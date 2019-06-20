The main purpose of this book is to introduce the reader to some of the variety of methods (or ways of reading) the Book of Revelation today and to show how these methods elicit a variety of meaningful interpretations.

Our goal is always to probe the various ways Revelation can be understood, while being self-conscious about the tools we use. Still, we are not interested in the tools so much as in the results they produce. Among the approaches gathered are historical, literary, social, philosophical, ethical,

political, and cultural ways of reading. Before I explore these approaches, however, it will be useful to review briefly the history of the reading of Revelation. It is a work with a complex and conflicted history.

Reading the Book of Revelation - A Resource for Students - Barr David - Читая книгу Откровения Society of Biblical Literature (also by Brill) 2003-10 ISBN: 1589830563, 9004127186 212 pages Reading the Book of Revelation - A Resource for Students - Barr David - Contents List of Abbreviations Introduction Reading Revelation Today: Consensus and Innovations - David L. Barr 1. The Story John Told: Reading Revelation for Its Plot - David L. Barr

2. Ordinary Lives: John and His First Readers - Leonard L. Thompson

3. The Beast from the Land: Revelation 13:11–18 and Social Setting - Steven J. Friesen

4. Wolves in Sheep’s Clothing: Literary Opposition and Social Tension in the Revelation of John - Paul B. Duff

5. A Tale of Two Cities and (At Least) Three Women: Transformation, Continuity, and Contrast in the Apocalypse - Edith M. Humphrey

6. Doing Violence: Moral Issues in Reading John’s Apocalypse - David L. Barr

7. Undercurrents and Paradoxes: The Apocalypse to John in Process Hermeneutic - Ronald L. Farmer

8. Taking a Stand on the Sand of the Seashore: A Postcolonial Exploration of Revelation 13 - Jean-Pierre Ruiz

9. Spirit Possession: Revelation in Religious Studies - Leonard L. Thompson

10. The Lion/Lamb King: Reading the Apocalypse from Popular Culture - Jon Paulien Conclusion Choosing between Readings: Questions and Criteria - David L. Barr Bibliography Contributors Index of Ancient Sources Index of Modern Authors Subject Index

Reading the Book of Revelation - Читая книгу Откровения - The Beast from the Land: Revelation 13:11–18 and Social Setting - Зверь, выходящий из земли - Откровение 13: 11-18 и социальные установки первого столетия - Steven J. Friesen - перевод Esxatos

Немногие тексты возбуждают человеческое воображение так, как это делает Откровение Иоанна. Спустя почти два тысячелетия после своего составления эта книга продолжает стимулировать споры, дебаты, новые анализы и интерпретации. Один из самых знаменитых персонажей текста - зверь из земли Откровения 13: 11-18. Описано, что зверь имеет два рога, как ягненок, но голос его похож на древнего дракона, называемого Сатаной (Откр. 12). Зверь из земли делает великие знамения и обманывает жителей земли, заставляя их поклоняться семиголовому зверю из моря, великому противнику Бога и последователей Бога на земле.

Кого или что представляет этот зверь из земли? Было ли это частью мира Иоанна первого века? Или это образ чего-то постоянно присутствующего на протяжении всей истории? или это будет нечто раскрытое в будущем, в конце времен? Я принимаю вывод большинства ученых о том, что зверя из земли можно понимать как ссылку на поклонение римским императорам. Образы не требуют от нас принятия футуристического прочтения зверя в качестве всемрного персонажа, который появится в Израиле и призовет весь мир поклоняться антихристу. Также образы не требуют от нас предполагать, что зверь из земли представляет собой постоянное присутствие некоего персонажа в истории, такого как папство Римско-католической церкви. Большинство ученых приходят к выводу, что зверь из земли каким-то образом связан с поклонением римским императорам (также известным как «имперские культы») и что этот путь интерпретации обеспечивает направление к пониманию значения образа.

Проблема научного консенсуса заключается в том, что он остается слишком расплывчатым в отношении связи между изображением зверя и поклонением римским императорам. В этой статье я утверждаю, что пристальное внимание к фактам из социального мира Откровения дает более точную интерпретацию, потому что лучшее понимание социального положения Иоанна позволяет нам лучше понять текст, который Иоанн написал в этом контексте. В первом разделе этой главы представлен обзор основных институтов имперского культа в Римской Азии, провинции, в которой жила аудитория Иоанна. Это закладывает основу для второго раздела, который дает конкретные примеры того, как имперские культы функционировали в мире Иоанна и людей, которые соприкасались с такими учреждениями. Этот обзор позволяет нам обозначить зверя (третий раздел) и более четко понять настороженный характер образов Иоанна.