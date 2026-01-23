Барон - Социальная и религиозная история евреев - Том XII
В двенадцатом томе Сало Барон анализирует экономическую функцию еврейства в период с 1200 по 1650 годы. Автор исследует, как в условиях церковного запрета на ростовщичество для христиан, евреи заполнили критическую нишу кредитования, став финансовой опорой как для крестьян, так и для монархов.
Барон детально разбирает переход от мелкого денежного посредничества к крупному банковскому делу и международной торговле. Это глубокое исследование того, как мобильность еврейского капитала, международные родственные связи и высокий уровень грамотности позволили общинам создать первую в Европе систему векселей и безналичных расчетов. Книга развенчивает стереотипы, показывая экономическую деятельность евреев как необходимый элемент выживания и модернизации западной цивилизации.
Барон Сало Уиттмайер - Социальная и религиозная история евреев: в 18 томах. Том XII. Позднее Средневековье и эра европейской экспансии (1200-1650): катализатор экономики
Перевод с английского Любови Черниной. — Москва : ИД «Книжники», 2024. — 312 с.
ISBN 978-5-604974-00-1
Барон Сало Уиттмайер - Социальная и религиозная история евреев - Том XII. Позднее Средневековье и эра европейской экспансии (1200-1650): катализатор экономики
Глава 51. Землевладелец и ремесленник
Население
Средиземноморская щедрость
Глава 52. Профессионал и торговец
Мясники и писцы
Врачебный уход
Государственная служба
Международная торговля
Развитие торговли
Деньги и цены
От феодализма к меркантилизму
Глава 53. Банкир
Идеология и упрямая реальность
Региональные варианты
Нидерланды и Священная Римская империя
Пиренейская стратификация
Итальянские сложности
Клиентура
Процентные ставки
Расписки и обеспечение
Уклонения и риски
Порочный круг
Глава 54. Налогоплательщик
Налоговые основы
Хаотичные фискальные структуры
Прямые и косвенные налоги
Подарки и освобождения
Фискальные агентства
Редкие периоды изобилия
Примечания
Список сокращений
Указатель имен
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