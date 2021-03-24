Християнська віра невіддільна від особи Ісуса Христа, Його Доброї Новини про спасіння людства та від способу проголошення цієї Благої Звістки, що триває вже понад дві тисячі років існування християнства. Книжка Роберта Е. Баррона «Католицизм: мандрівка до серця віри», яка у ваших руках, є запрошенням до глибшого розуміння Христа, Його науки, яка преображае людське серце і життя. Пропонований текст запрошує до нової радості Євангелія, бо разом зі Святішим Отцем Франциском віримо, що радістю наповнюється серце й усе життя кожного, хто зустрічає Ісуса, бо там, де є Христос, завжди народжується і наново оживає радість (пор. Evangelii gaudium, 1). Автор книжки, єпископ-помічник католицької дієцезії Лос-Анджелеса, щиро вболіває за Церкву (тут йдеться про ідентичність Церкви, яку заснував сам Ісус Христос), і ставить собі метою розкрити Її багатство сучасному читачеві, який часто й не здогадується, наскільки великим був і є внесок Церкви в розвиток світової цивілізації. Тисячі святих і богословів, письменників і філософів, церковних і громадських діячів дали поштовх до творення цілих напрямів культури і мистецтва, які втілились у величній архітектурі, неймовірної краси мозаїках, вітражах та іконах, зворушливих музичних інструментальних творах і хоровому співі.

В мандрівці до серця віри нас супроводжуватимуть не лише давні велиісі святі, інтелектуали і Вчителі Церкви, такі як святі Авґустин і Василій Великий, Тома Аквінський та Бонавентура, а й сучасні свідки віри, святі: Джон Генрі Ньюман і Тереза з Лізьє, Ганс Урс фон Бальтазар та Едита Штайн, Томас Мертон, Іван Павло II. Сподіваємось, що для читачів багато з цих великих людей стануть добрими друзями на дорозі до Господа і віримо, що, читаючи цю книжку, кожний відкриє для себе по-новому християнську віру. Ця книжка є важливою частиною великого багатогранного евангелізаційного проекту єпископа Роберта Баррона «Католицизм», до якого входить також десятисерійний однойменний фільм та навчальна програма. До слова, документальний фільм невдовзі з’явиться на екранах для українського глядача. Підтримуючи навчання Папи Франциска про те, що «теперішні культурні зміни величезні й швидкі, вимагають від нас постійно шукати способів висловити ті споконвічні істини такою мовою, яка дозволяла б визнати їхню постійну новизну...» (Evangelгi gaudгum, 41), думаємо, що і ця книжка, і фільм, і навчальна програма є добрими результатами саме такого пошуку єпископа Роберта. Мені, як архиєреєві Української Греко-Католицької Церкви, надзвичайно приємно, що на тридцяту річницю виходу нашої Церкви з підпілля, багато українських греко-католиків і римо-католиків зможуть за допомогою цієї книжки переосмислити свою належність до Католицької Церкви. Впродовж нашої історії ми завжди показували гаряче бажання залишатися з Наступником апостола Петра, часто, ціною переслідувань і мучеництва.

Особливо, корисною ця книжка буде для євангелізаторів, місіонерів, катехитів, учителів християнської етики та лідерів спільнот, які зможуть скористатися з систематичного та доступного викладу основ християнської віри за допомогою додаткових методичних матеріалів, робочих зошитів та відеоілюстрацій. Віримо, що книжка зацікавить наших братів і сестер з інших християнських спільнот, оскільки вони матимуть змогу ширше подивитись на нашу спільну християнську спадщину, що сприятиме взаємному діалогові братньої любові. Звичайно, ця книжка не претендує на те, щоб показати всю багатовимір- ність віри і життя Церкви, але вона, без сумніву, подарує читачеві ґрунтовну базу для поглиблення християнських переконань і дасть напрями до нових пошуків, відкриттів і зростання в любові та християнській вірі. Хай Святий Дух провадить нас до пізнання спасенної Істини і запалює серця бажанням світити та поширювати це світло в Україні. Хай справа Нової Євангелізації, за яку вболівав святий Іван Павло II, спричиняється не лише до географічного розширення християнства, а й до глибшого проникнення Євангелія у свідомість сучасних людей та «внутрішньої трансформації справжніх культурних цінностей і вкорінення християнства в різні культури» сучасності (Redemptoiris missio, 52). Нехай Пресвята Богородиця, Зірка Нової Євангелізації, супроводжує кожного з нас у мандрівці до серця християнської віри. Молимося, щоб прочитання цієї книжки принесло Вам нову радість і глибше розуміння свого покликання у житті.

Єпископ Роберт Еммет Баррон - Католицизм : Мандрівка до серця віри

пер. з англ. Г. Статків

Львів : Свічадо, 2020. 272 с. + 8 с. іл.

ISBN 978-966-938-374-7

Єпископ Роберт Еммет Баррон - Католицизм : Мандрівка до серця віри - Зміст

Передмова

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Вступ ОСОБЛИВІСТЬ КАТОЛИЦИЗМУ

Розділ 1 І ДИВУВАЛИСЯ ВОНИ Й СТРАХАЛИСЯ: ОБ’ЯВЛЕННЯ БОГА, ЩО СТАВ ЛЮДИНОЮ

Розділ 2 ЩАСЛИВІ МИ: ІСУСОВА НАУКА

Розділ З «ТЕ, ВІД ЧОГО НЕ МОЖНА ПОМИСЛИТИ ЧОГОСЬ БІЛЬШОГО»: НЕВИМОВНЕ ТАЇНСТВО БОГА

Розділ 4 «НАШОГО ЗАПЛЯМЛЕНОГО ЄСТВА ЄДИНА ПОХВАЛА»: МАРІЯ-МАТІР БОЖА

Розділ 5 НЕЗАМІННІ МУЖІ: ПЕТРО, ПАВЛО Й МІСІОНЕРСЬКІ ПОДОРОЖІ

Розділ 6 ТІЛО СТРАЖДЕННЕ І ПРОСЛАВЛЕНЕ: МІСТИЧНА ЄДНІСТЬ ХРИСТА І ЦЕРКВИ

Розділ 7 СЛОВО СТАЛО ТІЛОМ, ПРАВДИВИМ ХЛІБОМ НЕБЕСНИМ: МІСТЕРІЯ СВЯТОГО ТАЇНСТВА І БОГОСЛУЖІННЯ

Розділ 8 ЧИСЛЕННА СПІЛЬНОТА СВІДКІВ: СОПРИЧАСТЯ СВЯТИХ

Розділ 9 ВОГОНЬ ЙОГО ЛЮБОВІ: МОЛИТВА І ЖИТТЯ ДУХА

Розділ 10 СВІТ БЕЗ КІНЦЯ: ОСТАННІ РЕЧІ

Кода ВСЕ ЗВОДИТЬСЯ ДО БОГА

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