской Федерацией, а также на заседаниях ее комитета "Церковь и евреи". Из всех этих встреч наиболее примечательными, вероятно, были консультации на тему: "Выдающееся место евреев в жизни и служении Церкви", состоявшиеся в Боссэе в августе 1982 г. Эти консультации имели большой успех благодаря тому, что на них присутствовало большое количество евреев. Главной темой дискуссий была: "Отношение христиан к своему еврейскому наследию".
Ристо Сантала - Мессия в Новом Завете в свете раввинистических писаний
СПб, Библия для всех, 1996 г. - 224 с.
ISBN 5-7454-0083-Х
также издание:
Издательство Керен Ахва Мешихит, Иерусалим, 1980, 2001
Ристо Сантала - Мессия в Новом Завете - Содержание
ДОСТОВЕРНОСТЬ НОВОГО ЗАВЕТА
ХРИСТИАНСТВО ГЛАЗАМИ ДРЕВНИХ ИСТОРИКОВ
- Упоминания об Иоанне Крестителе
- Свидетельства Иосифа об Иисусе
- Сравнение Нового Завета с другой античной литературой
ИИСУС В СВЕТЕ ИУДЕЙСКИХ ИСТОЧНИКОВ
КОГДА И ОТКУДА ПОЯВИЛИСЬ ЕВАНГЕЛИЯ
- Действительно ли Иисус говорил о разрушении Иерусалима?
- Каков был статус иврита во времена Второго Храма?
- Новые факты о дате написания Нового Завета
- Мнение Иерусалимской школы о происхождении Евангелий
ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ - ПРЕДВЕСТНИК ПРИШЕСТВИЯ МЕССИИ
ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ПОВЕСТВОВАНИЯ О РОЖДЕНИИ ИИСУСА
ИИСУС, НАЧАЛО ТВОРЕНИЯ, В ЕВАНГЕЛИИ ОТ ИОАННА
РОЖДЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА, ОПИСАННОЕ В ЕВАНГЕЛИИ ОТ МАТФЕЯ
Является ли Иисус Сыном Давидовым?
- Звезда, появившаяся при рождении Христа
- Подношение даров Мессии
- Убиение младенцев в Вифлееме
СОБЫТИЯ, СОПРОВОЖДАВШИЕ РОЖДЕНИЕ ИИСУСА, РАССКАЗАННЫЕ ДЕВОЙ МАРИЕЙ
- Что мы знаем о жизни самого Луки?
- Свидетельство Луки о непорочном зачатии
- Лука — собиратель гимнов
- Раннее детство Иисуса
ПУБЛИЧНОЕ СЛУЖЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА И ЕГО ПРОПОВЕДЬ
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯИ ДАТЫ СЛУЖЕНИЯ ИИСУСА
ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИЗНИ ИИСУСА
НИКОДИМ УЗНАЕТ О НОВОРОЖДЕННОМ
ИИСУС ВСТРЕЧАЕТСЯ С ГРЕШНОЙ ЖЕНЩИНОЙ
- Иисус и женщина-самарянка
- Скандал в святилище
ИИСУС - ЦЕЛИТЕЛЬ
- Исцеление слепорожденного человека
- Иисус и прокаженный
- Иисус — Победитель смерти
ИИСУС В СВЕТЕ СОБСТВЕННОГО УЧЕНИЯ
- НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ - "МАНИФЕСТ ИИСУСА ХРИСТА"
- ИСТОКИ БЛАГОСЛОВЕНИЙ
- ОБЩИЙ ХАРАКТЕР УЧЕНИЯ ИИСУСА ИИСУС - ТОЛКОВАТЕЛЬ ЗАПОВЕДЕЙ
- УЧЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА О ЛЮБВИ к БЛИЖНЕМУ
- УЧЕНИЕ ИИСУСА О ПОСТЕ И МОЛИТВЕ
- ИУДЕЙСКИЕ КОРНИ МОЛИТВЫ "ОТЧЕ НАШ"
- СЛОВА ОБОДРЕНИЯ И УВЕЩЕВАНИЯ
- ЧТО ПОЯВИЛОСЬ ПЕРВЫМ: КУРИЦА ИЛИ ЯЙЦО?
- ПРИТЧИ ИИСУСА В ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ ПОРЯДКЕ
- ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БЕСЕД ИИСУСА ХРИСТА
ПОВЕСТВОВАНИЕ О СТРАДАНИЯХ ИИСУСА
- ЦАРЬ ВЪЕЗЖАЕТ В СВОЮ СТОЛИЦУ
- ПАСХА В ДНИ ИИСУСА ХРИСТА
- СВЯТОЕ ПРИЧАСТИЕ ГОСПОДА - МЕССИАНСКАЯ ВЕЧЕРЯ
- СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС НАД ИИСУСОМ, ПОПЫТКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОБЫТИЙ
- АРЕСТ ИИСУСА В ГЕФСИМАНИИ
- СЦЕНЫ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА НАД ИИСУСОМ ХРИСТОМ
- ИИСУС ПЕРЕД ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РИМСКОГО ГОСУДАРСТВА
- ФАКТЫ, СВЯЗАННЫЕ СО СМЕРТЬЮ ИИСУСА
- ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВОСКРЕСЕНИЯ ИИСУСА
ИИСУС В СВЕТЕ СВОЕГО УЧЕНИЯ О ПОСЛЕДНИХ ДНЯХ
- БИБЛЕЙСКИЕ ОТЛИЧИЯ МЕЖДУ ДВУМЯ РАЗНОВИДНОСТЯМИ ПОСЛЕДНИХ ВРЕМЕН
- ЧТО ЕВРЕЙСКИЕ ИСТОЧНИКИ ГОВОРЯТ О КОНЦЕ ВРЕМЕН?
- ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ИЗРАИЛЯ В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
- ЧТО ЖЕ СКАЖЕМ?
БИБЛИОГРАФИЯ
На тот момент единственным академическим исследованием Мидраша Рут была докторская диссертация, опубликованная Майроном Бяликом Лернером в 1971 году . Автор осуществил критический анализ значительной части текста Мидраша Рут Рабба и представил свое толкование книги Руфи на основе мидрашистской и талмудической литературы и связанных с ней источников. Я удостоился чести познакомиться с этим уважаемым ученым и узнать его мнение о главах, посвященных Мессии. Будучи на тот момент профессором ортодоксального Бар-Иланского Университета в Тель-Авиве, он скромно ответил, что в своем исследовании не уделял особого внимания мессианской теме. Однако я обратил внимание на то, что он в своей работе цитировал Новый Завет и многих христианских богословов, сравнивая жанр мидраша с новозаветными притчами. Эта объективная позиция характерна для современных еврейских ученых. С 1925 года Новый Завет преподавался в Иерусалимском Университете как часть еврейской литературы. Знаменитый профессор Йосеф Клаузнер (Joseph Klausner) был первым, кто начал писать о мессианской идее и христианской вере. Его преемник Дэвид Флассер (David Flusser) обладал глубокими познаниями в области текстов Нового Завета и свитков Мертвого моря. Общаясь с ними обоими и читая их книги, я смог глубже проникнуть в основы еврейского мышления4. Считается общепринятым, что Новый Завет отражает мышление древнееврейских источников.
Ристо Сантала – Мидраш о Мессии
“The Midrash of the Messiah. The Messiah and His Meal in Midrash Ruth” 2002 by Risto Santala.
Перевод с английского Татьяны Рюминой.
Примечания переводчика основаны на информации из Еврейской Энциклопедии Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона (1908-1913гг.), Краткой еврейской энциклопедии, Введения в Талмуд в издании Штейнзальца и других компетентных источников.
Ристо Сантала – Мидраш о Мессии – Содержание
I ВВЕДЕНИЕ
- Формулировка задачи и аспекты ее методологии
II ГЛАВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ МИДРАШИСТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
- 1. Понятие мидраша: Мидраш и его связь с пешером и таргумом
-
2. Мидраш Рут и его положение в мидрашистской литературе
- 2.1 Ранние мидраши
- 2.2 Мидраши среднего периода
- 2.3 Мидраши позднего периода
-
3. Литературные приемы мидраша:
- 3.1 Традиционные раввинские предписания
- 3.2 Характерные особенности мидраша
-
4. Выбирая правильный метод исследования в области иудаики:
- 4.1 Описание греческой мудрости и библейской мысли Т орлейфом Боманом и Шаломом Бен-Хориным (Thorleif Boman and Shalom Ben-Chorin)
- 4.2 Топический метод трал лтр в изложении Аристотеля, Джованни Баттиста Вико (Giovanni Battista Vico) и Джэйкоба Нейснера
- 4.3 Современная проблема в исследованиях мидрашей
- 4.4 Наш методологический подход к изучению Мидраша Рут
III МИДРАШ РУТ РАББА
- 1. Разные рукописи и их литературная оценка
-
2. Содержание Мидраша Рут Рабба:
- 2.1 Содержание и структура Мидраша Рут
- 2.2 Книга Руфи и Таргум
- 2.3 Рут Рабба в сравнении с другими Мидрашами Рабба
- 2.4 Нравственность поведения народа Израиля в рассеянии
- 2.5 Национальное разочарование, выраженное в Мидраше Рут и аналогичных еврейских источниках
- 2.6 Национальное разочарование в свете Сидура
- 2.7 Психологическое и символическое значение Рут Рабба
- 2.8 Щекотливая тема: Элиша бен Абуйя
- 2.9 Шесть притч о Царе и их аналоги в Новом Завете
- 2.10 Абсолютное отсутствие галахических правил ритуальнойчистоты в Рут Рабба
IV ПЕРЕВОД МЕССИАНСКИХ ГЛАВ МИДРАША РУТ
- Перевод на русский язык Рут Рабба V,6, VII,2 и УШ,1 в соответствии с Виленским изданием
V ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЙ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕССИАНСКИХ ОТРЫВКОВ
-
1. Числовая модель «шесть»
- 1.1 Сиф и другие мессианские аллюзии в книге Бытие
- 1.2 Логика числа «шесть»
- 2. «Придите сюда» «близкие к царству»
- 3. «Хлеб царства»
-
4. «Уксус», символизирующий страдания
- 4.1 Положение «уксуса и страданий» в целом
- 4.2 Образ истинной виноградной лозы
- 5. Г оворится ли в 53 главе Исайи о личности Мессии?
- 5.1 Исайя 53 в Талмуде
- 5.2 Исайя 53 в традиции книги Зогар по отношению к мидрашу
- 5.3 53 глава Исайи в еврейской молитвенной литературе
- 5.4 Отражения Исайи 53 в средние века
-
6. «Насыщение» ותשבע, связанное с трапезой «во дни Мессии»
- 6.1 Концептуальный анализ «трапезы во дни Мессии»
- 6.2 Традиция об Илии и Мессианской эре
- 6.3 Участь Торы в Мессианскую эпоху
- 6.4 Взаимосвязь
-
7. Первый и последний Спаситель
- 7.1 Раввинистическое изложение этих понятий
-
8. «Царство, отнятое у него на время»
- 8.1 Возможное отречение Мессии на время
- 8.2 Возможное второе пришествие Мессии
- 8.3 «Царство» - одно из излюбленных понятий Мидраша Рут
- 8.4 Небесное «место» в свете Псалмов 2
- 8.5 Представление о царстве в Сидуре
- 9. «Благословение во чреве» Руфи
-
10 Запись добрых дел
- 10.1 Добрые дела в контексте иудаизма и христианства
- 10.2 Илия - небесный писец
- 10.3 Илия и Мессия в Сидуре (еврейском молитвеннике)
- 10.4 Пенуэль - Ангел Господень, Ангел Завета, Князь Лика и Господь Завета
- 10.5 Мессия как Князь Лика и Метатрон в Сидуре
- 10.6 Небесный писец в свете талмудической литературы
- 10.7 Почему в Мидраше Рут идет речь о небесном писце?
Подробности относительно главы VII
- 1. Скрытое разрешение мессианской тайны
- 2. Тайна «мем конечного»
- 3. Песнь Песней как ключевой текст к мессианскому толкованию
Подробности относительно главы VIII
- 1. Порочный отпрыск Руфи и греховная склонность в еврейской и христианской литературе
- 1.1 Проблема свободной воли и первородного греха
- 1.2 Несколько отрывков о свободной воле в Мидраше Рут и Новом Завете
- 1.3 Тема греховной склонности в Кумранских текстах
- 1.4 Греховная склонность в свете Сидура
- 2. Диспут о Фаресе פרץ ומוצאותיו של המשיח
- 3. «Лестницы князей и царей» סולמות לנשיאים וסולמות למלכים
- 4. Генеалогическое древо Мессии, связанное с Новым Заветом
VI МУДРЕЦЫ ИЗ МЕССИАНСКИХ ГЛАВ МИДРАША РУТ
- 1. Мудрецы в мессианских главах
- 2. Традиция Мидраша Рут, отображенная в схемах
VII МЕССИЯ И ЕГО ТРАПЕЗА В ЕВРЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
-
1. Перебрасывая мостик к другим источникам
- 1.1 Предварительные результаты нашего интертекстуального анализа
-
2. Мессианская трапеза в свитках Мертвого моря
- 2.1 Общая характеристика Кумранских свитков в данном контексте
- 2.2 Мессианская трапеза в Кумране и ее особенности
-
3. Мессианская трапеза в Новом Завете
- 3.1 Г раницы нашего обзора
- 3.2 Историческое происхождение пасхальной трапезы
- 3.3 Значение хлеба
- 1. Выводы относительно методики и содержания нашего исследования
-
2. Подробнее о мессианской идее в Мидраше Рут
- 2.1 Загадка 53 главы Исайи в рамках иудаизма
- 2.2 Мессианская эпоха и Тора
- 2.3 Возможное второе пришествие Мессии
- 2.4 Загадка рождения Мессии
- 2.5 Илия и Метатрон
- 2,6 Загадка «мем конечного» в Исайе 9:7
- 2.7 Добрые дела и свободная воля
- 2.8 Родословная Мессии
-
3.Новый взгляд на мессианскую трапезу
- 3.1 «Щепотка хлеба» в древних источниках
- 3.2 Вино и его толкования
- 3,3 «Г аллель» в связи с перспективой вечности
- 3,4 Другие схожие мессианские трапезы в древней традиции
- 3.5 Особое значение так называемой «третьей трапезы»
- 3,6 Священный пир в Дидахе
- 3.7 Третья трапеза в Сидуре
- 4. «Что тогда скажем?» - מאי קא משמע לן
- 5. План содержания и источники нашего исследования
Это третья из серии книг Ристо Сантала, в которых он соотносит библейский материал с раввинистической литературой. Автор подвергает глубокому анализу и раскрывает личность великого апостола, исследуя его жизнь и труды.
Ристо Сантала - Апостол Павел - человек и учитель - в свете иудейских источников
English edition:
"Paul, the Man and the Teacher, in the Light of Jewish Sources"
1995 by Risto Santala, Bible and Gospel Service, 15270 Kukkila, Finland
Printed in Israel by Keren Ahvah Meshihit, P. Box 10382 - 91103 Jerusalem
Первое русское издание:
Издано христианским обществом "Библия для всех", Санкт- Петербург
ISBN 965-447-140-х
Перевод с английского Константина Комарова
Второе русское издание, 2004
Ристо Сантала - Апостол Павел - Содержание
В ПОИСКАХ ПАВЛА
ПАВЕЛ В СВЕТЕ СОВРЕМЕННОЙ УЧЕНОСТИ
ДЕТСТВО И ГОДЫ УЧЕБЫ ПАВЛА
ВЛИЯНИЕ ГРЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
РАВВИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПАВЛА
ПРИЗВАНИЕ ПАВЛА: АПОСТОЛ ЯЗЫЧНИКОВ
ПАВЕЛ ВСТРЕЧАЕТ СТЕФАНА
МИССИОНЕРСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ПАВЛА
ПЕРВОЕ МИССИОНЕРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПАВЛА
АПОСТОЛЬСКИЙ СОБОР В ИЕРУСАЛИМЕ
ВТОРОЕ МИССИОНЕРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПАВЛА
ТРЕТЬЕ МИССИОНЕРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПАВЛА
- Загадочное вечернее собрание в Троаде
ПУТЕШЕСТВИЕ ПАВЛА ИЗ ИЕРУСАЛИМА В РИМ
ПАВЕЛ - УЧИТЕЛЬ
- Учение Павла о добрых делах
- "Лебединая песнь" Павла, его последняя воля и завещание
УЧЕНИЕ ПАВЛА ОБ ИУДЕЙСКОМ ЗАКОНЕ
- Академическая дискуссия по поводу учения Павла о Законе
- Основные предпосылки павловского метода истолкования Торы
- Логика Павлова учения о Торе
- Взгляд апостола Павла на человека
- Основания учения об оправдании верою
ХРИСТОЛОГИЧЕСКИЙ МИСТИЦИЗМ ПАВЛА
- Тайны в иудейской литературе
- Элементы христологического мистицизма у Павла
- Тайна искупления
- Выражение "во Христе Иисусе"
- Богословие жизни и слгерти
БУДУЩЕЕ ИЗРАИЛЯ
ЧТО ЖЕ СКАЖЕМ?
- Общие и человеческие наблюдения
- Методологический подход
- Уникальность Павла
- Наши надежды, обращенные к читателю
БИБЛИОГРАФИЯ
Отличная серия книг от Ристо Санталы!
Спасибо!!!
Спасибо!