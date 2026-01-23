Барон - Социальная и религиозная история евреев - Том XII

В двенадцатом томе Сало Барон анализирует экономическую функцию еврейства в период с 1200 по 1650 годы. Автор исследует, как в условиях церковного запрета на ростовщичество для христиан, евреи заполнили критическую нишу кредитования, став финансовой опорой как для крестьян, так и для монархов.

Барон детально разбирает переход от мелкого денежного посредничества к крупному банковскому делу и международной торговле. Это глубокое исследование того, как мобильность еврейского капитала, международные родственные связи и высокий уровень грамотности позволили общинам создать первую в Европе систему векселей и безналичных расчетов. Книга развенчивает стереотипы, показывая экономическую деятельность евреев как необходимый элемент выживания и модернизации западной цивилизации.

Барон Сало Уиттмайер - Социальная и религиозная история евреев: в 18 томах. Том XII. Позднее Средневековье и эра европейской экспансии (1200-1650): катализатор экономики

Перевод с английского Любови Черниной. — Москва : ИД «Книжники», 2024. — 312 с.

ISBN 978-5-604974-00-1

Барон Сало Уиттмайер - Социальная и религиозная история евреев - Том XII. Позднее Средневековье и эра европейской экспансии (1200-1650): катализатор экономики

Глава 51. Землевладелец и ремесленник

Население

Средиземноморская щедрость

Глава 52. Профессионал и торговец

Мясники и писцы

Врачебный уход

Государственная служба

Международная торговля

Развитие торговли

Деньги и цены

От феодализма к меркантилизму

Глава 53. Банкир

Идеология и упрямая реальность

Региональные варианты

Нидерланды и Священная Римская империя

Пиренейская стратификация

Итальянские сложности

Клиентура

Процентные ставки

Расписки и обеспечение

Уклонения и риски

Порочный круг

Глава 54. Налогоплательщик

Налоговые основы

Хаотичные фискальные структуры

Прямые и косвенные налоги

Подарки и освобождения

Фискальные агентства

Редкие периоды изобилия

Примечания

Список сокращений

Указатель имен