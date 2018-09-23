Фридман - Как создавалась Библия
Это одна из тех редких книг, которым одновременно присущи увлекательность и научная глубина, выдержанность классической библейской критики и смелость в рассмотрении запретных для многих тем. За последние десятилетия некоторые научные консенсусы пошатнулись. Модель библейского авторства, которая доминировала на протяжении XIX-XX веков, оспаривается рядом ученых (особенно немецких, но также и американских): они датируют библейские тексты все более поздними периодами, чем было принято раньше.
Они говорят, что им удалось подорвать прежние представления. Я и сам не всегда согласен с большинством (см. важный вопрос в последних главах данной книги). Однако я спорил с крупнейшими американскими и немецкими представителями новых теорий в печати и на конференциях. Я не только критиковал их доводы, но и отмечал, что они не учитывают весь массив фактов, которые породили господствующую модель.
Ведь старая модель оказалась сильной по очень важным параметрам.
Как создавалась Библия - Ричард Фридман
Пер. с англ. Г. Ястребова.
М.: Эксмо, 2011. — 400 с.
(Религия. Библиотека мировых религий)
ISBN 978-5-699-48351-8
Ричард Фридман - Как создавалась Библия - Содержание
- Предисловие. Введение: Кто написал Библию?
- ГЛАВА 1. Мир, который создал Библию: 1200 - 722 г.г. до н.э.
- ГЛАВА 2. J и E.
- ГЛАВА 3. Два царства - два писателя
- ГЛАВА 4. Библейский период: 722 - 587 г.г. до н.э.
- ГЛАВА 5. При дворе царя Иосии
- ГЛАВА 6. D
- ГЛАВА 7. Жрец в изгнании
- ГЛАВА 8. Мир, который создал Библию: 587 - 400 г.г. до н.э.
- ГЛАВА 9. Блестящая ошибка
- ГЛАВА 10. Священная палатка
- ГЛАВА 11. P
- ГЛАВА 12. При дворе царя Езекии
- ГЛАВА 13. Большая ирония
- ГЛАВА 14. Мир, который создала Библия
- ПРИЛОЖЕНИЕ: Идентификация авторов Пятикнижия Моисея
Ричард Фридман - Как создавалась Библия - Предисловие ко второму изданию
Книгу я закончил десять лет назад. Истекшее время выдалось событийным, и любопытно отметить, что не произошло. Скажем, я боялся, что многие библеисты отметут эту вещь как «популярную», — худший приговор в научном сообществе. Однако такая реакция была, скорее, исключением.
Книгу цитируют, на нее ссылаются, ее задают на занятиях в университетах и богословских колледжах, о ней комплиментарно отзываются в устных и письменных отзывах специалисты. В этом втором издании я хотел бы поблагодарить коллег за благожелательность, с которой они встретили мой труд. Как я отметил десять лет назад в первом предисловии, я убежден: историческое знание важно не только для ученых и клириков, но и для человечества в целом.
У меня было желание написать не «популярную» книгу, а доступную книгу, поделиться знанием со всеми желающими, а также объяснить, почему оно столь ценно и интересно. Первоначальные американские и британские издания вынесли на обложку рекомендации ученых из крупных университетов, христианских и иудейских высших учебных заведений, чтобы показать как профессионалам, так и непрофессионалам, что перед ними не дешевая популяризация маргинальных теорий, а солидное исследование в доступной форме.
Разумеется, бывали исключения. Тем коллегам, которые сбрасывают книгу со счета, я скажу: пожалуйста, если дело лишь в стилистике. Но если дело в нежелании рассматривать приведенные данные и аргументы, это весьма печально. Кстати, для специалистов, которые не снисходят до «популярной» литературы, у меня есть и сугубо «академические» публикации; более того, в кратком виде мои выкладки можно прочесть в статьях, написанных для Anchor Bible Dictionary. В частности, статья о Торе («Torah») задумана как максимально полное собрание данных в пользу моей гипотезы.
Еще один удивительный момент: почти не было полемики. Очень благожелательная статья на первой странице газеты «Уолл-стрит джорнал» предрекала, что, благодаря данной книге, соответствующие научные дискуссии станут достоянием широкой публики и предметом ожесточенных споров. Журнал «Юнайтед Стейтс ньюс энд Уорлд рипорт» сообщал, что книга «возобновит горячие дебаты о происхождении Библии». Более острая статья в лондонской «Санди тайме» полагала: «Религиозный мир будет потрясен».
Однако отклики, в целом, были намного спокойнее, чем я ожидал (опять-таки за некоторыми исключениями). Хотя я излагаю результаты библейской критики, бросающие вызов традиционным представлениям об авторстве Библии, многие благочестивые христианские фундаменталисты и ортодоксальные иудеи отреагировали вежливо и любезно.
Надеюсь, это связано с тем, что я не подаю свои исследования как нападки на Библию, как попытку опровергнуть ее да и вообще не выказываю к ней неуважения. Всякий, кто ссылается на меня с подобными целями, использует мою работу в тех целях, для которых она не предназначалась, и неправильно трактует эти цели.
На первой и последней страницах своего исследования я признаю величие Библии, ее красоту и силу. В промежутке между ними я пытаюсь показать, как библейская критика объясняет это величие.
Много лет назад я слушал лекции глубоко верующего ортодоксального раввина, — деликатного человека, который преподавал людям, в отличие от него не исповедовавших ортодоксию. Один студент сказал ему: «Я не согласен!» Раввин ответил: «Вот чему я здесь научился — я могу быть вместе с людьми, с которыми я сам не согласен, и вместе с ними учиться».
Мы же все должны научиться у него, что люди могут существенно расходиться в духовных вопросах и при этом не стать врагами.
Скажите пожалуйста, а как скачать?
https://esxatos.com/pravila-kluba-eshatos-biblia-bibleistika
Блестящая интуиция у Фридмана, так же как и Ричард Бокэм в Новом Завете находит множество нитей, помогающих понять авторство библейских книг.