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Барон - Социальная и религиозная история евреев - Том XII

Барон - Социальная и религиозная история евреев - Том XII
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, JUDAICA, Biblical Studies, History, **Jewish History, Cultural Studies Art
Series История евреев (14 books)

В двенадцатом томе Сало Барон анализирует экономическую функцию еврейства в период с 1200 по 1650 годы. Автор исследует, как в условиях церковного запрета на ростовщичество для христиан, евреи заполнили критическую нишу кредитования, став финансовой опорой как для крестьян, так и для монархов.

Барон детально разбирает переход от мелкого денежного посредничества к крупному банковскому делу и международной торговле. Это глубокое исследование того, как мобильность еврейского капитала, международные родственные связи и высокий уровень грамотности позволили общинам создать первую в Европе систему векселей и безналичных расчетов. Книга развенчивает стереотипы, показывая экономическую деятельность евреев как необходимый элемент выживания и модернизации западной цивилизации.

Барон Сало Уиттмайер - Социальная и религиозная история евреев: в 18 томах. Том XII. Позднее Средневековье и эра европейской экспансии (1200-1650): катализатор экономики

Перевод с английского Любови Черниной. — Москва : ИД «Книжники», 2024. — 312 с.

ISBN 978-5-604974-00-1

Барон Сало Уиттмайер - Социальная и религиозная история евреев - Том XII. Позднее Средневековье и эра европейской экспансии (1200-1650): катализатор экономики

Глава 51. Землевладелец и ремесленник

  • Население

  • Средиземноморская щедрость

Глава 52. Профессионал и торговец

  • Мясники и писцы

  • Врачебный уход

  • Государственная служба

  • Международная торговля

  • Развитие торговли

  • Деньги и цены

  • От феодализма к меркантилизму

Глава 53. Банкир

Идеология и упрямая реальность

  • Региональные варианты

  • Нидерланды и Священная Римская империя

  • Пиренейская стратификация

  • Итальянские сложности

  • Клиентура

  • Процентные ставки

  • Расписки и обеспечение

  • Уклонения и риски

  • Порочный круг

Глава 54. Налогоплательщик

Налоговые основы

  • Хаотичные фискальные структуры

  • Прямые и косвенные налоги

  • Подарки и освобождения

  • Фискальные агентства

  • Редкие периоды изобилия

Примечания

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Added 23.01.2026
Author brat lexmak
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